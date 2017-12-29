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С Наступающим!

29.12.2017 16:58 3 1 137 просмотров
Все стараются в конце года подвести какие-то итоги года уходящего.

Я же хочу поблагодарить этот год, портал banki.ru и форумчан портала как за весомый вклад, сделанный в течение года в мою коллекцию, так и за новых друзей, найденных мной на просторах banki.ru
Я не буду перечислять тех, кто проявил внимание к моему увлечению и пополнил коллекцию, просто потому, что боюсь кого-то забыть, а я ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА всем форумчанам, обратившим внимание на мое хобби! smile:flowers: за прошедший год коллекция выросла примерно на четверть и уже давно не вмещается в маленький шкафчик, когда-то сделанный специально для неё.

Общение с форумчанами ICEiNet и Reinger переросло за год в хорошую дружбу и взаимную поддержку, которые я очень ценю.

Всех с Наступающим Новым Годом! Пусть 2018 год принесет всем нам и нашим близким здоровье, счастье, постоянную работу и зарплату, радость и благополучие! Пусть исполняются желания и сбываются мечты! smile:drink:

А в качестве карточной иллюстрации праздника покажу вам вот такие шикарные карты (ищу для коллекции!)

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