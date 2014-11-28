"Ничем не обеспеченный" Биткойн последние 2 месяца демонстрирует своё холодное цифровое спокойствие и полную индифферентность к страстям на Российском валютном рынке.
Даже новость о том, что служба федеральных маршалов США выставят на продажу 50 000 биткойнов, изъятых после закрытия онлайн-рынка нелегальных товаров Silk Road в прошлом году, в отличие от предыдущего аукциона в июле, практически не повлияла на движения цены: оно осталось вполне в рамках месячной волатильности. Это очень важно, и говорит о том, что рынок "взрослеет", и естественные рыночные механизмы, на которые, в случае Биткойна, никто не может никаким образом повлиять, работают гораздо лучше интервенций регуляторов. Чем это может быть полезно с практической точки зрения? Если Вы рассматриваете, например, доллар США как способ уберечься от падения рубля, то рекомендую также присмотреться и к Биткойну, ведь для обычных людей купить биткойны гораздо проще, даже чем доллары.
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