С Наступающим!

Все стараются в конце года подвести какие-то итоги года уходящего.Я же хочу поблагодарить этот год, портал banki.ru и форумчан портала как за весомый вклад, сделанный в течение года в мою коллекцию, так и за новых друзей, найденных мной на просторах banki.ruЯ не буду перечислять тех, кто проявил внимание к моему увлечению и пополнил коллекцию, просто потому, что боюсь кого-то забыть, а я ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА всем форумчанам, обратившим внимание на мое хобби!за прошедший год коллекция выросла примерно на четверть и уже давно не вмещается в маленький шкафчик, когда-то сделанный специально для неё.Общение с форумчанамипереросло за год в хорошую дружбу и взаимную поддержку, которые я очень ценю.Всех! Пусть 2018 год принесет всем нам и нашим близким здоровье, счастье, постоянную работу и зарплату, радость и благополучие! Пусть исполняются желания и сбываются мечты!А в качестве карточной иллюстрации праздника покажу вам вот такие шикарные карты (ищу для коллекции!)