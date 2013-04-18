Как сделать банк клиентоориентированным!

Добрый день!

На данный момент многие банки, да почти все, ведут такую политику: «Платим миллионы руководству, и копейки операционистам». Такая политика возможна, но что получается в итоге? Мы приходим в доп. офис, нам хамят, не видят в нас человека, не делают кросс-продаж, не решают наши проблемы, очереди в офисе и самое главное некомпетентность сотрудников. Руководство ставит планы, режет премии, люди уходят в другие банки, но там тоже самое. Мы не получаем грамотной консультации, не потому что операционист бестолочь, а потому что политика банка такая. Что лучше набрать дешевых сотрудников, которые обладают маленьким опытом, и пусть они там, что то говорят клиентам, а через год найдем новых. А клиенты дурачки, пусть ходят и мучаются. И значит такое к нам отношение. Портрет операциониста: «студент или человек, который 2-3 раз меняет банк, ему не нравится его работа, мизерная зарплата, он же знает, что зам. Пред получает миллионы, его все раздражают» Решение вопроса одно, для банка операционист - это лицо, именно их компетентность определит, будем ли мы ходить в этот банк, понесем ли мы свои деньги, возьмем ли мы кредит. Каждая женщина очень тщательно ухаживает за своим лицом, мажет его кремами, тратить на него большие деньги. Так почему вы не хотите тратить деньги? Дайте стимул, карьерный рост и тогда наше обслуживание будет намного лучше.