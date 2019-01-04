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С Новым Годом!

04.01.2019 15:54 2 847 просмотров
Друзья, поздравляю вас с наступившим Новым Годом!
Желаю вам здоровья, благополучия и исполнения желаний!
Желаю каждому вот такой грузовичок с подарками под елки!


Помните, в прошлом году я в качестве илюстрации к своему поздравлению показала вам карту банка Вологжанин с Дедом Морозом?
Так вот, в аккурат к этому Новому году первая карта Банка Вологжанин появилась в моей коллекции. Без Деда Мороза, но тоже на зимнюю тематику. Желаю всем, чтобы мечты сбывались и желания исполнялись!


Спасибо коллеге по обмену (я знаю, что он меня читает smile:oops: ) за исполнение мечт! smile:flowers:

Комментарии 2

Валентин Лукин
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С наступившим Новым Годом!
Карты бесподобны. Я считаю, что Новый год - самый лучший праздник smile:)
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