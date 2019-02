Аукцион невиданной щедрости, или кому нужна кредитка с первым бесплатным годом обслуживания?

Я давно не писал в блог и, честно говоря, не собирался. Дело в том, что мой девятый год на портале начался крайне неудачно - меня обвинили в хамстве. Восемь лет держался, скрывая свою хамскую сущность, но возрастные явления дают о себе знать - начал хамить, вот так. Меня так изумило решение модератора, что я решил перестать здесь что-либо комментировать и писать.

Однако не так давно не сдержался и решил кому-то что-то объяснить, нарушив собственный мораторий. Впрочем, не думаю, что надолго, а пока что жажда наживы подтолкнула меня дать вот такое объявление.



Ситибанк раздает кредитки Miles & More сейчас, делая первый год обслуживания бесплатным. Для того, чтобы получить ее именно так, а не на общих условиях, надо получить от кого-то рекомендацию. Кроме того, нужно быть зарегистрированным в программе Miles and More до получения кредитки - это делается на сайте программы, она выдаст соответствующий временный номер, его нужно вписать в анкете на выдачу кредитки.



Под рекомендацией понимается, что рекомендатель через специальную форму передаст в Ситибанк фамилию, имя и мобильный телефон рекомендуемого. Сити работает не во всех городах России, поэтому не все могут получить карточку.



Чем хороша эта кредитка: к ней прилагается бесплатная страховка для выезжающих за границу на год на 50 тысяч евро. Карточку через год можно закрыть, для этого достаточно позвонить, ходить никуда не надо. Документы на карту и саму карту после выпуска забирает и доставляет курьер.



Если кому-нибудь интересно - напишите мне личное сообщение. У меня есть 10 рекомендаций, три я уже выдал.