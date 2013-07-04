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Что выгоднее: гасить ипотеку или копить на вкладе?

04.07.2013 11:20 10 16 080 просмотров


Появились лишние деньги. Вот думаю, куда их пристроить, если не на развлечения/образование/поездки: в погашение моей 11.5%-ной ипотеки или положить на вклад под 10%? Казалось бы, ответ лежит на поверхности, но не спешите с выводами, не всё так просто!

Смотрите сами, если я беру в банке кредит на год, сумма 100 тыс. руб, под 12% годовых, то за год я выплачу согласно кредитному калькулятору ~106619 рублей. Переплата 6619 рублей.

Если же я беру свои 100 тыс. рублей и размещаю в банке на один год, под 10% годовых, с ежемесячной капитализацией к вкладу, то согласно депозитному калькулятору я заработаю на процентах 10471 рубль!

Это ж разница 3852 рубля!

Дальше - больше. Я взял свой график по ипотеке (вставив циферки в Калькулятор погашения ипотечного кредита), подставил сумму 100к в частичное досрочное погашение, получил одну сумму, которую сэкономлю в итоге по процентам за 20 лет.

Потом взял депозитный финкалькулятор и получил другую сумму, возможную упущенную выгоду от размещения этих же 100к под 10% годовых, а не отправления в ЧДГ по ипотеке.

Не буду приводить утомительные подсчеты, скажу так, - разница получилась существенная - где-то в 4.5 раза, т.е. выгоднее хранить лишние деньги на вкладах (с высокой процентной ставкой!), чем отправлять в погашение ипотеки, как бы не странно это звучало и попробуйте меня переубедить в обратном! =)

Конечно, есть много НО, нюансов типа.
  • - Ставка по ипотеке фиксированная, а вот по вкладам - нет и никто не будет гарантировать, что нынешние 10% не превратятся через год-два-пять в 5%, ну или в 15% =)
  • - Деньги могут уйти, по мелочи растратиться</strong>, просто из-за насущной необходимости в них - срочный ремонт, важная покупка, операция, подарок и прочее. Предназначались на ипотеку, а ушли на "дитям мороженое", а шубу жене... smile:(
  • - Не у всех ипотека под такой (как я думаю) хороший процент. У кого-то может и ниже (Сбер 8%), а у других и вполне аж 15%... В этом случае давайте подсчитаем, чему примерно равны в соотношениях наши проценты по кредитам и по вкладам.

Мои 11.5% по ипотеке это тоже самое, что положить деньги в банк под 6.2% годовых. Почему - потому что я плачу в банк такую же сумму, что и банк выплатит мне за депозит.

А вот 10% годовых по вкладу это тоже самое, что получить ипотеку под 18.8% (!) годовых.

Вот такая вот палка о двух концах, о которой я задумался. И для себя сделал вывод, что в краткосрочной перспективе выгоднее вкладывать деньги хотя бы под 10%, чем частично и досрочно гасить ипотеку.

Буду рад услышать Ваши мнения.

Комментарии 10

Юрий Улитин  (menY)
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Холодный расчет. При досрочном погашении можно получить моральное удовлетворение на пару дней smile;)
Prosto Tak  (yuxdz)
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Осталось найти ипотеку под 11.5% smile:D
А если ставка по вкладу выше, чем по ипотеке -- так и вообще ляпота! smile:ura:
В теории нет разницы между теорией и практикой, а на практике она есть. (ц)
В теории вы можете выплачивать взносы по ипотеке, при этом не отказывая себе в разных мелких расходах и сливая остатки во вклады, в надежде через 20 лет получить чего-то там в 4.5 раза больше. На практике же дострочное погашение увеличивает, пардон, располагаемый доход уже со следующего месяца.
Shtirlitz  (Shtirlitz)
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Юрий, а еще от снижения ежемесячного платежа после ЧДГ тоже удовлетворение можно получить =)
Андрей Комаров  (ArcticFox)
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Если уж взялись сравнивать депозит по схеме "кладу сегодня 100 рублей, забираю с процентами через 12 месяцев", то и кредит надо рассчитывать по схеме "беру сегодня 100 рублей, возвращаю через 12 месяцев с процентами", иначе всё это пустая болтовня!
Если же очень хочется сравнить кредит с помесячным гашением, то депозит оценивайте... с помесячным пополнением smile:D

ЗЫ.: Кредиту по ставке 11,5 % будет эквивалентен депозит с ежемесячной капитализацией по ставке 10,935 %. Остальное лирика smile;)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
в краткосрочной перспективе выгоднее вкладывать деньги хотя бы под 10%, чем частично и досрочно гасить ипотеку

вклад это еще и подушка безопасности, а аргумент
Цитата
Деньги могут уйти, по мелочи растратиться, просто из-за насущной необходимости в них
это просто показатель отсутствия мозгов, таким людям вообще кредиты брать противопоказано.
Роман Козодой  (Roman86)
#
Я тоже склоняюсь к тому, что лучше копить и преумножать. Т.к. досрочное погашение позволит вам немного сэкономить на процентах к концу срока кредита, но тогда, благодаря инфляции, это будут уже совсем другие деньги. Например досрочно погасив сегодня 300 тыс, "сэкономили" на процентах 500 тысяч через 10 лет. И то, этих денег вам не выдадут, вы их не ощутите, просто будете знать и тешить себя, что типа сэкономили. Это провал. Лучше постараться преумножить 300 тысяч (ну или хотя бы сохранить) и через те же 10 лет, благодаря сложным процентам, они как минимум не потеряют в цене, а то и принесут доход (в зависимости от скорости инфляции, но ставки по вкладам как бы регулируют эту зависимость)
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
О, нашел еще один бредовый расчёт, велкам в мой блог.
Shtirlitz  (Shtirlitz)
#
Цитата
О, нашел еще один бредовый расчёт, велкам в мой блог.

Михаил Unemossed
, спасибо, познавательно. А это написано... давно и неправда =)
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