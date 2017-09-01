...Вот лето пролетело и ага!...
Рубрика Карта к празднику возвращается из затянувшегося отсутствия.
Пропущено море праздников, но не буду сейчас их перечислять, оставлю карты на следующий год.
А сегодня покажу карты, приуроченные к трем праздникам:
- Все школьники и студенты сегодня отмечают День знаний. покажу по этому поводу карты покинувшего нас банка Образование, которых нет в моей коллекции
- Мусульмане всего мира отмечают сегодня Курбан-Байрам. Поздравляю!
В качестве иллюстрации покажу карты опять же лишенного лицензии Татагропромбанка. На базе Татагропромбанка был открыт филиал «Центр партнерского банкинга», предлагающий клиентам ряд стандартных услуг, базирующихся на принципах отказа от ссудного процента и осуществления высокорисковых операций.
- Ну и просто к началу осени вот такие карты (карты банка Агропромкредит в моей коллекции имеются, Юникорбанк разыскивается!):
Расскажите, какие карты на обозначенные темы и не только освободились у вас за лето?
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