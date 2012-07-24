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Магия имени. Семейный банк.

24.07.2012 07:54 8 1 985 просмотров
Работая в банке, достаточно редко задумываешься о том, как банк называется. Наверное, привык уже, что названия большинства банков – это производные от финансово-экономических терминов и описательных сокращений сфер бизнеса (или другой деятельности), которые банк обслуживает, а также регионов, в которых банк работает: Балтсоцкомбанк, Белгородпромстройбанк, да даже Сбербанк. А кто-то умышленно шифруется, чтобы не пугать клиентов количеством букв – вспомните, что ВТБ, это бывший Внешторгбанк. Однако в последнее время возникла мода на простые, доступные, общечеловеческие, я бы сказал, названия: Мой Банк, Пойдем, Банк-Т. Тренд банкиры чувствуют – это приятно (или дело скорее не в банкирах, а в рекламных агентствах, но это не так важно).
Собственно почему мне это стало интересно? Банковскому сотруднику вообще должно быть все равно, как оно называется – работай себе на здоровье, где еще тебе будут за столь простую работу платить такие деньги? Но ведь душа то требует творчества smile;) А когда на горизонте появился проект очередного ребрендинга в банковской сфере, то мысли начали рождаться сами собой…

И так, с чего начать?
Основные условия: название должно быть простым и общеизвестным, оно должно быть уникальным - хотя бы для России; логотип должен быть узнаваемым, желательно иметь реальный прототип в жизни; общий стиль оформления должен быть “продвинутый”-современный.
Удивительным для меня стало то, с какой легкостью я нашел незанятое ни кем имя. Стало, откровенно говоря, сразу грустно – насколько, оказывается, банки далеки от простых человеческих ценностей. Им гораздо важнее подчеркнуть, что они имеют отношение к сбережениям, кредитам, экономике, промышленности и другим капиталистическим достижениям, чем непосредственно к человеку. Ведь спроси любого, что для него важнее всего в жизни – четверо из пятерых ответят, что семья. А сколько в России банков, которые используют её своем названии – ноль… А в мире? Гугл предлагает несколько вариантов – один в Кении, один в Бахрейне… В свою очередь, называя свои услуги “семейными”, многие банки не только не стесняются, но и даже стараются этим похвалиться. Только вот осадочек то все равно остался – при необходимости называние услуги можно и поменять, а вот название банка… уж если назвался, то, будь добр, соответствуй – готов ли к этому российский банкинг?
В общем, с названием определились – Семейный банк. Для официала можно использовать, например, Банк семейных финансов (официальные названия до жути люблю еще со времени Связь-Банка, который, на самом деле был Межрегиональным банком развития чего то там...)
Сразу разберемся с Интернетом (банк же продвинутый, так что простые и узнаваемые ссылки в Интернете – первое дело):
www.familybank.ru – занят аж с 2005 года, но никакой работы на нем не ведется. Освободиться должен в январе 2013 года. Зарегистрирован на физ.лицо, скорее всего, или для какого-то проекта (вроде брокерской компании), или для перепродажи. При желании, особенно если заранее не афишировать для каких целей, можно выкупить.
Запасной вариант: www.ffbank.ru (от Family Finance Bank) – свободен.
www.cемейныйбанк.рф – занят до декабря 2012 года. Сайт не используется, скорее всего был куплен в период глобальной регистрации доменов в зоне .рф для перепродажи.
Запасные варианты: www.банксемейный.рф, www.банксемьи.рф – свободны.
Логотип… первые же ассоциации – папа, мама, трое детей… гуляют… и, почему то, воздушные шарики… вот честно, не смог подобрать никакого более подходящего символа для семьи, как воздушный шарик в руках ребенка. Что ж, такого логотипа ни у кого нет – значит можно использовать. Сделал пару набросков…
Цвета… белый-синий-красный, ничего не напоминает? Не мудрствуя лукаво, взял цвет триколора – вроде законом нигде не запрещено. Основным цветом я бы сделал светло синий – из “народных банков”, особенно после ребрендинга Росбанка, эта палитра никем не задействована.
Стиль… 3D – ничего более современного сейчас не придумаешь.





А теперь, что если поразмышлять, к чему может обязывать название “Семейный банк”, и какие преимущества может оно принести?
Если вспомнить про английский банк, который сделал своей основной “фичей” возможность посещения отделения с домашними животными (кстати, банк за счет этого и стал популярным), то для Семейного банка было бы само собой разумеющимся посещение отделений с детьми… комфортное посещение отделений с детьми.
В голове сразу вырисовывается картина: офис банка не на первой линии, а во дворе домов – чем то даже больше похож на детский сад… в офисе обязательно детская комната (кстати, их различные организации сферы услуг и так начали открывать)… детские рисунки на стенах, качели с песочницей во дворе… А если пойти дальше – курсы по финансовой грамотности для первоклашек, детские вклады и кредиты (тоже, кстати, начали активно развиваться, в том числе, и в России)…
Плюсы: имидж, задел долгосрочное сотрудничество с клиентами (прям как в моих светлых мечтах о швейцарских банках, когда через несколько поколений одну и ту же семью обслуживает одна и та же династия банкиров smile:) ), не охваченный сектор рынка (детские-финансовые услуги)…
Минусы: придется изменить свою философию и начать работать не ради прибыли, а ради людей (кстати, великие компании, давно поняли, что это одно и тоже, просто приоритеты надо поменять, а прибыль – она никуда не денется, только больше станет…)

Комментарии 8

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Хороший кейс. НПФ "Семейный" помню, всякие "семейные депозиты" и Family office, а в названии банка вроде не было.
Вот слово "дом" банкиры часто задействовали, а про "семью" забыли. На этой ценности в бренде хороший маркетинг можно построить...
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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а может быть не забыли, а сознательно его не использовали, так как слишком большие обязательства несет за собой такое название?
Юрий Улитин  (menY)
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smile:ок: /. Идея на ААА+. Основным продуктом банка д.б. долгосрочные вклады в семью (детей) - это как основной источник ресурсов банка (в дальнейшем кредиты на образование и т.д), а в долгосрочные вклады население ни кто не верит.
Bonart  (Bonart)
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Кстати, сберовские офисы нового формата движутся в указанном направлении - появились пандусы и лифты для колясок, есть детский уголок
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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главное чтобы доступ на горку в детской комнате был не по электронной очереди smile;)
Bonart  (Bonart)
#
А можно и не долгосрочные: свадебный, родовый, декретный, детсадовский, школьный, студенческий.
Все тарифы и счета - общесемейные, маленькие дети - льгота и преимущество, а не штраф.
Консультации по ведению семейного бюджета и специализированный софт под это дело.
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