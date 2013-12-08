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Перспективы БПФ

08.12.2013 20:22 30 7 331 просмотр
У ЦБ есть три опции для БПФ: отозвать лицензию, предоставить стабкредит или санировать. Наиболее вероятна санация. Остается возможность, что какой-нибудь банк окажет помощь БПФ, но она маловероятна.

Отзыв лицензии
Ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 гласит: «Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций … если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом…». МРОТ с 1 января 2013 года – 5205 рублей. Стало быть, отсчитываем 14 дней с момента, когда банк не исполнил обязательства на общую сумму 5,2 млн рублей. Это могло произойти, скорее всего, 25 - 28 ноября (см. http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=5916341 ). 25 ноября + 14 дней = 9 декабря (понедельник), 28 ноября + 14 дней = 12 декабря (четверг). Следует учесть, что отзыв лицензии у БПФ чреват эффектом домино и может вызвать панику на рынке.

Стабкредит
Однако у ЦБ есть еще два варианта. Первый – предоставить БПФ стабилизационный кредит. Вариант еще менее работоспоспобный, чем ранее полученное этим банком от ЦБ разрешение повысить ставки по вкладам до 10,5%. Ведь кредиторы немедленно заберут эти деньги из БПФ, как только предоставится первая возможность. Для вкладчиков-"превышенцев" это промежуточный вариант - кто-то успеет получить всё, кто-то - только 700 тыс. рублей уже в банке-агенте АСВ, так как стабкредит явно пожара не потушит.

Санация
Остается санация. Именно по этому пути направили банк «Солидарность» из охваченной банковским пожаром Самары. Благо действие Федерального закона от 27 октября 2008 года «Предупреждение банкротства банков в целях укрепления стабильности банковской системы» было 7 мая 2013 года весьма своевременно, как в воду глядели, продлено до конца 2014 года.

Вряд ли найдутся негосударственные банки, которые согласятся санировать БПФ. Поэтому нести этот тяжелый крест придется АСВ или ВЭБу. Все-таки БПФ немаленький – обязательств на 1 ноября 2013 года у него было на сумму 26,0 млрд руб., в т.ч. вкладов на сумму 16,0 млрд руб. Но не исключен и вариант, что за санацию возьмется негосударственный банк за счет займа АСВ.

Проблемы БПФ начались еще до отзыва лицензии у Мастер-Банка. У БПФ был убыток уже на 1 октября в размере 65,1 млн руб., а к 1 ноября он вырос до 288,8 млн руб. В октябре происходил отток средств как юридических, так и физических лиц. Вклады физлиц сократились за октябрь на 2,8%, средства предприятий и организаций - на 14,2%. Не исключено наличие предписания ЦБ.

Связь с Мастер-Банком
БПФ находился на процессинговом обслуживании в Мастер-Банке, и клиенты БПФ пострадали в результате отзыва лицензии у Мастер-Банка. Однако связь между БПФ и Мастер-Банком может быть глубже. В 2007 году в Лефко-банке, Мастер-Банке и БПФ прошли обыски в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности - обналичи­вания денежных средств.

Дагестанский след
БПФ относится к числу банков, связанных с Дагестаном. В Махачкале действует кредитно-кассовый офис банка. И.о. предправления банка Атциев Мурад Абдулкадырович (год рождения: 1969, образование высшее: Дагестанский сельскохозяйственный институт, инженер-механик, Образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет-высшая школа экономики, специализация: «МВА-финансы и банки»). Ранее он был И.о. предправления Витас-Банка. Не исключено, что у банка собственник из Дагестана. Возможно, дагестанский след - причина, которая удерживает ЦБ от спасения БПФ.

Комментарии 30

Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Вот для вкладчиков это самый оптимальный вариант. В случае стабкредита все кинутся наперегонки забирать деньги из банка, всем точно не хватит.
Egorrr  (Egorrr)
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Я знаю "оптимальный вариант". А что такое самый оптимальный вариант? smile:o smile:D
vis-54  (vis-54)
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Чем же санация для вкладчиков будет "самый оптимальный вариант", если "в случае стабкредита все кинутся наперегонки забирать деньги из банка, всем точно не хватит"?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
В случае санации, особенно если за санацию возьмется АСВ, паника немедленно прекратится, работоспособность банка восстановится.
Елена Прекрасная  (senegalka)
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Есть ещё 4 путь-
БПФ собираетя продать свои кредиты,
возможно затушит этим пожар?
p2b  (peer2beer)
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Банк Пустых Фантазий, похоже:( Вообще, не хватает описания последствий санации. Со стабкредитом - ясно, все расхватают.
Ира  (вкладчик65)
#
P2b и все кто в курсе, поясните свою позицию в части санации. 1. У меня больше 700, 2. Я переложила часть суммы на мужа в даты, с которых АСВ может отразить все операции Для себя вижу только один вариант вернуть все деньги - санация . Я ошибаюсь????
Ира  (вкладчик65)
#
Т.е. Не совсем понятен механизм санации.
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Про обыски в 2007 году мощно завернули smile:D
azef2  (azef2)
#
Цитата
Не совсем понятен механизм санации.

Это может быть допустим в таком виде:
1. В банк назначат временную администрацию из работников АСВ
2. Собственникам банка сделают предложение от которого они не смогут отказаться, вплоть до выкупа их долей за 1 рубль
3. Для банка открываются закрома АСВ.
Ирина Петровская  (ipp)
#
В таком разе лишь бы вкладчикам не сделали предложение: хотите снять денюжку, с Праздничного это можно сделать только под 0 smile:D
я бы 10 тыр на нем с удовольствием оставила
Ира  (вкладчик65)
#
azef2;  (azef2) 08.12.2013 23:48  #
Цитата
Не совсем понятен механизм санации.

Это может быть допустим в таком виде:
1. В банк назначат временную администрацию из работников АСВ
2. Собственникам банка сделают предложение от которого они не смогут отказаться, вплоть до выкупа их долей за 1 рубль
3. Для банка открываются закрома АСВ.

Это для работников и для банка. Я вряд ли оставлю в этом банке свои деньги добровольно. И мне все равно как они разрулятся. Для вкалдчиков каков механизм?
vis-54  (vis-54)
#
Если 06.12.13г. ЦБ официально приступил к проверке банка БПФ, то эта дата может ли стать днем отсчета по невыплате платежей вкладчикам? Через две недели, то есть после 20 декабря АСБ будет готов к выплатам до 700000 руб.. Но от нашего государства можно ожидать все, что угодно, лишь бы потянуть и удержать расчеты с населением! Если официальный документ по отзыву Лицензии у БПФ подготовят после "плодотворной" работы ЦБ, не торопясь, после 16 декабря, то необходимые к выплатам обязательства АСВ до 700000 руб. могут перейти в 2014 год, но уже после 10 января! Для населения - это потери процентов более одного месяца + СОРВАННЫЙ НОВЫЙ ГОД!, а для государства - это очередное "латание" дыр в стране!
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Проценты по действующим депозитам останавливаются на утро дня, с которого отозвана лицензии.
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