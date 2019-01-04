С Новым Годом!

Друзья, поздравляю вас с наступившим Новым Годом!
Желаю вам здоровья, благополучия и исполнения желаний!
Желаю каждому вот такой грузовичок с подарками под елки!
Помните, в прошлом году я в качестве илюстрации к своему поздравлению показала вам карту банка Вологжанин с Дедом Морозом?
Так вот, в аккурат к этому Новому году первая карта Банка Вологжанин появилась в моей коллекции. Без Деда Мороза, но тоже на зимнюю тематику. Желаю всем, чтобы мечты сбывались и желания исполнялись!
Спасибо коллеге по обмену (я знаю, что он меня читает ) за исполнение мечт!
Комментарии 2
Карты бесподобны. Я считаю, что Новый год - самый лучший праздник