Наличные уходят в прошлое.

На днях стало известно, что Швеция готова отказаться от использования в обращении наличных денежных средств. Если это у Швеции в итоге получится, то она будет первой страной в мире, которая от них откажется.
Такие заявления выглядят вполне реальными, сейчас доля наличных денежных средств в экономике Швеции составляет менее 3%. Расплачиваться наличными там уже не принято, расчеты происходят только с помощью мобильного интернет-банкинга, либо с помощью банковской карты. Минусы использования наличных денежных средств на лицо: неудобно, небезопасно, невыгодно. Есть, конечно, обратная сторона медали -интернет-мошенничества (фишинг). Взглянем на статистику:
В 2008 году в Швеции были ограблены чуть более 100 банков, а в 2011-м — всего 16. Однако в стране резко выросло количество хакерских атак и интернет-преступлений. Если в 2000 году их было совершено примерно 3,3 тыс., то в прошлом — порядка 20 тыс. Уже второй год подряд Швеция занимает первое место в Глобальном отчете по информационным технологиям. (источник РБК-Украина).
А уйдут наличные в прошлое или нет в России...? Банкиры уверены, что нужно отказаться от использования наличных. Но давайте представим среднестатистического россиянина с деньгами не в кармане, а на банковской карточке... И что эти деньги может украсть какой-нибудь там "умник" за компьютером... как-то самому не по себе... или я старомодный?
Комментарии 12
Во-первых Россия слишком большая, а Швеция достаточно маленькая.
Это в Москве ну и в крупных городах и областных центрах бесконткктные карты и NFC вовсю ставятся.
А теперь представьте себе небольшую деревеньку, где-нить в глуши, с одним магазином и очень не уверенной сотовой связью. И все бабушки по-вашему будут там расплачиваться бесконтактными картами.
А вы пообщайтесь с владельцами магазинов. Они готовы работать с картами? Некоторые конечно готовы. Так как состоятельные граждане предпочитают картами расплачиваться. Но это единицы, а большинство...
"Скажем дружно...." - продолжение этой фразы вы все прекрасно знаете. "Я что этим банкирам буду 2% выручки отдавать. ЩАС."
Я это говорю потому, что сам задаю эти вопросы, так как устанавливаю системы автоматизации продаж с эквайрингом в торговых точках.
А во-вторых... Вчера по радио услышал душещипательную историю о том, как некий предприниматель перевозил, то ли на машине, то ли пешком в сумке 200000 зеленью. А другие предприимчивые граждане у него эту сумочку оттяпали.
Значит не мог он хранить денюжки в банке. И не мог их перевести кому-то через банк. А может это серая зарплата была и он вез её в филиал чтобы выдать.
А попробуйте машину купить по карточке. Большинство автосалонов карточки не принимает. Конечно это все решаемо, они выписывают счет, а ты делаешь банковский перевод и никакой налички, но тем не менее.
Я сам держу несколько карточек. Причем большинство кредитные. Хлеб в кредит это очень удобно. Но далеко не везде карточкой можно расплатиться, а иной раз терминалы просто не работают. Представляете себе если налички не будет, а доблестные тех.службы банков будут работать как коммунальщики. Типа "дня через три заглянем". Так примерно Сбер работает. Работа торговой точки парализована, а семья осталась без хлеба. Или что... как в деревнях в тетрадочку долги записывать?
Поэтому наличка наверное уйдет, но очень не скоро. И происходить это должно естественным путем. Не надо насильственно это проталкивать. Не готовы владельцы ТСП платить вам банкирам 2%, снижайте тариф. И организуйте бригады скорой помощи, по восстановлению работоспособности терминалов.
ИМХО...
Сбер несмотря на всю свою неповоротливость довольно сильно продвинулся в области эквайринга.
Он мало того что ставит терминалы. Он ставит так называемые пин-пады, которые через предоставляемый сбером программный модуль работают по командам из компьютера. Также как например фискальные регистраторы.
А у других банков есть такое программное обеспечение и аппаратура?
Я для себя альтернатив кроме Сбера пока не вижу
Господин Греф может сколько угодно рассказывать сказки про прелесть безналичных расчётов, о которых мы и без него знаем. А по факту имеем следующее: навязанные кредитные, зарплатные, дебетовые карты, с которых держатели стараются снять наличные как можно быстрее. И тому уйма объяснений: крайне низкая защищённость от воровства со счетов, низкая распространённость POS-терминалов в торговых сетях - попробуйте расплатиться картой на бензозаправке в 100 км от населённого пункта. Добавляем неумение наших сограждан использовать интернет-банки (и не потому, что они глупые, а потому что сам банк, предоставляющий данную услугу, де-факто не прикладывает никаких усилий по обучению своих клиентов). Про наших граждан почтенного возраста, думаю, говорить не надо. Для них банкомат или терминал оплаты - это страшные аЦкие машины...
Простые примеры: к вам пришел кроха сын и попросил денег на кино и мороженное. Он решил с друзьями пройтись и зайти в кино. Вы ему что в качестве денег дадите? Свою карту?
На Западе далеко не все имеют счет в банке. Банкиры могут отбирать себе клиентов. И уж тем более не все взрослые имеют банковские карты. Во всех этих странах имеются бездомные и нищие. Пусть вымирают? Или может милостыню будут подавать предоплаченными банковскими картами на предъявителя?
Собственно, у шведов уже есть пилотный проект - это оплата городского транспорта. Она сейчас возможна тремя способами:
1) электронная карта (сравнительно большой срок)
2) бумажный абонемент (8 стандартных поездок)
3) SMS (раза в полтора дороже и, естественно, только местный оператор)
1 и 2 надо купить заранее, в ларьке.
Поэтому, если вы не швед, и вам надо проехать в этом городе раз-другой - берите такси или ходите пешком: здесь очень поощеряется здоровый образ жизни. Ну можно переплатить за абонемент, конечно.
Справедливости ради: большинству эта система удобна. Ну а те 3 процента... В конце концов, в Швеции демократия, поэтому их мнение правительство не интересует. А арабы на рынках после "обезналичивания" могут и в евро расплачиваться.
Банкиры предложили оригинальный способ сокращения наличного денежного оборота в стране. По их мнению, это можно сделать, разрешив финансовым институтам повысить комиссию за обработку всех операций с наличностью. Такая инициатива содержится в докладе Ассоциации российских банков (АРБ) "Повышение роли банков в обеспечении экономического роста России", чтобы стимулировать более широкое использование безналичных платежей. Впрочем, учитывая, какую бурю негодования в 2010 году вызвало желание Сбербанка повысить комиссию при оплате услуг ЖКХ в кассе, из-за чего кредитное учреждение было вынуждено снизить ее на 1 процентный пункт, вряд ли АРБ удастся быстро воплотить свою инициативу в жизнь. В прошлом году глава Сбербанка Герман Греф представил расчеты, согласно которым только в 2009 году экономика России потеряла из-за обслуживания наличности около 1,1% ВВП.
А тут какие-то дяди решили всех на безнал принудительно перевести. Дяди сверху, отстаньте от нас.
Если ничего полезного для нас сделать не способны - то сидите тихо, чтобы о вас ничего не говорили. А то пока только плохое.