У меня свой яровой пакетик.

Наверное, многие из нас слышали про "Пакет Яровой", который обязывает схранять данные о соединениях, записи звонков по сотовому телефону втечение определённого срока. Операторам это не нравится. Ещё бы! Столько затрат на одно только оборудование.

Многие банки, да не только банки, да, много кто, используют запись разговоров с клиентами для контроля за своим персоналом и качеством обслуживания.

Так вот, у меня ведётся своя запись всех телефонных разговоров, начиная с 27.05.2013 года. Звонки записываются в целях безопасности и сохранения целостности передаваемой информации. Записи разговоров хранятся бессрочно. 1 год телефонных разговоров составляет около 1,4 - 1,9 Гб аудиофайлов. Записи хранятся на отдельном носителе или в облаке в зашифрованном виде. Даже если кто и взломает облако, то на расшифровку файлов без моего ключа такому неудачнику потребуется порядка 12 тысячелетий. Ключи для расшифровки хранятся так же на отдельном носителе.

Сотовым операторам раз плюнуть на самом деле организовать хранение записей телефонных звонков втечение 1 месяца. Раз уж у меня получилось записывать себя любимую, то операторам записывать звонки всех россиян и гостей страны не составит особого труда.

Тем временем у меня есть свой яровой пакетик, котрый куда строже общероссийского лишь тем, что все записанные со мной разговоры хранятся бессрочно.

Помимо телефонной связи, у меня ведётся запись разговоров в Скайпе и любых разного рода чатах.