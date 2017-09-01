День знаний

Курбан-Байрам

началу осени

...Вот лето пролетело и ага!...Рубрикавозвращается из затянувшегося отсутствия.Пропущено море праздников, но не буду сейчас их перечислять, оставлю карты на следующий год.А сегодня покажу карты, приуроченные к трем праздникам:- Все школьники и студенты сегодня отмечают. покажу по этому поводу карты покинувшего нас банка Образование, которых нет в моей коллекции- Мусульмане всего мира отмечают сегодня. Поздравляю!В качестве иллюстрации покажу карты опять же лишенного лицензии Татагропромбанка. На базе Татагропромбанка был открыт филиал «Центр партнерского банкинга», предлагающий клиентам ряд стандартных услуг, базирующихся на принципах отказа от ссудного процента и осуществления высокорисковых операций.- Ну и просто квот такие карты (карты банка Агропромкредит в моей коллекции имеются, Юникорбанк разыскивается!):Расскажите, какие карты на обозначенные темы и не только освободились у вас за лето?