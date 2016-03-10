Кнопка "Сообщить модератору" в Народном Рейтинге

Иногда возникает необходимость обратить внимание модераторов на Народный рейтинг. Тогда нам и нужна эта кнопка. Также ей можно воспользоваться для направления сообщений администраторам НР (например проблема решена, а соответствующей кнопки нет, заметили опечатку в отзыве и т.д.)
Есть несколько вариантов найти кнопку "Сообщить модератору" в Народном рейтинге.
1. Список отзывов.
В правом верхнем углу отзыва есть стрелочка (в строке с названием)
при нажатии на стрелочку вы увидите кнопку "Сообщить модератору"
При нажатии на "Сообщить модератору" появится поле в котором вы можете описать вашу просьбу. В поле содержится стандартный текст, который рекомендуется заменить на описание проблемы (отредактировать сообщение, нарушение правил и т.д.)
2. Непосредственно в отзыве.
Когда вы вошли в отзыв, прочитали его и поняли что тут необходимо внимание модераторов то кнопку вы найдете также справа на уровне заголовка отзыва.
Далее все соответствует описанию выше
3. В комментарии к отзыву
Если вы хотите обратить внимание модератора на комментарий то тут все немного интереснее. Потому что на первый взгляд нет не то что кнопки, но и стрелочки
Но на самом деле она есть! Просто хитро спрятана и появляется при наведении на комментарий мышью
а далее по описанию в п.1.
Комментарии 76
Прошу удалить мой коммент от 17.06.2016 17:02 т.к он содержит информацию конфиденциального характера моего получателя.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10000076/comments/1/#respcomment5220973
Хочу удалить профиль, как это сделать?
Написать об этом модераторам) например на moderator@banki.ru
Добрый день, Екатерина.
Прошу удалить мой коммент от 17.06.2016 17:02 т.к он содержит информацию конфиденциального характера моего получателя.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10000076/comments/1/#respcomment5220973
Добрый день! Если вы обращаетесь к автору блога то я Наталья ) Я не модератор и не занимаюсь удалением комментариев, Вы можете обратиться к модератором способом указанным в данном посте.
Как удалить профиль?
обратитесь на moderator@banki.ru
Ранее направленные мной письма в адрес вашей организации остались без ответа.
Ваш вопрос банку отредактирован, персональные данные из текста удалены.
Пожалуйста, в подобных случаях пишите на почту модератора - moderator@banki.ru.
Предлагаю отредактировать https://www.banki.ru/products/debitcards/card/2322/ о правилах пользования картой. По полученной информации - на карте должно находится всё время как минимум 10000 руб. Как только сумма опуститься ниже этого порога, сразу ежедневно взимается 49 руб в сутки.
По этому поводу вы можете написать на credits@banki.ru
Сегодня при отправке сообщения в теме "Вопросы к администрации" мне неожиданно "прилетела" красная карточка на 3 дня. Обращение было абсолютно безобидное с жалобой на спам с частичным цитированием.
С каких это пор предупреждения на портале стали раздавать боты, и почему форумчане об этом ничего не знают?
Прошу разобраться, отменить временный бан и вернуть право контроля за постами модераторам форума.
С уважением Роман (1001126)
Уважаемая администрация!
Сегодня при отправке сообщения в теме "Вопросы к администрации" мне неожиданно "прилетела" красная карточка на 3 дня. Обращение было абсолютно безобидное с жалобой на спам с частичным цитированием.
С каких это пор предупреждения на портале стали раздавать боты, и почему форумчане об этом ничего не знают?
Прошу разобраться, отменить временный бан и вернуть право контроля за постами модераторам форума.
С уважением Роман (1001126)
Ну что ж вы так) там же, в вопросах к администрации обсуждение было) Спамеры, те самые о которых вы говорите в сообщениях удаляются именно таким способом )) ну и модераторами естесственно)) и бан вам уже несколько минут как снят и сообщение показано (немножко отмодерировано чтоб цитирующие вас также в бан не попали)
А здесь мы о чем? о кнопочке в НР, с остальным - велкам в тему техподдержки)) не можете писать на форум - почта модераторов и служба поддержки портала подвластна и забаненым)
Добрый день. В связи с тем, что после опубликования моего отзыва, представителями Банка "Авангард" были принесены извинения за доставленные неудобства и проблема разрешена, прошу Вас удалить мой отзыв о Банке "Авангард" от 19.08.2016г.
Прочитайте пожалуйста еще раз пост. В нем подробно описано как и куда вашу просьбу правильно направить)
Помогите удалить комментарий.
Для этого вам необходимо обратиться к модераторам способом описанным в посте) Поверьте, оно именно так и работает)
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10018818/