Все стараются в конце года подвести какие-то итоги года уходящего.
Я же хочу поблагодарить этот год, портал banki.ru и форумчан портала как за весомый вклад, сделанный в течение года в мою коллекцию, так и за новых друзей, найденных мной на просторах banki.ru
Я не буду перечислять тех, кто проявил внимание к моему увлечению и пополнил коллекцию, просто потому, что боюсь кого-то забыть, а я ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА всем форумчанам, обратившим внимание на мое хобби! за прошедший год коллекция выросла примерно на четверть и уже давно не вмещается в маленький шкафчик, когда-то сделанный специально для неё.
Общение с форумчанами ICEiNet и Reinger переросло за год в хорошую дружбу и взаимную поддержку, которые я очень ценю.
Всех с Наступающим Новым Годом! Пусть 2018 год принесет всем нам и нашим близким здоровье, счастье, постоянную работу и зарплату, радость и благополучие! Пусть исполняются желания и сбываются мечты!
А в качестве карточной иллюстрации праздника покажу вам вот такие шикарные карты (ищу для коллекции!)
Комментарии 3
благодарю за поздравление и,со своей стороны,желаю вам успехов и процветания любимому банку
С наступающим Старым новым Годом!
https://www.livemaster.ru/topic/1596432-zimnij-peterburg-podborka-krasivyh-fotografij-chast-2
https://www.livemaster.ru/topic/1596432-zimnij-peterburg-podborka-krasivyh-fotografij-chast-2
Татьяна, спасибо большое!!! Потрясающие фотографии!!!