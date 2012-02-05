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Слишком популярное золото...

05.02.2012 20:03 9 4 616 просмотров
В последний год все тема вложения в золото стала очень популярной, сейчас уже только совсем ленивый банк не предлагает ОМС в золоте. Действительно, металлические счета в золоте сейчас продать очень просто, ведь золото за 2011 год выросло почти на 18%, что значительно выше процентов по вкладам. А последнее десятилетие был только рост цен на золото как в долларах , так и в рублях. Особенно сильно золото скакнуло в цене в рублях (почти в 2 раза! smile:!: ) осенью 2008 года, когда рубль резко обесценился к доллару. Курс золота в рублях привязан к ценам на LME в долларах.

Но вот с сентября 2011 года золото перестало расти и уже потеряло около 20% своей цены в долларах smile:( .

Конечно, этот факт продавцы золотА обычно умалчивают, приводя общий за 2011 год более выгодный показатель роста цен. Как говорят на фондовом рынке: прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Это в данном случае распространяется и на инвесторов в золото, ведь гарантий того, что тренд роста цен на золото продолжится в следующие годы, никаких нет. История золотА имеет массы примеров когда на протяжении 20 лет золото только снижалось в цене (это 80-90 гг 20 столетия).

Так что на мой взгляд, если и покупать сейчас золото – это скорей как страховку от мегакризиса, который обесценит валюты, а не как возможность заработать. Мне больше импонируют редкие предложения банков по индексным депозиты, которые попадают под АСВ и редкие памятные монеты, которые дорожают из-за своей редкости, а еще лучше антикварные монеты. smile:idea:

Забавно, лет 10 назад, когда нужно было покупать золото, металлические счета в банках в золоте были большой редкостью, мало рекламировались. Я на своем опыте неоднократно убеждалась, что именно то, что редко и неактивно рекламируется и приносит инвестору максимальный доход.

Комментарии 9

Александр  (alfrid5)
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Огласите, пожалуйста список банков, где есть " редкие предложения по индексным депозитам, которые попадают под АСВ".

Список - в студию!
Aнна Козлова  (Sberex.ru)
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Самый активный на этом рынке индексных депозитов - это КИТ Финанс ( золото на падение, золото на рост, да и другие виды индексных депозитов есть). Еще есть у Руссобанка, Агропромкредита... Минимальная сумма от 130 тыс. рублей
Дмитрий Манузин  (dillar)
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Ну раз леммингов активно загоняют в золото, значит скоро начнется. Осталось угадать вверх или вниз smile:D
Виталий  (миссия невыполнима)
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Кто писал блог вообще? Посмотрите склонения по падежам по тексту:
Особенно сильно золото скакнула в цене в рублях
Конечно этот факт продавцы золото обычно умалчивают
Мне больше импонируют редкие предложения банков по индексным депозиты
Поправьте хоть
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Такое впечатление, что текст переведён на русский Гугл-транслейтом.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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"История золото имеет массы примеров когда на протяжении 20 лет золото только снижалось в цене (это 80-90 гг 20 столетия)".

Гениальная фраза. От первого до последнего слова. Запятые ставят только трусы, падежи - пережиток прошлого, а "масса примеров" ограничивается ровно одним случаем.

Самое обидное, что смысл заметки полностью правильный.
Плюшкинъ  (Плюшкинъ)
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Кто-нибудь может четко описать порядок налогообложения доходов от металлического счета? В банках сотрудники путаются в показаниях, на форумах народ выдает самые разные версии.
Гектор  (Гектор)
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Трудно четко описать то, что сами налоговики описывают очень нечетко!
Я прочел довольно много материалов и различных дискуссий на эту тему и пришел к выводу, что большинство специалистов склоняются к схеме, изложенной достаточно ясно Анной Козловой (anna_koz) в посте #55 в теме ОМС.
Сергей Дробов  (dss1980)
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золото слишком примитивно...падение на 20-25% мене чем за месяц (2011 г.) - характеристика не самого надежного инструмента...
шкурки чернобурки тоже показывают впечатляющую динамику роста за последний год более чем в 2 раза smile:) ну или апельсиновый сок тоже всегда будут пить (а плантации сокращаются) - креативнее надо быть
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