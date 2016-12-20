Как вставить изображение в отзыв?

Этот вопрос достаточно часто встречается в Службе поддержки.
При написании отзыва вставить картинку вы можете двумя способами:
1. Воспользоваться тегами [img]сюда_вставляем_ссылку[/img]
2. Воспользоваться специально обученной кнопкой
При нажатии на нее откроется окно, в которое необходимо вставить ссылку на изображение
Вставляем ссылку и нажимаем "Сохранить"
Картинка должна сразу же отобразиться в поле отзыва:
При вставке ссылки может возникнуть такая ошибка:
Отсюда приходим к вопросу - а какую ссылку считать корректной?
Исторически сложилось что ссылка на картинку должна заканчиваться одним из следующих расширений - .jpg .gif .png .jpeg
Это значит что не подходят короткие ссылки и ссылки на html-страницы.
Надеюсь этот пост будет полезен и, как обычно, вопросы и дополнения жду в комментариях или в ЛС )
Всегда ваша, Служба Поддержки
Комментарии 3
Мда уж! не все умеют вставить адрес изображения я уже битый час пытаюсь вставить фото со своего мас и толку нет!
так вы с мака и не вставите, надо сначала в интернет выложить