Решила я как-то обратиться в офис "Хоум Кредит Банка" за выпиской. Пришла в отделение, дождалась своей очереди. И служащая мне предложила Карту рассрочки. Я согласилась. Не буду описывать всю процедуру получения.
Дело в том, что я пользуюсь кредитными картами, была от "Сбера", когда я была клиентом "Сбера", была от "Росэнергобанка", когда я там брала кредит и когда "Росэнергобанк" был жив и здоров, сейчас есть от "ВТБ". Кредитками пользуюсь не потому, чтобы платить бешенные проценты, а для выравнивания нагрузки на свой "кошелёк". Умудряюсь кататься на льготном периоде, иначе смысла в кредитке просто нет. Льготный период у кредитки около 50 дней. Тут не разгонишься делать по ней увесистые покупки, т.к. за 50 дней надо вернуть банку всю потраченную сумму. А карта рассрочки от "Хоум Кредит Банка" даёт рассрочку на 3 месяца, если покупка была не у партнёра и до 12 месяцев при совершении покупок у партнёров (их перечень медленно, но уверенно расширяется). Это просто реальное сокровище! Это, аж раздолье! Особенно для меня. Это как кредитка с льготным периодом около 90 дней. Жаль, что без кэш-бэка. Но всё же, для выравнивания нагрузки на свой "кошелёк" годится даже лучше, чем кредитка. Карта рассрочки от "Хоум Кредит Банка" теперь является одним из важнейших финансовых инструментов у меня.
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