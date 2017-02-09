День работника гражданской авиации

РубрикаДавненько не выходила в эфир, а сегодня столько поводов образовалось! Случайно сейчас узнала про замечательный профессиональный праздник, который отмечается сегодня -Поздравляю всех причастных!Очень сложно выбрать карту, которой можно проиллюстрировать этот праздник. Количество ко-брендов с авиакомпаниями огромно.Как я уже раньше рассказывала в своей теме - самый первый ко-бренд запущенный в России банком Менатеп на международных картах был кобренд с авиакомпанией Трансаэро. Фото карты из моей коллекцииПожалуй кроме карты Менатеп-Трансаэро покажу карты, которые интересны мне лично и я разыскиваю их для своей коллекции.Как ни странно, до сих пор не могу найти достаточно распространенную в свое время карту Русского Банка Развития опять же с авиакомпанией ТрансаэроНи разу не попадались карты Номос-банкаОчень симпатичные карты выпускались для Уральских авиалиний Альфа банком, ВТБ24 и УБРРГазпромбанк для Уральских авиалиний выпустил интересную серию с птицами. в моей коллекции есть две карты - VISA Classic и Platinum. И похоже недавно к серии карт VISA добавилась карта MasterCard PlatinumА какие красивые карты выпускал ВТБ24 совместно с а/к Якутия! У меня в коллекции есть карта категории Classic - загляденье! Северное сияние над крылом самолета очень красиво исполненоНо, видимо, карт и Уральских авиалиний и Якутии очень мало было выпущено, практически не попадаются они на интернет-аукционах.Тема самолетов на банковских картах - одна из самых интересных и при этом поистине необъятная. Многие коллекционеры ограничивают свои коллекции именно ею. Поищу сегодня в своей коллекции несколько уникальных карт, не представленных в Галерее дизайнов сайта и покажу вам здесь же завтра. Следите за обновлениями!UPD:Вот и обещанное обновление темы. Карты из моей коллекции.Альфа-банк Дон-Авиа и Газпромбанк Уральские авиалинии Виза Платинум