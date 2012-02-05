Слишком популярное золото...

В последний год все тема вложения в золото стала очень популярной, сейчас уже только совсем ленивый банк не предлагает ОМС в золоте. Действительно, металлические счета в золоте сейчас продать очень просто, ведь золото за 2011 год выросло почти на 18%, что значительно выше процентов по вкладам. А последнее десятилетие был только рост цен на золото как в долларах , так и в рублях. Особенно сильно золото скакнуло в цене в рублях (почти в 2 раза!) осенью 2008 года, когда рубль резко обесценился к доллару. Курс золота в рублях привязан к ценам на LME в долларах.Но вот с сентября 2011 года золото перестало расти и уже потеряло около 20% своей цены в долларахКонечно, этот факт продавцы золотА обычно умалчивают, приводя общий за 2011 год более выгодный показатель роста цен. Как говорят на фондовом рынке:. Это в данном случае распространяется и на инвесторов в золото, ведь гарантий того, что тренд роста цен на золото продолжится в следующие годы, никаких нет.Так что на мой взгляд, если и покупать сейчас золото – это скорей как страховку от мегакризиса, который обесценит валюты, а не как возможность заработать. Мне больше импонируют редкие предложения банков по индексным депозиты, которые попадают под АСВ и редкие памятные монеты, которые дорожают из-за своей редкости, а еще лучше антикварные монеты.Забавно, лет 10 назад, когда нужно было покупать золото, металлические счета в банках в золоте были большой редкостью, мало рекламировались. Я на своем опыте неоднократно убеждалась, что