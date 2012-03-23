Наличные уходят в прошлое.

На днях стало известно, что Швеция готова отказаться от использования в обращении наличных денежных средств. Если это у Швеции в итоге получится, то она будет первой страной в мире, которая от них откажется.Такие заявления выглядят вполне реальными, сейчас доля наличных денежных средств в экономике Швеции составляет менее 3%. Расплачиваться наличными там уже не принято, расчеты происходят только с помощью мобильного интернет-банкинга, либо с помощью банковской карты. Минусы использования наличных денежных средств на лицо: неудобно, небезопасно, невыгодно. Есть, конечно, обратная сторона медали -интернет-мошенничества (фишинг). Взглянем на статистику:А уйдут наличные в прошлое или нет в России...? Банкиры уверены, что нужно отказаться от использования наличных. Но давайте представим среднестатистического россиянина с деньгами не в кармане, а на банковской карточке... И что эти деньги может украсть какой-нибудь там "умник" за компьютером... как-то самому не по себе... или я старомодный?