Магия имени. Семейный банк.

Работая в банке, достаточно редко задумываешься о том, как банк называется. Наверное, привык уже, что названия большинства банков – это производные от финансово-экономических терминов и описательных сокращений сфер бизнеса (или другой деятельности), которые банк обслуживает, а также регионов, в которых банк работает: Балтсоцкомбанк, Белгородпромстройбанк, да даже Сбербанк. А кто-то умышленно шифруется, чтобы не пугать клиентов количеством букв – вспомните, что ВТБ, это бывший Внешторгбанк. Однако в последнее время возникла мода на простые, доступные, общечеловеческие, я бы сказал, названия: Мой Банк, Пойдем, Банк-Т. Тренд банкиры чувствуют – это приятно (или дело скорее не в банкирах, а в рекламных агентствах, но это не так важно).Собственно почему мне это стало интересно? Банковскому сотруднику вообще должно быть все равно, как оно называется – работай себе на здоровье, где еще тебе будут за столь простую работу платить такие деньги? Но ведь душа то требует творчестваА когда на горизонте появился проект очередного ребрендинга в банковской сфере, то мысли начали рождаться сами собой…И так, с чего начать?Основные условия: название должно быть простым и общеизвестным, оно должно быть уникальным - хотя бы для России; логотип должен быть узнаваемым, желательно иметь реальный прототип в жизни; общий стиль оформления должен быть “продвинутый”-современный.Удивительным для меня стало то, с какой легкостью я нашел незанятое ни кем имя. Стало, откровенно говоря, сразу грустно – насколько, оказывается, банки далеки от простых человеческих ценностей. Им гораздо важнее подчеркнуть, что они имеют отношение к сбережениям, кредитам, экономике, промышленности и другим капиталистическим достижениям, чем непосредственно к человеку. Ведь спроси любого, что для него важнее всего в жизни – четверо из пятерых ответят, что семья. А сколько в России банков, которые используют её своем названии – ноль… А в мире? Гугл предлагает несколько вариантов – один в Кении, один в Бахрейне… В свою очередь, называя свои услуги “семейными”, многие банки не только не стесняются, но и даже стараются этим похвалиться. Только вот осадочек то все равно остался – при необходимости называние услуги можно и поменять, а вот название банка… уж если назвался, то, будь добр, соответствуй – готов ли к этому российский банкинг?В общем, с названием определились – Семейный банк. Для официала можно использовать, например, Банк семейных финансов (официальные названия до жути люблю еще со времени Связь-Банка, который, на самом деле был Межрегиональным банком развития чего то там...)Сразу разберемся с Интернетом (банк же продвинутый, так что простые и узнаваемые ссылки в Интернете – первое дело):www.familybank.ru – занят аж с 2005 года, но никакой работы на нем не ведется. Освободиться должен в январе 2013 года. Зарегистрирован на физ.лицо, скорее всего, или для какого-то проекта (вроде брокерской компании), или для перепродажи. При желании, особенно если заранее не афишировать для каких целей, можно выкупить.Запасной вариант: www.ffbank.ru (от Family Finance Bank) – свободен.www.cемейныйбанк.рф – занят до декабря 2012 года. Сайт не используется, скорее всего был куплен в период глобальной регистрации доменов в зоне .рф для перепродажи.Запасные варианты: www.банксемейный.рф, www.банксемьи.рф – свободны.Логотип… первые же ассоциации – папа, мама, трое детей… гуляют… и, почему то, воздушные шарики… вот честно, не смог подобрать никакого более подходящего символа для семьи, как воздушный шарик в руках ребенка. Что ж, такого логотипа ни у кого нет – значит можно использовать. Сделал пару набросков…Цвета… белый-синий-красный, ничего не напоминает? Не мудрствуя лукаво, взял цвет триколора – вроде законом нигде не запрещено. Основным цветом я бы сделал светло синий – из “народных банков”, особенно после ребрендинга Росбанка, эта палитра никем не задействована.Стиль… 3D – ничего более современного сейчас не придумаешь.А теперь, что если поразмышлять, к чему может обязывать название “Семейный банк”, и какие преимущества может оно принести?Если вспомнить про английский банк, который сделал своей основной “фичей” возможность посещения отделения с домашними животными (кстати, банк за счет этого и стал популярным), то для Семейного банка было бы само собой разумеющимся посещение отделений с детьми… комфортное посещение отделений с детьми.В голове сразу вырисовывается картина: офис банка не на первой линии, а во дворе домов – чем то даже больше похож на детский сад… в офисе обязательно детская комната (кстати, их различные организации сферы услуг и так начали открывать)… детские рисунки на стенах, качели с песочницей во дворе… А если пойти дальше – курсы по финансовой грамотности для первоклашек, детские вклады и кредиты (тоже, кстати, начали активно развиваться, в том числе, и в России)…Плюсы: имидж, задел долгосрочное сотрудничество с клиентами (прям как в моих светлых мечтах о швейцарских банках, когда через несколько поколений одну и ту же семью обслуживает одна и та же династия банкиров), не охваченный сектор рынка (детские-финансовые услуги)…Минусы: придется изменить свою философию и начать работать не ради прибыли, а ради людей (кстати, великие компании, давно поняли, что это одно и тоже, просто приоритеты надо поменять, а прибыль – она никуда не денется, только больше станет…)