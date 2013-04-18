Как сделать банк клиентоориентированным!

Добрый день!
На данный момент многие банки, да почти все, ведут такую политику: «Платим миллионы руководству, и копейки операционистам». Такая политика возможна, но что получается в итоге? Мы приходим в доп. офис, нам хамят, не видят в нас человека, не делают кросс-продаж, не решают наши проблемы, очереди в офисе и самое главное некомпетентность сотрудников. Руководство ставит планы, режет премии, люди уходят в другие банки, но там тоже самое. Мы не получаем грамотной консультации, не потому что операционист бестолочь, а потому что политика банка такая. Что лучше набрать дешевых сотрудников, которые обладают маленьким опытом, и пусть они там, что то говорят клиентам, а через год найдем новых. А клиенты дурачки, пусть ходят и мучаются. И значит такое к нам отношение. Портрет операциониста: «студент или человек, который 2-3 раз меняет банк, ему не нравится его работа, мизерная зарплата, он же знает, что зам. Пред получает миллионы, его все раздражают» Решение вопроса одно, для банка операционист - это лицо, именно их компетентность определит, будем ли мы ходить в этот банк, понесем ли мы свои деньги, возьмем ли мы кредит. Каждая женщина очень тщательно ухаживает за своим лицом, мажет его кремами, тратить на него большие деньги. Так почему вы не хотите тратить деньги? Дайте стимул, карьерный рост и тогда наше обслуживание будет намного лучше.
Комментарии 5
(Звеняйте, Простофан, не знаю ни вас, ни вашего имени-отчества. Просто Марию - знаю, а вас, звеняйте, нет )
Вы в заголовок вынесли утвердительную фразу. Как нужно сделать!
Считаете, что достаточно вашей последней фразы "Дайте стимул и карьерный рост" и этого достаточно?
Надеетель, что "Преды" прочитают и тут же согласятся?
И "обслуживание будет намного лучше"?
П.С. Зовут меня Сергей.
Сделайте теперь из авторитарного утверждения "делай так" предложение: может быть попробуем вот эдак?
И, уверен, появится ОЧЕНЬ много желающих предложить СВОЙ вариант повышения качества обслуживания! Факт!