Сотовые операторы - не банки и не НКО.

Всем известен алгоритм работы сотовых операторов "сначала плати, потом пользуйся". абонент вносит деньги на счёт, с которого списывается по тарифу плата за те или иные услуги в зависимости от объёма оказанных услуг. Дело в том, что фактически оператор взвалил на себя функции банка или НКО (Небанковская кредитная организация). Кроме того, со счёта мобильного телефона можно совершать платежи, а "Мегафон" и того дальше пошёл - выпускает карты а-ля банковские, привязанные к балансу мобильного телефона. Но, при этом у операторов нет лицензии ЦБ на осуществление подобных операций. Всяк, кто работает с привлечением денег и ведёт расчёты должен иметь лицензию Центробанка. Фактически операторы занимаются незаконной деятельностью. Они не банки, не НКО, но видут себя словно банки или НКО, не имея никаких прав так поступать. А простым людям вешают лапшу на уши, что, мол всё тип-топ.

У меня был конфликт с "Мегафоном", в ходе которого я написала аж генеральному директору г-ну Солдатенкову Сергею Владимировичу. С тех пор я переведена на постоплатную систему расчётов, мне даже раз в месяц приходит на электронную почту настоящий бухгалтерский счёт, который я оплачиваю или карточкой в салоне или платёжным поручением со своего личного банковского счёта. Ну, а вакханалия с незаконной банковской деятельностью на моём номере прекратилась.