Как вставить изображение в отзыв?

Этот вопрос достаточно часто встречается в Службе поддержки.При написании отзыва вставить картинку вы можете двумя способами:1. Воспользоваться тегами [img]сюда_вставляем_ссылку[/img]2. Воспользоваться специально обученной кнопкойПри нажатии на нее откроется окно, в которое необходимо вставить ссылку на изображениеВставляем ссылку и нажимаем "Сохранить"Картинка должна сразу же отобразиться в поле отзыва:При вставке ссылки может возникнуть такая ошибка:Отсюда приходим к вопросу - а какую ссылку считать корректной?Исторически сложилось что ссылка на картинку должна заканчиваться одним из следующих расширений - .jpg .gif .png .jpegЭто значит что не подходят короткие ссылки и ссылки на html-страницы.Надеюсь этот пост будет полезен и, как обычно, вопросы и дополнения жду в комментариях или в ЛС )Всегда ваша, Служба Поддержки