Кнопка "Сообщить модератору" в Народном Рейтинге

Иногда возникает необходимость обратить внимание модераторов на Народный рейтинг. Тогда нам и нужна эта кнопка. Также ей можно воспользоваться для направления сообщений администраторам НР (например проблема решена, а соответствующей кнопки нет, заметили опечатку в отзыве и т.д.)Есть несколько вариантов найти кнопку "Сообщить модератору" в Народном рейтинге.В правом верхнем углу отзыва есть стрелочка (в строке с названием)при нажатии на стрелочку вы увидите кнопку "Сообщить модератору"При нажатии на "Сообщить модератору" появится поле в котором вы можете описать вашу просьбу. В поле содержится стандартный текст, который рекомендуется заменить на описание проблемы (отредактировать сообщение, нарушение правил и т.д.)Когда вы вошли в отзыв, прочитали его и поняли что тут необходимо внимание модераторов то кнопку вы найдете также справа на уровне заголовка отзыва.Далее все соответствует описанию вышеЕсли вы хотите обратить внимание модератора на комментарий то тут все немного интереснее. Потому что на первый взгляд нет не то что кнопки, но и стрелочкиНо на самом деле она есть! Просто хитро спрятана и появляется при наведении на комментарий мышьюа далее по описанию в п.1.