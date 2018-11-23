"Черная карта"

Уже неделю изо всех утюгов несется "Черная пятница"!!! И вот она настала, и стала поистине "черной пятницей" дляПро второй ничего сказать не могу, клиентом не являлась, есть в коллекции несколько достаточно давних карт, последних карт нет совсем, если у кого есть теперь уже не нужные, буду рада предложениям!А про одну из моих карт РИБа расскажу историю, достойную Хэллоуина.Итак...В яркий летний день, я пошла в обед прогуляться по Полянке и получить новую VISA Platinum в Русском Ипотечном Банке. В отличие от предыдущей серебристой новая карта поразила стильным дизайном в черном цвете. Приятно удивленная, я села в соседнее с банком кафе, намереваясь выпить чаю и подождать СМС об активации карты. Заодно решила, раз есть время, похвастаться этой черной красоткой в новом аккаунте в Инстаграмме, посвященном моей коллекции @vei_cardcollectionСфотографировала её, щурясь от яркого солнца замазала на экране последние 4 цифры номера карты и выложила в Инстаграмм.Так и не дождавшись в течение получаса СМС об активации и новый ПИН к новой карте, я покинула кафе. А вечером по дороге домой с работы случилось странное - я получила от РИБа СМС... нет, не о новом ПИНе. СМС была с кодом для интернет операции в английских фунтах. Вернее их было две - я не сразу смогла достать телефон и посмотреть что там шлют, так как была за рулем.Это было для меня "как взрыв гранаты". К счастью, профессиональные навыки не подвели, и первым делом я быстро набрала номер телефона и заблокировала карту. Пришла СМС о блокировке карты и следом, буквально через пару минут, прилетела СМС с отказом в авторизации в менее щепитильном английском интернет-магазине, видимо не использующем дополнительную защиту Verified by VISA."Уфффф пронесло" подумала я...Плетясь в московской пробке, я рассматривала ту самую злополучную фотку, уже удаленную из инстаграмма. Видимо в ярком солнечном свете и темных очках я не разглядела, что, несмотря на замазанные 4 цифры, их кусками немного было видно и можно подобрать полный номер карты... А злоумышленники не дремлют!Но на этом история не заканчивается. Уже подъехав к дому я получаю от РИБа новую СМС. Догадались о чем?Правильно! Об активации моей карты, которую я уже успела заблокироватьК счастью явно имел место временной лаг между самой активацией и СМС о ней, и сотрудник Мультикарты подтвердила мне по телефону, что карта так и продолжает оставаться заблокированной и никто ее разблокировать не будет ни при каких обстоятельствах.Вот так друзья мои, берегите свои карты, и не показывайте их кому попало.А на фото уже новая перевыпущенная карта, полученная после описанного проишествия. И, несмотря на отзыв лицензии у банка, номер все равно затерт, на этот раз более надежно!РИБ R.I.P.