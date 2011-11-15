Риск - дело только героев и/или неудачников?!

В нашем современном мире понятие "риск" воспринимается всеми по-разному. Брать на себя риск не каждый способен. Многие предпочитают умеренную, спокойную жизнь без лишних потрясений, примерно в таком ключе: выучился, нашел хорошую работу, девушку, женился, вырастил сына (дочь), купил машину построил дом, дожил до пенсии и на покой. Вот так, спокойно, умеренно, стабильно.
НО, такой жизнью в современно мире живут, наверное, 90% всего уже 7-миллиардного населения планеты. Спрашивается, неужели рисковать могут лишь те, кого такая жизнь не устраивает?!
Риск сопряжен двумя вытекающими последствиями: провал и успех. Что-то среднее не всегда получается. Если дело идет без провалов - значит у нас успех. Если мы в долгах или за решеткой - значит мы провалились. Ведь если у тебя есть хорошая работа, дети и жилье, зачем тебе что-то большее?! Чем мотивируют себя смелые люди, которые берутся за что-то новое, неизвестное дело, которое может нас возвести на вершину или погубить?! Это касается не только бизнеса, но и новой работы, новой жизни, новых знакомых и т.д.
Готовы ли Вы рискнуть и изменить свою жизнь?! Если да, то - Вы станете известным и богатым, или Вы потеряете то, что имеете и потратите еще много времени и сил, чтобы вернуть потерянное (и не факт, что вернете). И имеете ли Вы право рисковать благополучием не только себя самого, но и близких?!
Вот на такую философию меня сегодня с утра повело. Рассматриваю кстати один банк, которому тоже надо что-то срочно менять, или придется прощаться с лицензией. Вот так, завели бизнес, готовьтесь к постоянной борьбе за выживание!
Комментарии 3
И в этом море случайностей, на волнах жизни, можно существовать вполне комфортно, рискуя, но не проигрывая. Выигрывая в малом, из которого и собирается единый пазл. И самое отрицательное событие при умелом подходе может принести пользу. Причём, совершенно неожиданную!
Соломки подстелить можно всегда. Из любого безвыходного на первый взгляд положения есть немало изящных выходов.
Нужно просто не бояться, а, проанализировав ситуацию, направить энергию и смекалку, чтобы извлечь из ситуации выгоду.
А как это сделать - это мой маленький секрет!