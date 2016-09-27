Всемирный день туризма

Рубрика "Сегодня, 27 сентября отмечаетсяПоздравляю причастных!Туристы для банков всегда являлись "лакомым куском" и множество банков выпускали карты специально для клиентов различных турагенств.Особенно в этом отличился Росевробанк. У него были совместные карты минимум с 12 турагентствами.У меня в коллекции есть всего несколько карт из этого великого множества. За две карты спасибоВот такие:Очень интересная серия карт совместно с Интуристом была у Питерского банка СИАБ. В моей коллекции есть только карта с бутылкой, мечтаю об остальных картах из этой серии, особенно нравится карта Голд с макаронамиВсех банков, выпускающих/выпускавших карты для клиентов турагентств, не перечислить. Поэтому просто еще раз покажу мои любимые карты СитиБанк Куда.ру. Standard в моей коллекции есть благодаря, а недавно и Gold появился.