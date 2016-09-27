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Всемирный день туризма

27.09.2016 10:46 3 660 просмотров
Рубрика "Карта к празднику"
Сегодня, 27 сентября отмечается Всемирный день Туризма.
Поздравляю причастных!

Туристы для банков всегда являлись "лакомым куском" и множество банков выпускали карты специально для клиентов различных турагенств.

Особенно в этом отличился Росевробанк. У него были совместные карты минимум с 12 турагентствами.
У меня в коллекции есть всего несколько карт из этого великого множества. За две карты спасибо Sand3R!
Вот такие:



Очень интересная серия карт совместно с Интуристом была у Питерского банка СИАБ. В моей коллекции есть только карта с бутылкой, мечтаю об остальных картах из этой серии, особенно нравится карта Голд с макаронами smile:inlove:



Всех банков, выпускающих/выпускавших карты для клиентов турагентств, не перечислить. Поэтому просто еще раз покажу мои любимые карты СитиБанк Куда.ру. Standard в моей коллекции есть благодаря Zabava27, а недавно и Gold появился.

Комментарии 3

Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Интересно, почему именно туристы давно и прочно пользуются любовью у банков (Авангард не исключение)?

Это обеспеченные люди? Но обеспеченных можно выделять и по другим признакам (автомобилисты, например). Да и не такие уж обеспеченные, если учесть всех тех, кто берет кредит на отпуск, а потом целый год его возвращает smile:)

В этой отрасли большие прибыли, что позволяет делиться прибылью с банками и выпускать кобрендовые карты? Понятно ведь, что мили и другие бонусы из ниоткуда не возьмутся, кто-то их должен в итоге оплатить. Но если туризм - такая доходная деятельность, отчего же авиакомпании да туроператоры погрязли в долгах и время от времени даже разоряются?

Может быть, есть какие-то другие причины для тесного сотрудничества банков именно с туристическими компаниями?
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
Теневая экономка пишет:
Интересно, почему именно туристы давно и прочно пользуются любовью у банков (Авангард не исключение)?
...
Может быть, есть какие-то другие причины для тесного сотрудничества банков именно с туристическими компаниями?

Согласитесь, почти любой турист на выезде, даже если он купил тур в кредит, и потом будет год за него расплачиваться, все равно съест мороженное, сходит в кафе/ресторанчик, купит сувениры... А это все как минимум транзакционный доход для банка, если транзакции проводятся по банковским картам (в данном случае неважно - кредитным или расчетным). Опять же, когда закончатся свои деньги, такой турист вспомнит про выданную ему перед поездкой банковскую кредитку и дальше - это либо опять транзакционный доход, либо еще и кредитный...

я могу ошибаться, но мне кажется проблема у наших туркомпаний исключительно в выстраивании пирамид, когда за тур одного клиента платится уже деньгами следующего. Как они так умудряются, и зачем продают свои услуги ниже себестоимости, я не понимаю
@mike  (@mike)
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Цитата
Екатерина Володина пишет:
Как они так умудряются, и зачем продают свои услуги ниже себестоимости, я не понимаю

Элементарно потому, что нормальная экономическая модель работы турагентств, которая применима во многих цивилизованных странах, у нас оказывается убыточной в силу повышенного "неофициального налогообложения".

И по теме. Была у меня "Сокровище наций" золотая. Так её. При мне. Ножницами. Эх!
Есть ПСБ-Трансаэро с самолётом. Где самолёт еще лаком глянцевым сделан по матовому фону карты.

Цитата
особенно нравится карта Голд с макаронами
На какой-то ещё карте я кажется видел подобную идею. Возможно, что картинки позаимствованы из клипарта. Но задумка действительно оригинальная.

@.
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