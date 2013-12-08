Перспективы БПФ

У ЦБ есть три опции для БПФ: отозвать лицензию, предоставить стабкредит или санировать. Наиболее вероятна санация. Остается возможность, что какой-нибудь банк окажет помощь БПФ, но она маловероятна.
Отзыв лицензии
Ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 гласит: «Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций … если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом…». МРОТ с 1 января 2013 года – 5205 рублей. Стало быть, отсчитываем 14 дней с момента, когда банк не исполнил обязательства на общую сумму 5,2 млн рублей. Это могло произойти, скорее всего, 25 - 28 ноября (см. http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=5916341 ). 25 ноября + 14 дней = 9 декабря (понедельник), 28 ноября + 14 дней = 12 декабря (четверг). Следует учесть, что отзыв лицензии у БПФ чреват эффектом домино и может вызвать панику на рынке.
Стабкредит
Однако у ЦБ есть еще два варианта. Первый – предоставить БПФ стабилизационный кредит. Вариант еще менее работоспоспобный, чем ранее полученное этим банком от ЦБ разрешение повысить ставки по вкладам до 10,5%. Ведь кредиторы немедленно заберут эти деньги из БПФ, как только предоставится первая возможность. Для вкладчиков-"превышенцев" это промежуточный вариант - кто-то успеет получить всё, кто-то - только 700 тыс. рублей уже в банке-агенте АСВ, так как стабкредит явно пожара не потушит.
Санация
Остается санация. Именно по этому пути направили банк «Солидарность» из охваченной банковским пожаром Самары. Благо действие Федерального закона от 27 октября 2008 года «Предупреждение банкротства банков в целях укрепления стабильности банковской системы» было 7 мая 2013 года весьма своевременно, как в воду глядели, продлено до конца 2014 года.
Вряд ли найдутся негосударственные банки, которые согласятся санировать БПФ. Поэтому нести этот тяжелый крест придется АСВ или ВЭБу. Все-таки БПФ немаленький – обязательств на 1 ноября 2013 года у него было на сумму 26,0 млрд руб., в т.ч. вкладов на сумму 16,0 млрд руб. Но не исключен и вариант, что за санацию возьмется негосударственный банк за счет займа АСВ.
Проблемы БПФ начались еще до отзыва лицензии у Мастер-Банка. У БПФ был убыток уже на 1 октября в размере 65,1 млн руб., а к 1 ноября он вырос до 288,8 млн руб. В октябре происходил отток средств как юридических, так и физических лиц. Вклады физлиц сократились за октябрь на 2,8%, средства предприятий и организаций - на 14,2%. Не исключено наличие предписания ЦБ.
Связь с Мастер-Банком
БПФ находился на процессинговом обслуживании в Мастер-Банке, и клиенты БПФ пострадали в результате отзыва лицензии у Мастер-Банка. Однако связь между БПФ и Мастер-Банком может быть глубже. В 2007 году в Лефко-банке, Мастер-Банке и БПФ прошли обыски в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности - обналичивания денежных средств.
Дагестанский след
БПФ относится к числу банков, связанных с Дагестаном. В Махачкале действует кредитно-кассовый офис банка. И.о. предправления банка Атциев Мурад Абдулкадырович (год рождения: 1969, образование высшее: Дагестанский сельскохозяйственный институт, инженер-механик, Образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет-высшая школа экономики, специализация: «МВА-финансы и банки»). Ранее он был И.о. предправления Витас-Банка. Не исключено, что у банка собственник из Дагестана. Возможно, дагестанский след - причина, которая удерживает ЦБ от спасения БПФ.
Комментарии 30
БПФ собираетя продать свои кредиты,
возможно затушит этим пожар?
Это может быть допустим в таком виде:
1. В банк назначат временную администрацию из работников АСВ
2. Собственникам банка сделают предложение от которого они не смогут отказаться, вплоть до выкупа их долей за 1 рубль
3. Для банка открываются закрома АСВ.
я бы 10 тыр на нем с удовольствием оставила
Цитата
Не совсем понятен механизм санации.
Это может быть допустим в таком виде:
1. В банк назначат временную администрацию из работников АСВ
2. Собственникам банка сделают предложение от которого они не смогут отказаться, вплоть до выкупа их долей за 1 рубль
3. Для банка открываются закрома АСВ.
Это для работников и для банка. Я вряд ли оставлю в этом банке свои деньги добровольно. И мне все равно как они разрулятся. Для вкалдчиков каков механизм?