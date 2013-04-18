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Как сделать банк клиентоориентированным!

18.04.2013 11:04 5 1 136 просмотров
Добрый день!
На данный момент многие банки, да почти все, ведут такую политику: «Платим миллионы руководству, и копейки операционистам». Такая политика возможна, но что получается в итоге? Мы приходим в доп. офис, нам хамят, не видят в нас человека, не делают кросс-продаж, не решают наши проблемы, очереди в офисе и самое главное некомпетентность сотрудников. Руководство ставит планы, режет премии, люди уходят в другие банки, но там тоже самое. Мы не получаем грамотной консультации, не потому что операционист бестолочь, а потому что политика банка такая. Что лучше набрать дешевых сотрудников, которые обладают маленьким опытом, и пусть они там, что то говорят клиентам, а через год найдем новых. А клиенты дурачки, пусть ходят и мучаются. И значит такое к нам отношение. Портрет операциониста: «студент или человек, который 2-3 раз меняет банк, ему не нравится его работа, мизерная зарплата, он же знает, что зам. Пред получает миллионы, его все раздражают» Решение вопроса одно, для банка операционист - это лицо, именно их компетентность определит, будем ли мы ходить в этот банк, понесем ли мы свои деньги, возьмем ли мы кредит. Каждая женщина очень тщательно ухаживает за своим лицом, мажет его кремами, тратить на него большие деньги. Так почему вы не хотите тратить деньги? Дайте стимул, карьерный рост и тогда наше обслуживание будет намного лучше.

Комментарии 5

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Очень интересная тема!
(Звеняйте, Простофан, не знаю ни вас, ни вашего имени-отчества. Просто Марию - знаю, а вас, звеняйте, нет smile:) )

Вы в заголовок вынесли утвердительную фразу. Как нужно сделать!
Считаете, что достаточно вашей последней фразы "Дайте стимул и карьерный рост" и этого достаточно?
Надеетель, что "Преды" прочитают и тут же согласятся?
И "обслуживание будет намного лучше"?
Сергей  (Pro100FaH)
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Нет, не надеюсь=)Это просто мысли вслух)

П.С. Зовут меня Сергей.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Отлично, Сергей!smile:thumbsup:
Сделайте теперь из авторитарного утверждения "делай так" предложение: может быть попробуем вот эдак?
И, уверен, появится ОЧЕНЬ много желающих предложить СВОЙ вариант повышения качества обслуживания! Факт!
Ольга Курочкина  (kha)
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Сергей, по-моему, это проблема безнадёжная. Она системная. Так устроена жизнь, во всяком случае, при капитализме. Как клиенты, что мы можем сделать? Во-первых, постараться свести своё общение с операционистами к минимуму. Максимально используя Интернет-банк и банкоматы. Во-вторых, стоит по максимуму использовать вомзможности сайта Банки.ру для контактов с банками. Какую-то конкретную проблему, например, как в Вашем предыдущем посте, можно описать в Народном рейтинге и результат всегда будет. А когда проблема системная, то, действительно, можно писать в блог, как Вы и сделали. Так что продолжайте вести его поактивнее. В целях улучшения качества всегда обращайте особое внимание на заголовок и первые несколько фраз. Первые несколько фраз у Вас, здесь, кстати, хорошо написаны.
Сергей  (Pro100FaH)
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Спасибо, учту)
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