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"Черная карта"

23.11.2018 17:36 8 917 просмотров
Уже неделю изо всех утюгов несется "Черная пятница"!!! И вот она настала, и стала поистине "черной пятницей" для Русского Ипотечного Банка и банка Первомайский. smile:cry:
Про второй ничего сказать не могу, клиентом не являлась, есть в коллекции несколько достаточно давних карт, последних карт нет совсем, если у кого есть теперь уже не нужные, буду рада предложениям!

А про одну из моих карт РИБа расскажу историю, достойную Хэллоуина.
Итак... "Черная карта" smile@=
В яркий летний день, я пошла в обед прогуляться по Полянке и получить новую VISA Platinum в Русском Ипотечном Банке. В отличие от предыдущей серебристой новая карта поразила стильным дизайном в черном цвете. Приятно удивленная, я села в соседнее с банком кафе, намереваясь выпить чаю и подождать СМС об активации карты. Заодно решила, раз есть время, похвастаться этой черной красоткой в новом аккаунте в Инстаграмме, посвященном моей коллекции @vei_cardcollection
Сфотографировала её, щурясь от яркого солнца замазала на экране последние 4 цифры номера карты и выложила в Инстаграмм.
Так и не дождавшись в течение получаса СМС об активации и новый ПИН к новой карте, я покинула кафе. А вечером по дороге домой с работы случилось странное - я получила от РИБа СМС... нет, не о новом ПИНе. СМС была с кодом для интернет операции в английских фунтах. Вернее их было две - я не сразу смогла достать телефон и посмотреть что там шлют, так как была за рулем.
Это было для меня "как взрыв гранаты". К счастью, профессиональные навыки не подвели, и первым делом я быстро набрала номер телефона и заблокировала карту. Пришла СМС о блокировке карты и следом, буквально через пару минут, прилетела СМС с отказом в авторизации в менее щепитильном английском интернет-магазине, видимо не использующем дополнительную защиту Verified by VISA.
"Уфффф пронесло" подумала я...
Плетясь в московской пробке, я рассматривала ту самую злополучную фотку, уже удаленную из инстаграмма. Видимо в ярком солнечном свете и темных очках я не разглядела, что, несмотря на замазанные 4 цифры, их кусками немного было видно и можно подобрать полный номер карты... А злоумышленники не дремлют!

Но на этом история не заканчивается. Уже подъехав к дому я получаю от РИБа новую СМС. Догадались о чем?
Правильно! Об активации моей карты, которую я уже успела заблокировать smile:dramatics:
К счастью явно имел место временной лаг между самой активацией и СМС о ней, и сотрудник Мультикарты подтвердила мне по телефону, что карта так и продолжает оставаться заблокированной и никто ее разблокировать не будет ни при каких обстоятельствах.

Вот так друзья мои, берегите свои карты, и не показывайте их кому попало.
А на фото уже новая перевыпущенная карта, полученная после описанного проишествия. И, несмотря на отзыв лицензии у банка, номер все равно затерт, на этот раз более надежно! smile:relax:
РИБ R.I.P.

Комментарии 8

Ternovnikk  (Ternovnikk)
#
Екатерина, просто детектив!
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
Ternovnikk пишет:
Екатерина, просто детектив!


Я бы даже сказала ужастик! Такого выплеска адреналина, как в тот день, я давно не испытывала! smile:achtung:
Вячеслав Лихачев  (SlavyninL)
#
Интересно-поучительно. Главное чтобы оставшиеся "чёрные карты" продолжали нас радовать...
koker  (koker)
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Уважаемая VEI (Екатерина)!
Хотел спросить: когда в Авангарде, клиентом которого я являюсь, появиться хорошая, выгодная и для банка и для клиентов доходная карта с КБ, типа почившей РИБки (это же Ваша компетенция)?
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
koker пишет:
Уважаемая VEI (Екатерина)!
Хотел спросить: когда в Авангарде, клиентом которого я являюсь, появиться хорошая, выгодная и для банка и для клиентов доходная карта с КБ, типа почившей РИБки (это же Ваша компетенция)?


Уважаемый koker,
Сожалею, но карты типа почившей РИБки выгодными для банка сложно назвать. Для клиентов -да, они выгодны. Банк Авангард не использует подобные конструкции, когда выплаты кэшбэка производятся не за счет себестоимости операции.
Виктория Юлина
#
Как хорошо , что все-таки удалось карту заблокировать. Впредь и сама буду внимательней и других предупрежу.
Не желаю никому таких проблем....
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