Не проходите мимо, супер-новость от Альфа-Банка, улучшены (выделил и специально подчеркнул) условия начисления миль по программе "Аэрофлот-Бонус". Вот ссылка, а вот скриншот:
О да, это стоит публикации на офиц.сайте и в пресс-релизах! Стоит отметить коментарий Григория:
Порадуемся же вместе за удобство осуществления наших мечт!
Почему-то вспомнился комментарий представителя банка Кредит-Москва на банки.ру по поводу стоимости обслуживания их кредитной карты "Пластилин" (600 руб). Как Вы могли бы увидеть на фото, карта представляет собой обычный пластик, хоть и с оригинальным дизайном, но фамилия-имя не вдавлены, не эмбоссированны, а потому называться Classic'ом или Gold'ом по моему скромному мнению не могут. Якобы возможные вип-привилегии в торговых точках это не стоящая внимания туфта, страховки для путешественников опять же нет, и вот что прозвучало в их офиц.ответе:
"Что касается годовой комиссии за обслуживание в Банке "Кредит-Москва" по карте PLASTILIN, то она составляет 600 руб., что значительно ниже рынка (2500-3000 руб) по картам категории Master Card Gold".
То есть поставили категорию какую хотят, поставили стоимость 600 руб и уверены, что их преимущество действительно таковым является! =)
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