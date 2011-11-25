Вход
Профиль Блог Лента Активность

Проект Allbanks.ru. Ваши пожелания.

25.11.2011 08:39 6 2 107 просмотров
Доброе утро, коллеги! Сегодня пятница, но все же хотелось бы чуточку вашего внимания.

Как вы знаете, у портала Банки.ру есть несколько дочерних проектов, в том числе информационный каталог банков из стран бывшего СССР Allbanks.ru. . Задача Allbanks.ru — помочь пользователю найти информацию об интересующем его банке. Основной упор при развитии Allbanks.ru делается на совершенствовании поисковых сервисов на сайте.



На текущий момент на этом сайте мы поддерживаем в актуальном состоянии: краткую информацию о кредитных организациях (минимум это: каталог банков по странам из бывшего СССР, следим за правильностью наименований представленных банков, web-адреса, ФИО главы исполнительного органа, номера телефонов, также по крупным банкам России и Украины написали справки). Помимо этого ведем там каталог небанковских кредитных организаций (НКО), размещаем тему дня и... вроде пока все. Это титанический труд, который требует максимальной внимательности, аккуратности и ответственности.

Но, мы решили идти дальше. Есть кое-какие планы по дальнейшему развитию проекта.

Что бы хотели видеть там вы, уважаемые посетители?! Как вы понимаете, ресурсы у нас ограниченные, поэтому хотелось бы добавить в проект максимально интересную и нужную информацию.

Спасибо за внимание! Буду рад комментариям.

Комментарии 6

user135773  (user135773)
#
Поиск по городу. Забиваешь в строку поиска город, получаешь список банков. И активную алфавитную строку, опять же в поиске по городу, а то чет не работает, сломалась?
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Так есть же такая опция, гляньте пож. еще раз.
user135773  (user135773)
#
Активная строка - не горит (на главной странице), по регионам иногда горит пара букв. А если, например, зайти в Калужскую область, перейти на вкладку по городам, вообще выдаст заглавную страницу. Беда там с городами.

Если в строку поиска, допустим, вбить "Тверь", получим только ТверьУниверсалБанк (т.к. "Тверь" - часть названия), а на сайте тверских банков три: КБЦ, Торговый Городской и этот же Универсал.
user135773  (user135773)
#
Разобралась, надо сначала вбивать Тверь, а потом переходить на вкладку "по городам", хотя разумнее открыть вкладку, а потом уже вбивать город.
Daniel  (reticolo)
#
Хотелось бы видеть поиск по вкладам всех банков как и на основном портале.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения