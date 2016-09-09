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Итак, я решилась!

09.09.2016 13:04 5 1 101 просмотр
Написав очередной пост в своей теме в разделе Барахолка я слишком резко осознала его неуместность в данном разделе. И все таки решила перенести свои рассказы про коллекцию и банковские карты в блог. Пока что решила, что здесь я буду вести рубрику Карта к празднику и делать обзоры к различным событиям. Информацию по отзывам лицензий пока оставлю в теме, потом посмотрим.

Итак, ниже тот самый пост про карты к Международному дню красоты

Сегодня Международный день красоты (International Beauty Day)

Вот в этой карте банка Ренесанс-Кредит слово Красота присутствует в явном виде


Вообще первой карточной ассоциацией с днем красоты у меня были так называемые "женские" карты.

Первым у нас в стране такую карту выпустил Газпромбанк. Имхо, дизайн карты немного спорный, но карта пережила не одну реинкарнацию. У меня в коллекции их четыре с разными логотипами Газпромбанка и VISA


Практически сразу за ГПБ женскую карту выпустил Юниаструм банк. К сожалению, такую мне достать не удалось до сих пор. Ищется! (фото с сайта моего коллеги, коллекционера Валерия Петрова)


К женским картам и картам красоты я бы так же отнесла карты с журналами, работающими на бьюти-индустрию.
Самая часто встречающаяся карта - Cosmopolitan Альфа-банка

при этом Альфа выдавала сразу две карты - одну в виде брелка! Это была почти что революция!


Райффайзенбанк выпускал карты совместно с журналом Elle


Ну и моя любимая лимитед эдишн! Поверьте, картинка не передает всей красоты этой карты...


А вообще красота настолько личное и поистине безграничное понятие, что каждый представляет ее себе по-своему. Я вот, например, вижу необыкновенную красоту в картах Банка Москвы с изображением станций Московского метро. Вот такую карту ищу очень!

Комментарии 5

Андрей П  (seven.ap)
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а если обломать карту до брелка, то как ей пользоваться потом?
в банкомат не сунешь, payWave на ней нету.
хотя может магнитная полоса продолжала работать... и можно на кассе расплачиваться... в интернете ещё как вариант.
Екатерина Володина  (VEI)
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Цитата
Андрей П пишет:
а если обломать карту до брелка, то как ей пользоваться потом?
в банкомат не сунешь, payWave на ней нету.
хотя может магнитная полоса продолжала работать... и можно на кассе расплачиваться... в интернете ещё как вариант.

На таких картах работала магнитная полоса и теоретически через POS-терминал она должна была читаться... Но как выяснилось, на практике это крайне неудобно... поэтому такие карты-брелки не получили распространения. Знаю, что Ханты-Мансийский Банк еще выпускал карточки такого формата
Ольга Курочкина  (kha)
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Всегда с удовольствием читала Ваши посты в разделе "Барахолка". Так приятно видеть красивые банковские карты ... Согласна, что надо вести блог. Когда есть что вставлять в качестве изображений, это всегда плюс.
Екатерина Володина  (VEI)
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Ольга, спасибо! Ваш блог тоже всегда с большим интересом читаю!
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