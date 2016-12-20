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Как вставить изображение в отзыв?

20.12.2016 18:25 3 3 115 просмотров
Этот вопрос достаточно часто встречается в Службе поддержки.

При написании отзыва вставить картинку вы можете двумя способами:

1. Воспользоваться тегами [img]сюда_вставляем_ссылку[/img]

2. Воспользоваться специально обученной кнопкой



При нажатии на нее откроется окно, в которое необходимо вставить ссылку на изображение



Вставляем ссылку и нажимаем "Сохранить"
Картинка должна сразу же отобразиться в поле отзыва:




При вставке ссылки может возникнуть такая ошибка:



Отсюда приходим к вопросу - а какую ссылку считать корректной?
Исторически сложилось что ссылка на картинку должна заканчиваться одним из следующих расширений - .jpg .gif .png .jpeg
Это значит что не подходят короткие ссылки и ссылки на html-страницы.


Надеюсь этот пост будет полезен и, как обычно, вопросы и дополнения жду в комментариях или в ЛС )

Всегда ваша, Служба Поддержки

Комментарии 3

Надежда ЛЕ  (Nadin131975)
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Мда уж! не все умеют вставить адрес изображения я уже битый час пытаюсь вставить фото со своего мас и толку нет! smile:o smile:o
Алексей  (lexincorp)
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Цитата
Надежда ЛЕ пишет:
Мда уж! не все умеют вставить адрес изображения я уже битый час пытаюсь вставить фото со своего мас и толку нет! smile:o smile:o

так вы с мака и не вставите, надо сначала в интернет выложить
Afonia Afonia  (Afonia)
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Зачем такой гемор? Сохрани там, пришли ссылку определённого формата сюда...
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