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Утром, после заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе относительно санкций против РФ, прочла множество новостей о том, как мужественная Греция "заставила Совет ЕС убрать из коммюнике фразу о новых санкциях в отношении Москвы". Об этом заявил новый глава МИД Греции Никос Котзиас по окончанию Совета.Наверно сама по себе новость неплохая, если оставить только этот контекст и только его слова. Больше всего меня поразили комментарии, в которых почти что каждый говорил "Спасибо Греция!", "Греция спасла нас", и так далее, и тому подобное. Поэтому специально для тех, кто "радуется", что Греция наш друг и спасет наши Ж, я просто поэтапно с понедельника напишу, что говорила и заявляла Греция.Итак,- На выборах в Греции побеждает леворадикальная партия СИРИЗА, которая после пары визитов в Москву, вдруг заявляет, что Россия - её ВСЁ. И вообще, мы хорошие ребята.- Спустя почти сутки после победы на выборах, Греция (в лице новой партии СИРИЗА - их теперь в парламенте большинство) выступает со скандальным заявлением относительно публикации ЕС. В частности, как мы все знаем, ЕС от имени всех союзных стран выпустил коммюнике, где обвинил Россию в эскалации конфликта, атаке на Мариуполь. Да и вообще во всем грехах, ну как обычно. Греция вдруг заявила, что ЕС обошел стандартную процедуру оповещения перед публикацией такого заявление, и Греция не хочет участвовать в этом, по причине того, что она так не считает. О, как!- Об этом мало писали, мало говорили и мало показывали. ЕС незамедлительно отреагировал на слова Греции - звонком из Внешнеполитической службы ЕС. Разговор, конечно же, никто не анонсировал, но мы то все догадываемся о чем он был. Ведь Греция крепко сидит на европейских кредитах, и в случае ухода от Единства ЕС, ее быстро разденут и заберут обувь, и вообще выставят за дверь со своими дефолтом и банкротством. Правда перед этим отрежут кусок территории или заберут пару сотен островов в качестве возврата долга. А долг то немаленький....Общая сумма долга страны составляет около 320 млрд евро.- Перед началом заседания министров иностранных дел по вопросу санкций для РФ, представители Греции были уже не так воинственно настроены. И вообще заявили, что никогда не шли против позиции ЕС. Единственное, что их возмутило и оскорбило, что ЕС нарушил процедуру при выпуске совместных заявлений (видимо для нового правительства - это было фактом их признания, которое они не получили), а так они всегда разделяют позицию ЕС по таким серьезным внешнеполитическим вопросам, и никогда не будут идти против союзной политики."Диспут был не о том, чтобы вводить или не вводить санкции. Речь шла о праве маленькой страны, находящейся в глубоком кризисе, иметь собственный голос. У нас есть такие же права, даже если мы и находимся в кризисе", - заявил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас- все тот же министр иностранных дел Греции Котзиас затем заявил перед самыми дверьми "тронного" зала заседаний в четверг, что "Греция работает над восстановлением мира и стабильности на Украине и в то же время пытается предотвратить ухудшение отношений между ЕС и РФ", а также отверг предположения о том, что Греция на заседании наложит вето на санкции против РФ. Зачем же нам переть против ЕС - как бы намекнул он, и исчез.- По итогам заседания, министры решили пролонгировать действий санкций, срок которых истекает в марте, еще на полгода, до сентября 2015 года. Также Европейская комиссия займется составляет листа для расширения существующего списка.- Когда, как говорится, все уже разошлись и остались только журналисты, глава МИД Греции Никос Котзиас, вдруг, заявляет что, именно по егоиз текста коммюнике была убрана фраза о введении новых санкций против России. Хотя еще буквально два часа назад сообщал обратноеМы все радостно выпустили новости о том, какая храбрая Греция, которая сейчас покажет Европе, как вершить единую демократию и вообщеВот такая вот европейская политикаНе удивлюсь, что очередной звонок из External Action Service of EU вновь изменит настрой такой дружественной нам, россиянам, ГрецииОщущение двойной игры/политики и желания залезть на елку и не ободрать, или за двумя зайцами погнаться... Так этим и разит от дорогой (в прямом смысле слова ДОРОГОЙ) Греции!