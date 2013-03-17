Игровая мотивация в бизнесе (глава 3)

Глава 3.

Мелкие события.



Нет ничего хуже повседневности, она наводит тоску, она создает ощущение застоя, она угнетает даже тех, для кого стабильность является главным идеалом в жизни. Именно повседневность или, как говорят, “бытовуха” заставляет людей менять обстановку в поисках чего-то нового, будь то новая игра, будь то новая работа или, того хуже, новые занятия во время работы, при этом никак с ней не связанные.

По большому счету популярность компьютерных игр обусловлена как раз тем, что они позволяют отвлечься от повседневности, дают человеку какие-то новые ощущения. В данном случае “новое” подразумевает скорее “отличное от вчерашнего”, а не что-то действительно уникальное, никем и никогда ранее не предлагаемое. Однако даже не смотря на это проблема как перед работодателями, так и перед разработчиками компьютерных игр стоит одна и та же – отсутствие возможности создав масштабные события, коренным образом меняющие сложившийся уклад обстановки игроков или сотрудников, на регулярной основе. В данном контексте основным является слово “регулярно”, которое является противоположностью обыденности и повседневности. Момент, когда задача из новой и интересной становится обыденной, не всегда очевиден, так как он различается в зависимости от степени занимательности задачи. Однако он наступает всегда и этому надо быть готовым. Так вот регулярная генерация идей по развитию масштабных проектов не столько сложна, сколько бессмысленна – суть любого проекта в его завершенности, а процесс завершения проекта, к сожалению, так или иначе, связан с будничной рутиной.

Чтобы не дать игрокам заскучать разработчики создают в игре механизмы появления мелких событий. Этих событий так много и они становятся настолько привычными, что у многих складывается ощущение, что они постоянно делают что-то новое, не замечая, как проходит время за игрой. По факту же основное действие, которое можно сравнить с непосредственными трудовыми обязанностями сотрудника, а именно развитие игрового персонажа, в масштабе всего игрового мира в итоге и являющегося основой развития экономики, выполняется на протяжении все тех же 50-80% времени. Любая организация была бы рада, если бы их сотрудники 50-80% времени тратили на свою непосредственную работу, не так ли? При этом, с точки зрения игрока, кажется, что основная деятельность, это некая сущность, которая позволяет скоротать время между событиями. То есть, как минимум, это уже не расценивается как будничные рутинные занятия.

С точки зрения программиста :

Основная сложность в реализации любых масштабных проектов, к которым можно отнести и основную деятельность, особенно если рассматривать ее как постоянный процесс на всей его протяженности, сводится к невозможности охвата всей задачи разом, как минимум, с точки зрения объема данных, которые пришлось бы держать в голове исполнителю. Объем работ, в свою очередь, приводит к значительному увеличению количества времени, необходимого для решения задачи. Это влечет за собой не только необходимость помнить, что нужно сделать, но и необходимость учитывать то, что уже было сделано.

Возможность обработки сложных структур появляется только тогда, когда задача разбивается на части. Однако и здесь есть свой нюанс: части задачи должны быть цельными, законченными. Речь идет о том, что определенные виды работ нельзя бросить на половине пути, так как уже сделанное потеряет свой смысл через определенное время, если оно не было закончено. Скажем, нельзя сегодня сделать часть анализа по ситуации на рынке, а закончить его через месяц – первая часть анализа уже устареет, и ее нельзя будет использовать, соответственно эта работа была проделана зря. Ко всему прочему, видя эффект от успешной реализации части задачи, появляется дополнительная мотивация и уверенность в завершенности проекта в целом. Нельзя так же забывать, что перерывы, возникающие при переходе от одной части задачи к другой, просто дают возможность отдохнуть. При этом, можно утверждать с большой долей уверенности, что лучшим отдыхом является не столько бездействие само по себе, сколько смена рода занятий. Именно поэтому можно успешно использовать мелкие события как, своего рода, “разделители” между частями повседневной работы, выполняемой сотрудниками.

Один только факт наличие определенного события позволяет использовать его для планирования времени в формате “от одного события до другого”. Соответственно сотрудник может разбивать находящееся в его распоряжении время для исполнения установленных обязанностей на отрезки, при этом делает он это зачастую подсознательно, то есть без каких либо дополнительных издержек и затрат. Задача также может разбиваться не по временным отрезкам, а по конкретным действиям.

Под мелкими событиями можно рассматривать достаточно много вещей, начиная от конкретного функционала, относящегося к рабочему процессу, но не связанного с должностными обязанностями, и заканчивая простыми информационными рассылками. Общее у мелких событий одно: а) они ожидаемы; б) они конечны по времени (при этом желательно, чтобы затрачиваемое время на одно событие не превышало 5-10% от рабочих часов). Первое очень важно, так как если событие связано с каким либо сюрпризом, например походом в боулинг для всех сотрудников, то оно все равно должно быть ожидаемым. То есть должно быть известно, что в организации принято на регулярной основе предлагать сотрудникам стать участниками того или иного корпоративного мероприятия, а что будет в этот раз, конечно может быть сюрпризом. Иначе подобные инициативы превращаются не в приятное времяпрепровождение, со всеми вытекающими мотивационными эффектами, а в дополнительные хлопоты (как отпроситься у жены/мужа? где взять денег? и т.п.) Также важно понимать, что обсуждаемые события не должны быть обязательными для участия или посещения сотрудниками. Кстати, именно поэтому к подобного рода событиям, не смотря на то, что они действительно отвлекают на время от основного процесса, нельзя отнести различного рода совещания и собрания, где список участников заранее определен, зачастую, на несколько месяцев вперед.

Прежде чем рассмотреть конкретные примеры мелких событий необходимо ответить на один важный вопрос, не будут ли постоянные мероприятия отвлекать сотрудника от работы? Ответ: нет. Ни для кого не секрет, что любой работник и так значительную часть служебного времени тратит на вещи, не связанные с работой: отвлекается на беседы с коллегами, читает в интернете новости, общается по телефону с родственниками. И это еще то, за чем можно уследить, а о чем сотрудник думает – не знает никто. В свою очередь мелкие события, в случае их грамотной организации, могут заместить собой неэффективно используемое рабочее время. В идеале они должны сводиться к известной формуле: пришел, увидел, сделал. То есть не должно быть ни каких-либо длительных подготовительных процессов, ни мучительного ожидания полученного результата.

Примеры мелких событий:

Стандартные корпоративные праздники (в честь Нового Года, 8 марта, 23 февраля и т.п.). Рассматривать их необходимо не только как непосредственное мероприятие, но и как процесс подготовки к нему. Именно процесс организация праздника является наиболее хорошим примером, когда на регулярной основе, например, раз в неделю, собираются группы сотрудников для обсуждения всевозможных нюансов праздника. Подобные собрания редко занимают много времени, но позволяют вовлечь максимальное количество сотрудников организации. Соответственно событием это будет являться только для сотрудника, который непосредственно участвует в празднике и подготовке к нему.

Еще одним событием, относящимся к стандартным корпоративным праздникам, можно назвать поздравление партнеров, что подразумевает под собой необходимость заполнения поздравительных буклетов, покупки подарков и непосредственных визитов для их вручения. В свою очередь, ожидание и просмотр фотографий и видео после праздника, также можно считать мелким событием, так как вполне очевидны такие характерные признаки как ожидаемость события, заранее определенная срочность и эффект отвлечения от повседневной работы. При этом нельзя расценивать просмотр корпоративных фотографий в качестве простого развлечения, ведь укрепление корпоративного духа происходит именно тогда, когда сотрудники начинают лучше узнавать друг друга, в том числе и разглядывая знакомые лица на фото и видео.

Регулярные рассылки информационного характера. С одной стороны, рассылки являются лучшими примерами события, которое сотрудник расценивает как сигнал к началу или окончанию чего-либо. Например, утренняя рассылка с шуткой или полезным советом, может случить отправной точкой, когда сотрудник концентрируется и приступает к своим обязанностям (порой сложно заставить себя начать что-то делать, особенно с утра). С другой стороны, например, рассылки обучающих материалов или новостей о нововведениях в бизнес-процессах или технологиях, проводимые несколько раз в неделю, можно назвать полноценными событиями, так как за ними следует отвлечение сотрудников от работы на короткое время в целях обсуждения или ознакомления с описанными новыми возможностями.

Обучения, семинары, презентации. В зависимости от протяженности события определяется его регулярность, с тем чтобы затраты времени не превышали 5-10% от общего количества часов, выделяемых на основную деятельность сотрудника. В таком формате пятнадцатиминутные презентации можно проводить хоть каждый день, но если, например, предполагается обучение, занимающее несколько дней, то для того, чтобы оно попадало под концепцию мелкого события и несло соответствующий эффект, повторное подобное обучение не рекомендуется проводить раньше, чем через полгода. Иначе мелкое событие рискует заменить собой основную деятельность, что не является желаемым результатом для работодателя.

Отдельно необходимо выделить событие, связанное с формой обучения, когда преподавателем является рядовой сотрудник организации, а не привлеченный специалист. В этом случае появляется дополнительная вовлеченность у самого сотрудника, проводящего занятия, так как он имеет возможность развить собственные навыки, связанные с ораторским искусством и проведением бизнес-тренингов. Также больший интерес к занятиям появляется у обучающихся, так как регулярная смена преподавателей позволяет сделать каждый новый урок отличным от предыдущего.

Дневные чаепития, пятничные посиделки. События, привязанные к бытовым привычкам людей, но дополненные корпоративным смыслом. На ежедневные чаепития внутри отделов, в отличие от ежедневных собраний, не потребуется приглашать сотрудников в обязательном порядке, но помимо отстраненных тем на них всегда можно обсудить и рабочие моменты. Еженедельные итоговые собрания можно дополнить фуршетом, что позволит сотрудникам закончить рабочую неделю в непринужденной обстановке, но не разобщенными группами, как это происходит обычно, когда сотрудники самостоятельно между собой договариваются, планируя провести вечер или все выходные в кругу коллег, а общим коллективом, что дает возможность руководству донести до сотрудников важную информацию.

Корпоративный спорт. Организация различных спортивных кружков внутри коллектива позволяет внедрить большое количество мелких событий, начиная просто с посещения спортзала, и заканчивая привлечением сотрудников в соревнования, как на внутрикорпоративном уровне, так и в различных лигах, участниками которых являются команды, собранные из представителей различных организаций. События, связанные с корпоративным спортом, являются одними из самых простых в организации, так как разнообразие возможных вариантов, например, для соревнований внутри коллектива (чемпионаты по настольным играм, чемпионаты по компьютерным играм, чемпионаты по командным и одиночным видам спорта и т.п.), позволит вовлечь в процесс максимально возможную долю сотрудников.

Более сложными, с организационной точки зрения, являются события, связанные с привлечением профессиональных навыков сотрудников в сферах, напрямую не относящихся к их должностным обязанностям. В качестве примеров можно выделить вовлечение сотрудников в собеседование кандидатов на вакантные должности в организации или оценку результатов тестов, заполненных специалистами, для которых предусмотрено регулярное тестирование. Данные события предполагают распределение соответствующих обязанностей между группой предварительно согласованных сотрудников, когда вместо отдельно выделенного человека проведением собеседования конкретного соискателя или проверкой одного конкретного теста занимается специалист, чей профиль работы совпадает с тематикой задачи. Учитывая временные интервалы, затрачиваемые на каждое из указанных событий, подобное распределение в достаточной мере вписывается в концепцию мелких событий.