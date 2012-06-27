Байка о настоящем начальнике

Байка:

- Как отличить “обычного юзера” от “опытного пользователя”?

-“Опытный пользователь”, в отличие от “обычного юзера”, знает о существовании кнопки F1 (для тех, кто не знает - обычно открывающей справку-помощь по программе).

- А как отличить “опытного пользователя” от “настоящего профессионала”?

- “Настоящий профессионал”, в отличие от “опытного пользователя”, не только знает о существовании, но еще и пользуется кнопкой F1.

А в чем, спрашивается, мораль?



Начну издалека. Работа в головном офисе любой фирмы дает возможность наблюдать за огромным количеством людей. А раз офис “головной”, так сам бог велел, чтобы каждый второй, а то и первый, тут был бы каким-нибудь, да начальником. Не так важно, кем (или чем) они на самом деле командуют, и уж тем более, как они на эту должность попали, гораздо интересней – как они себя ведут. Тупая статистика зачастую говорит гораздо больше, чем любые экспертные мнения и уж тем более праздные домыслы, так что если есть возможность эту статистику собирать – это нужно делать.

Статистика получается следующая: чем мельче начальник - тем больше он знает, и наоборот, чем опытней человек и чем выше должность – тем больше помощи он просит от окружающих и тем меньше в его речи можно услышать “я” и “сам”. Речь конечно же не о том, что первых надо поставить на место вторых, а вторых – на место первых. Речь как раз о том, почему первые еще не скоро смогут заменить вторых.

В этом месте как раз и раскрывается мораль моей байки – хороший ITшник/начальник/да и вообще любой умный человек, никогда не будет бояться признать, что он в чем-то разбирается хуже окружающих. Для него это не комплекс, который зачастую возникает у “молодых начальников” – вроде того, что “если он умнее меня, то его и поставят на мое место”. “Настоящие начальники”, в отличие от всех остальных, могут адекватно оценивать собственные достоинства и причины, по которым они занимают какое-либо место и делают определенную работу. Они не стремятся знать всё обо всём, чтобы в “курилке” смело рассуждать на любые цели, пытаясь тем самым повысить свою значимость. Эти люди, где-то сознательно, а где-то просто из-за отсутствия желания, отдают на откуп “щенкам” восторги от грызни между собой, сами же, тем временем, наблюдают, оценивают, делают выводы.

Что-то я разошелся в лирике, и так, факты.

На самом деле, человек чисто физически не может знать всё. Даже те кто хвалятся, что у них на все вопросы есть ответы, жутко боятся, что их спросят “не по теме” (а может и не боятся, так как считают все остальное незначительным, недостойным их внимания… или просто не знают, что существует “что-то еще”). Важно то, что “настоящие начальники” всегда готовы признать свою некомпетентность в каком-либо вопросе именно для того, чтобы воспользоваться чужими знаниями для решения своей собственной проблемы. А отличить их можно очень просто – они не боятся делать это публично, во всеуслышание.

Правда точно также поступают и “самоуверенные гордецы”, которые считают, что их позиции непоколебимы, но их отличить тоже не сложно: “настоящий начальник” только один раз может попросить помощи в конкретном вопросе – второй раз он решит его сам, так как прекрасно понимает, что повторная демонстрация своих слабостей – это уже не сила, это уже обычная банальная слабость.