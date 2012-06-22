Место альтруизма в современном бизнесе

Оно" существует, вот подтверждение: http://pics.livejournal.com/bankir_mironov/
По ссылке две галереи:
- одна включает в себя уроки заочного курса по обучению навыкам работы с компьютером
- во второй примеры к урокам
В чем альтруизм: это законченный, протестированный и готовый к работе обучающий курс, который распространяется совершенно бесплатно. Бесплатно, просто потому что мне, как его создателю, так хочется. Разработка, к слову, заняла у меня порядка 3-х месяцев (где-то неделя чистого чистого времени - чел.часов, если хотите).
Каюсь, первоначально данный курс готовился как коммерческий продукт, но по окончанию разработки я понял, что мне просто лень его продавать. А раз лень, значит мне изначально не очень то и были нужны эти мифические деньги. Ощущение того, что ты сделал что-то "от и до" и это "что-то" может быть кому-то полезно, почему то греет душу гораздо больше, чем изредка, но проскакивающие мысли о потенциальной прибыли...
Да и не зря я все это время убеждал окружающих в необходимости минимизации расходов и повышении эффективности - вот теперь у меня есть подтверждение и того, и другого.
зы При необходимости могу выслать все уроки и примеры одним архивом (электронку прошу указывать в личку), кому необходимо - обращайтесь.
Комментарии 2
но про Win+D и Win+M откровенно говоря не знал. Спасибо.
А про остальные комбинации узнал случайным образом, то из книжки какой, то из Инета то просто кто-то сказал или воспользовался
а задача была не просто рассказать, что это есть, но и заинтересовать в использовании (а это тем сложнее, что курс заочный - в первичном виде у меня рассылался на электронную почту сотрудникам)... так что выбрал не столько самое известное, сколько самое полезное, то есть то, что дает реальный (на практике) выйгрыш в эффективности...
за замечание "о накоплении знаний" благодарю