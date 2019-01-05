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Кэшбэк-сервисы для обычных магазинов

05.01.2019 21:17 2 952 просмотра
1) inShopper. Ссылка, при регистрации по которой новый пользователь получает 20 руб. на свой счёт:
https://trk.mail.ru/c/hq9un7?uid=88089
2) QROOTO. Ссылка на установку приложения: http://qrooto.ru/app. При вводе в процессе регистрации в приложении пригласительного кода 916461 новый пользователь получает 9,90 руб. на свой счет
3) Биглион. Ссылка на установку приложения: https://www.biglion.ru/u10167160
4) КэшФоБрендс. Ссылка для получения статуса Cash-Premium (на 40 % больше кэшбэка) на две недели: https://cash4brands.ru/?refid=151380&cashpromo=PR_151380. Если что-то не сработает, надо ввести в разделе "Ваши промокоды" код приглашения PR_151380
5) ePN. Ссылка для регистрации: http://epngo.bz/cashback_index/21kcx8?sub=appandroid
6) letyshops (раздел оффлайн-кэшбэка не у всех пользователей). Ссылка для регистрации: https://letyshops.com/soc/sh-1/?r=2356490
7) Вместе дешевле. Ссылка: http://vmestedeshevle.com/u/s2w
smile8) ЧекСкан. Ссылка из Play Маркета: https://www.banki.ru/away/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com/store/apps/details?id=com.warefly.checkscan. Пригласительный код X28T57DC
9) Едадил. Ссылка из Play Маркета: http://www.banki.ru/away/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com/store/apps/details?id=com.edadeal.android
10) Дисконто. Ссылка из Play Маркета: http://www.banki.ru/away/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com/store/apps/details?id=studiovision.disconto
11) 2ГИС Чек. Ссылка из Play Маркета: http://www.banki.ru/away/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com/store/apps/details?id=ru.doublegis.cashback
12) Yepy (ранее CASHOFF). Ссылка из Play Маркета: http://www.banki.ru/away/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com/store/apps/details?id=com.cashoff.std
13) ЧЕКБЭК в разделе VK Pay в приложении ВКонтакте
14) Кэшбэк: заработок на покупках и чеках в магазинах. Ссылка из Play Маркета: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qrscanner.cashback (этот сервис сомнительный, но вдруг кого-то заинтересует)
Кстати, сервисы за №№ 3, 4, 5, 6, 7 позволяют получать кэшбэк и за онлайн-покупки

Комментарии 2

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