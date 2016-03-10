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Кнопка "Сообщить модератору" в Народном Рейтинге

10.03.2016 12:05 76 7 898 просмотров
Иногда возникает необходимость обратить внимание модераторов на Народный рейтинг. Тогда нам и нужна эта кнопка. Также ей можно воспользоваться для направления сообщений администраторам НР (например проблема решена, а соответствующей кнопки нет, заметили опечатку в отзыве и т.д.)
Есть несколько вариантов найти кнопку "Сообщить модератору" в Народном рейтинге.
1. Список отзывов.
В правом верхнем углу отзыва есть стрелочка (в строке с названием)

при нажатии на стрелочку вы увидите кнопку "Сообщить модератору"

При нажатии на "Сообщить модератору" появится поле в котором вы можете описать вашу просьбу. В поле содержится стандартный текст, который рекомендуется заменить на описание проблемы (отредактировать сообщение, нарушение правил и т.д.)


2. Непосредственно в отзыве.
Когда вы вошли в отзыв, прочитали его и поняли что тут необходимо внимание модераторов то кнопку вы найдете также справа на уровне заголовка отзыва.

Далее все соответствует описанию выше

3. В комментарии к отзыву
Если вы хотите обратить внимание модератора на комментарий то тут все немного интереснее. Потому что на первый взгляд нет не то что кнопки, но и стрелочки

Но на самом деле она есть! Просто хитро спрятана и появляется при наведении на комментарий мышью

а далее по описанию в п.1.

Комментарии 76

viktor387  (viktor387)
#
Как удалить профиль?
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Екатерина Королева пишет:
Хочу удалить профиль, как это сделать?

Написать об этом модераторам) например на moderator@banki.ru
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Александр Шахвердян пишет:
Добрый день, Екатерина.
Прошу удалить мой коммент от 17.06.2016 17:02 т.к он содержит информацию конфиденциального характера моего получателя.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10000076/comments/1/#respcomment5220973

Добрый день! Если вы обращаетесь к автору блога то я Наталья ) Я не модератор и не занимаюсь удалением комментариев, Вы можете обратиться к модератором способом указанным в данном посте.
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
viktor387 пишет:
Как удалить профиль?

обратитесь на moderator@banki.ru
Роман Куфаев  (u02m45)
#
Прошу удалить мой комментарий расположенный по адресу http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=3676986 поскольку в нем используется моя персональная информация.
Ранее направленные мной письма в адрес вашей организации остались без ответа.
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
u02m45,
Ваш вопрос банку отредактирован, персональные данные из текста удалены.
Пожалуйста, в подобных случаях пишите на почту модератора - moderator@banki.ru.
5 5  (openid.mail.ru/mail/55)
#
Предлагаю отредактировать https://www.banki.ru/products/debitcards/card/2322/ о правилах пользования картой. По полученной информации - на карте должно находится всё время как минимум 10000 руб. Как только сумма опуститься ниже этого порога, сразу ежедневно взимается 49 руб в сутки.
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
5 5 пишет:
Предлагаю отредактировать https://www.banki.ru/products/debitcards/card/2322/ о правилах пользования картой. По полученной информации - на карте должно находится всё время как минимум 10000 руб. Как только сумма опуститься ниже этого порога, сразу ежедневно взимается 49 руб в сутки.

По этому поводу вы можете написать на credits@banki.ru
Роман  (1001126)
#
Уважаемая администрация!
Сегодня при отправке сообщения в теме "Вопросы к администрации" мне неожиданно "прилетела" красная карточка на 3 дня. Обращение было абсолютно безобидное с жалобой на спам с частичным цитированием.
С каких это пор предупреждения на портале стали раздавать боты, и почему форумчане об этом ничего не знают?
Прошу разобраться, отменить временный бан и вернуть право контроля за постами модераторам форума.
С уважением Роман (1001126)
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Роман пишет:
Уважаемая администрация!
Сегодня при отправке сообщения в теме "Вопросы к администрации" мне неожиданно "прилетела" красная карточка на 3 дня. Обращение было абсолютно безобидное с жалобой на спам с частичным цитированием.
С каких это пор предупреждения на портале стали раздавать боты, и почему форумчане об этом ничего не знают?
Прошу разобраться, отменить временный бан и вернуть право контроля за постами модераторам форума.
С уважением Роман (1001126)

Ну что ж вы так) там же, в вопросах к администрации обсуждение было) Спамеры, те самые о которых вы говорите в сообщениях удаляются именно таким способом )) ну и модераторами естесственно)) и бан вам уже несколько минут как снят и сообщение показано (немножко отмодерировано чтоб цитирующие вас также в бан не попали)
А здесь мы о чем? о кнопочке в НР, с остальным - велкам в тему техподдержки)) не можете писать на форум - почта модераторов и служба поддержки портала подвластна и забаненым)
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Александр Моргунов пишет:
Добрый день. В связи с тем, что после опубликования моего отзыва, представителями Банка "Авангард" были принесены извинения за доставленные неудобства и проблема разрешена, прошу Вас удалить мой отзыв о Банке "Авангард" от 19.08.2016г.

Прочитайте пожалуйста еще раз пост. В нем подробно описано как и куда вашу просьбу правильно направить)
Анастасия
#
Помогите удалить комментарий.
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Анастасия Иванова пишет:
Помогите удалить комментарий.

Для этого вам необходимо обратиться к модераторам способом описанным в посте) Поверьте, оно именно так и работает)
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