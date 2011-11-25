Проект Allbanks.ru. Ваши пожелания.

Доброе утро, коллеги! Сегодня пятница, но все же хотелось бы чуточку вашего внимания.
Как вы знаете, у портала Банки.ру есть несколько дочерних проектов, в том числе информационный каталог банков из стран бывшего СССР Allbanks.ru. . Задача Allbanks.ru — помочь пользователю найти информацию об интересующем его банке. Основной упор при развитии Allbanks.ru делается на совершенствовании поисковых сервисов на сайте.
На текущий момент на этом сайте мы поддерживаем в актуальном состоянии: краткую информацию о кредитных организациях (минимум это: каталог банков по странам из бывшего СССР, следим за правильностью наименований представленных банков, web-адреса, ФИО главы исполнительного органа, номера телефонов, также по крупным банкам России и Украины написали справки). Помимо этого ведем там каталог небанковских кредитных организаций (НКО), размещаем тему дня и... вроде пока все. Это титанический труд, который требует максимальной внимательности, аккуратности и ответственности.
Но, мы решили идти дальше. Есть кое-какие планы по дальнейшему развитию проекта.
Что бы хотели видеть там вы, уважаемые посетители?! Как вы понимаете, ресурсы у нас ограниченные, поэтому хотелось бы добавить в проект максимально интересную и нужную информацию.
Спасибо за внимание! Буду рад комментариям.
Комментарии 6
Если в строку поиска, допустим, вбить "Тверь", получим только ТверьУниверсалБанк (т.к. "Тверь" - часть названия), а на сайте тверских банков три: КБЦ, Торговый Городской и этот же Универсал.