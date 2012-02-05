Слишком популярное золото...

В последний год все тема вложения в золото стала очень популярной, сейчас уже только совсем ленивый банк не предлагает ОМС в золоте. Действительно, металлические счета в золоте сейчас продать очень просто, ведь золото за 2011 год выросло почти на 18%, что значительно выше процентов по вкладам. А последнее десятилетие был только рост цен на золото как в долларах , так и в рублях. Особенно сильно золото скакнуло в цене в рублях (почти в 2 раза! ) осенью 2008 года, когда рубль резко обесценился к доллару. Курс золота в рублях привязан к ценам на LME в долларах.
Но вот с сентября 2011 года золото перестало расти и уже потеряло около 20% своей цены в долларах .
Конечно, этот факт продавцы золотА обычно умалчивают, приводя общий за 2011 год более выгодный показатель роста цен. Как говорят на фондовом рынке: прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Это в данном случае распространяется и на инвесторов в золото, ведь гарантий того, что тренд роста цен на золото продолжится в следующие годы, никаких нет. История золотА имеет массы примеров когда на протяжении 20 лет золото только снижалось в цене (это 80-90 гг 20 столетия).
Так что на мой взгляд, если и покупать сейчас золото – это скорей как страховку от мегакризиса, который обесценит валюты, а не как возможность заработать. Мне больше импонируют редкие предложения банков по индексным депозиты, которые попадают под АСВ и редкие памятные монеты, которые дорожают из-за своей редкости, а еще лучше антикварные монеты.
Забавно, лет 10 назад, когда нужно было покупать золото, металлические счета в банках в золоте были большой редкостью, мало рекламировались. Я на своем опыте неоднократно убеждалась, что именно то, что редко и неактивно рекламируется и приносит инвестору максимальный доход.
Комментарии 9
Список - в студию!
Особенно сильно золото скакнула в цене в рублях
Конечно этот факт продавцы золото обычно умалчивают
Мне больше импонируют редкие предложения банков по индексным депозиты
Поправьте хоть
Гениальная фраза. От первого до последнего слова. Запятые ставят только трусы, падежи - пережиток прошлого, а "масса примеров" ограничивается ровно одним случаем.
Самое обидное, что смысл заметки полностью правильный.
Я прочел довольно много материалов и различных дискуссий на эту тему и пришел к выводу, что большинство специалистов склоняются к схеме, изложенной достаточно ясно Анной Козловой (anna_koz) в посте #55 в теме ОМС.
шкурки чернобурки тоже показывают впечатляющую динамику роста за последний год более чем в 2 раза ну или апельсиновый сок тоже всегда будут пить (а плантации сокращаются) - креативнее надо быть