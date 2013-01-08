Партнерские банкоматные сети на начало 2013 года

Очень заманчиво снимать свои деньги с карты в любом банкомате без комиссий, как предлагают Связной Банк, ТКС с Tinkoff Black и Русский Стандарт со своей Почтовой картой.
Но покуда есть зарплатные проекты, в которых руководитель организации сам определяет, в каком банке Вы будете получать заработную плату, до тех пор будет проблема нахождения СВОЕГО банкомата, ведь известно, что за снятие средств и просмотр баланса в ЧУЖИХ банкоматах предусмотрена комиссия.
В этой статье вы узнаете про партнерские банкоматные сети, где можно снимать свои деньги по «домашнему» тарифу.
К слову, по данным статистики, доля «зарплатных» карт в стране – более 90% от общего количества выпущенных. К особенностям эксплуатации банковского пластика в России следует отнести также и следующее: по данным Центробанка, 80% всех карточек используется исключительно для снятия наличных.
Обычно, комиссия за снятие в чужом банкомате устанавливается в 1%, но мин. 100 руб (а за раз можно снять зачастую 6-10 т.р.). Стоимость просмотра баланса колеблется от 15 до 60 рублей.
Интересно, что себестоимость таких услуг для банков примерно 36-40 р. и 10 руб соответственно.
Объединение банкоматных сетей различных банков – общемировая практика, позволяющая финансовым организациям расширить сеть устройств, не делая дорогостоящих капиталовложений и не неся дополнительных расходов на содержание и обслуживание терминала. Выигрыш для всех сторон соглашений очевиден: привлечение новых клиентов и повышение лояльности старых благодаря созданию дополнительных удобств и расширению географии обслуживания.
Ниже я приведу актуальный список на начало 2013 года по крупнейшим партнерским банкоматным сетям.
ПАРТНЕРЫ
Вначале указывается некий определенный крупный банк, далее — банки-партнёры, в которых установлены льготы по снятию наличных.
Альфа-Банк: МДМ Банк, Росбанк (Включая сеть банкоматов «Банка Сосьете Женераль Восток»), Промсвязьбанк, Уральский банк реконструкции и развития, Мастер-Банк, Московский Кредитный банк (с дек. 2012). За операцию запроса остатка на счете взимается комиссия в размере 30 рублей.
ВТБ24: Транскредитбанк, Банк Москвы
МДМ Банк: Альфа-Банк, Промсвязьбанк (с июня 2012), ОТП, Русский Стандарт (с мая 2012), Восточный Экспресс-Банк (с декабря 2012, только ТП Частный, Расчетный и Лояльный), Кольцо Урала (с декабря 2012 (только ТП Частный, Расчетный и Лояльный)). За операцию запроса остатка на счете взимается комиссия в размере 60 рублей.
Росбанк: Альфа-банк, Райффайзенбанк (с дек. 2012), НКО «ОРС».
Уралсиб: Банк Москвы, Росгострах (с июня 2012). Также у Уралсиба есть сеть банков-партнеров (39 банков), где за снятие наличных берется комиссия 0.7% от суммы. Ссылка на список банков в pdf.
Русский Стандарт: МДМ Банк, Мастер-Банк. БРС не распространяет условие безкомиссионности на все свои карты, в частности на БВК: уточняйте условия обналички.
Промсвязьбанк: МДМ Банк, Альфа-Банк
Мастер-Банк: Центрально-Азиатский Банк, Русский Стандарт, Альфа-Банк, Росгосстрах Банк.
Росгосстрах Банк: Московский кредитный банк, Мастер-банк, Татфондбанк, Банк Уралсиб, НКО «ОРС».
Юникредит: Московский кредитный банк
Московский кредитный банк: Росгосстрах, Юникредит, Альфа Банк
Это крупнейшие сети, которые я знаю либо нашел в Сети. Если забыл что-то важное — сообщите, пожалуйста, в комментарии.
ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА
На протяжении нескольких последних лет межбанковские банкоматные сети активно создаются и развиваются в рамках Объединенной расчетной системы (ОРС). ОРС представляет собой специализированный межбанковский расчетный центр, на основе деятельности которого, кроме всего прочего, происходит консолидация терминальной сети по обслуживанию держателей карт различных банков. Финансовые организации, сотрудничающие с Объединенной расчетной системой, получили возможность предложить своим клиентам бескомиссионное обслуживание (как вариант – с минимальной комиссией) в банкоматах партнеров по ОРС.
Сегодня в деятельности расчетной системы по созданию банкоматных сетей участвуют более 120 российских банков. Количество терминалов банков-партнеров, объединенных в единую консолидированную сеть достигло 19 тыс. и продолжает расти.
В инфраструктуре Платежной системы ОРС осуществляются следующие виды операций:
- выдача наличных денежных средств по картам;
- пополнение счетов держателей карт наличными денежными средствами;
- прием платежей со счетов карт;
Некоторые известные банки ОРС:
Авангард, АкБарс Банк, Банк24.ру, Азиатско-Тихоокеанский банк, Восточный Экспресс Банк, Газпромбанк, МТС Банк, РГС, Ренессанс, Росбанк, ТКС, Траст, Юниаструм Банк.
- перевод денежных средств с карты на карту.
За снятие средств внутри сети ОРС обычно взымается комиссия, равная 0-0.5% от суммы снятия. Подробности можно узнать в своём банке.
Комментарии 9
Советую автору расширить тему. указав все исключения.
в целом статья ОК
А Юникредит + МКБ - хде?
А отдельно про ОРС - хорошо что есть, но хотя бы перечислить тех, кто бесплатно.
А партнёрская сеть Уралсиба?
@.
Просто взять и добыть разведданные по происхожднию вот такой "татуировки" на банкомат
Начать "расследование" советую вот с этого поста:
http://m.vk.com/photo-35524999_289026585?rev=1&post=-35524999_716&from=profile
@.
Mike, какие-то там унылые партнеры, ну да ладно, добавлю инфу.