Риск - дело только героев и/или неудачников?!

В нашем современном мире понятие "риск" воспринимается всеми по-разному. Брать на себя риск не каждый способен. Многие предпочитают умеренную, спокойную жизнь без лишних потрясений, примерно в таком ключе: выучился, нашел хорошую работу, девушку, женился, вырастил сына (дочь), купил машину построил дом, дожил до пенсии и на покой. Вот так, спокойно, умеренно, стабильно.



НО, такой жизнью в современно мире живут, наверное, 90% всего уже 7-миллиардного населения планеты. Спрашивается, неужели рисковать могут лишь те, кого такая жизнь не устраивает?!



Риск сопряжен двумя вытекающими последствиями: провал и успех. Что-то среднее не всегда получается. Если дело идет без провалов - значит у нас успех. Если мы в долгах или за решеткой - значит мы провалились. Ведь если у тебя есть хорошая работа, дети и жилье, зачем тебе что-то большее?! Чем мотивируют себя смелые люди, которые берутся за что-то новое, неизвестное дело, которое может нас возвести на вершину или погубить?! Это касается не только бизнеса, но и новой работы, новой жизни, новых знакомых и т.д.



Готовы ли Вы рискнуть и изменить свою жизнь?! Если да, то - Вы станете известным и богатым, или Вы потеряете то, что имеете и потратите еще много времени и сил, чтобы вернуть потерянное (и не факт, что вернете). И имеете ли Вы право рисковать благополучием не только себя самого, но и близких?!



Вот на такую философию меня сегодня с утра повело. Рассматриваю кстати один банк, которому тоже надо что-то срочно менять, или придется прощаться с лицензией. Вот так, завели бизнес, готовьтесь к постоянной борьбе за выживание!