Рубрика "Карта к празднику"
Сегодня, 27 сентября отмечается Всемирный день Туризма.
Поздравляю причастных!
Туристы для банков всегда являлись "лакомым куском" и множество банков выпускали карты специально для клиентов различных турагенств.
Особенно в этом отличился Росевробанк. У него были совместные карты минимум с 12 турагентствами.
У меня в коллекции есть всего несколько карт из этого великого множества. За две карты спасибо Sand3R!
Вот такие:
Очень интересная серия карт совместно с Интуристом была у Питерского банка СИАБ. В моей коллекции есть только карта с бутылкой, мечтаю об остальных картах из этой серии, особенно нравится карта Голд с макаронами
Всех банков, выпускающих/выпускавших карты для клиентов турагентств, не перечислить. Поэтому просто еще раз покажу мои любимые карты СитиБанк Куда.ру. Standard в моей коллекции есть благодаря Zabava27, а недавно и Gold появился.
Комментарии 3
Это обеспеченные люди? Но обеспеченных можно выделять и по другим признакам (автомобилисты, например). Да и не такие уж обеспеченные, если учесть всех тех, кто берет кредит на отпуск, а потом целый год его возвращает
В этой отрасли большие прибыли, что позволяет делиться прибылью с банками и выпускать кобрендовые карты? Понятно ведь, что мили и другие бонусы из ниоткуда не возьмутся, кто-то их должен в итоге оплатить. Но если туризм - такая доходная деятельность, отчего же авиакомпании да туроператоры погрязли в долгах и время от времени даже разоряются?
Может быть, есть какие-то другие причины для тесного сотрудничества банков именно с туристическими компаниями?
Интересно, почему именно туристы давно и прочно пользуются любовью у банков (Авангард не исключение)?
...
Может быть, есть какие-то другие причины для тесного сотрудничества банков именно с туристическими компаниями?
Согласитесь, почти любой турист на выезде, даже если он купил тур в кредит, и потом будет год за него расплачиваться, все равно съест мороженное, сходит в кафе/ресторанчик, купит сувениры... А это все как минимум транзакционный доход для банка, если транзакции проводятся по банковским картам (в данном случае неважно - кредитным или расчетным). Опять же, когда закончатся свои деньги, такой турист вспомнит про выданную ему перед поездкой банковскую кредитку и дальше - это либо опять транзакционный доход, либо еще и кредитный...
я могу ошибаться, но мне кажется проблема у наших туркомпаний исключительно в выстраивании пирамид, когда за тур одного клиента платится уже деньгами следующего. Как они так умудряются, и зачем продают свои услуги ниже себестоимости, я не понимаю
Как они так умудряются, и зачем продают свои услуги ниже себестоимости, я не понимаю
Элементарно потому, что нормальная экономическая модель работы турагентств, которая применима во многих цивилизованных странах, у нас оказывается убыточной в силу повышенного "неофициального налогообложения".
И по теме. Была у меня "Сокровище наций" золотая. Так её. При мне. Ножницами. Эх!
Есть ПСБ-Трансаэро с самолётом. Где самолёт еще лаком глянцевым сделан по матовому фону карты.
@.