Как известно, сеть Биткойн устроена таким образом, что мотивирует участников сети наращивать свою вычислительную мощность, которая используется для подтверждения транзакций.
Мощность Биткойн-сети продолжает пусть и замедлившийся, но всё-таки экспоненциальный рост. Мощность сети показывает новые исторические максимумы и вплотную приближается к умопомрачительным 1,5 млрд гигахэшей в секунду. Для сравнения,
Вычисление одного хэша - нетривиальная криптографическая задача, поэтому для повышения э
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