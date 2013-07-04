Что выгоднее: гасить ипотеку или копить на вкладе?

Появились лишние деньги. Вот думаю, куда их пристроить, если не на развлечения/образование/поездки: в погашение моей 11.5%-ной ипотеки или положить на вклад под 10%? Казалось бы, ответ лежит на поверхности, но не спешите с выводами, не всё так просто!
Смотрите сами, если я беру в банке кредит на год, сумма 100 тыс. руб, под 12% годовых, то за год я выплачу согласно кредитному калькулятору ~106619 рублей. Переплата 6619 рублей.
Если же я беру свои 100 тыс. рублей и размещаю в банке на один год, под 10% годовых, с ежемесячной капитализацией к вкладу, то согласно депозитному калькулятору я заработаю на процентах 10471 рубль!
Это ж разница 3852 рубля!
Дальше - больше. Я взял свой график по ипотеке (вставив циферки в Калькулятор погашения ипотечного кредита), подставил сумму 100к в частичное досрочное погашение, получил одну сумму, которую сэкономлю в итоге по процентам за 20 лет.
Потом взял депозитный финкалькулятор и получил другую сумму, возможную упущенную выгоду от размещения этих же 100к под 10% годовых, а не отправления в ЧДГ по ипотеке.
Не буду приводить утомительные подсчеты, скажу так, - разница получилась существенная - где-то в 4.5 раза, т.е. выгоднее хранить лишние деньги на вкладах (с высокой процентной ставкой!), чем отправлять в погашение ипотеки, как бы не странно это звучало и попробуйте меня переубедить в обратном! =)
Конечно, есть много НО, нюансов типа.
- - Ставка по ипотеке фиксированная, а вот по вкладам - нет и никто не будет гарантировать, что нынешние 10% не превратятся через год-два-пять в 5%, ну или в 15% =)
- - Деньги могут уйти, по мелочи растратиться</strong>, просто из-за насущной необходимости в них - срочный ремонт, важная покупка, операция, подарок и прочее. Предназначались на ипотеку, а ушли на "дитям мороженое", а шубу жене...
- - Не у всех ипотека под такой (как я думаю) хороший процент. У кого-то может и ниже (Сбер 8%), а у других и вполне аж 15%... В этом случае давайте подсчитаем, чему примерно равны в соотношениях наши проценты по кредитам и по вкладам.
Мои 11.5% по ипотеке это тоже самое, что положить деньги в банк под 6.2% годовых. Почему - потому что я плачу в банк такую же сумму, что и банк выплатит мне за депозит.
А вот 10% годовых по вкладу это тоже самое, что получить ипотеку под 18.8% (!) годовых.
Вот такая вот палка о двух концах, о которой я задумался. И для себя сделал вывод, что в краткосрочной перспективе выгоднее вкладывать деньги хотя бы под 10%, чем частично и досрочно гасить ипотеку.
Буду рад услышать Ваши мнения.
Комментарии 10
А если ставка по вкладу выше, чем по ипотеке -- так и вообще ляпота!
В теории нет разницы между теорией и практикой, а на практике она есть. (ц)
В теории вы можете выплачивать взносы по ипотеке, при этом не отказывая себе в разных мелких расходах и сливая остатки во вклады, в надежде через 20 лет получить чего-то там в 4.5 раза больше. На практике же дострочное погашение увеличивает, пардон, располагаемый доход уже со следующего месяца.
Если же очень хочется сравнить кредит с помесячным гашением, то депозит оценивайте... с помесячным пополнением
ЗЫ.: Кредиту по ставке 11,5 % будет эквивалентен депозит с ежемесячной капитализацией по ставке 10,935 %. Остальное лирика
вклад это еще и подушка безопасности, а аргумент
Михаил Unemossed