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Взаимная приверженность бизнеса и IT

26.03.2014 10:36 12 1 525 просмотров
В рамках проводимого IT-аудита в одной группе компаний мне понадобилось подобрать термин-характеристику, который, с одной стороны, не обидел бы тех, к кому он относится напрямую, а с другой, донес бы до руководства компании одну из основных проблем его IT-направления. Проблема, правда, отнюдь не их личная, а вполне себе общая для любого бизнеса. Собственно в интернете ничего подобного не нашел, так что приходится самому фиксировать его существование: назвал я его - “IT-приверженность”. Слово приверженность вообще очень хорошее со всех точек зрения, не смотря на то, что в его синонимах ходит, например, “пристрастие” (“пристрастие к наркотикам” – звучит достаточно угрожающе). Но про пристрастие нельзя сказать “умеренное”, или “взаимное”, а к “приверженности” прилагательных подобрать можно много. Собственно смысл данного термина, разделить который можно по типам на приверженность заказчика, приверженность исполнителя, и обоюдную приверженность:
- применительно к заказчику термин обозначает, что в силу продолжительности сотрудничества и/или значительных объемов используемого программно-технического обеспечения, либо в силу человеческого фактора, связанного с повышенной лояльностью ответственных исполнителей с обеих сторон, возникшей на основе личной (материальной, моральной, психологической) заинтересованности, у заказчика выработалась привычка и/или зависимость к исполнителю, которая характеризуется снижением требовательности со стороны заказчика и последующим снижением качества работ, осуществляемых исполнителем
- применительно к исполнителю термин означает, что в силу тех же факторов у исполнителя отношения с заказчиком из разряда договорных перешли в разряд панибратских, что характеризуется меньшей ответственностью за выполняемые работы и также закономерным снижением их качества
Ну и в конце необходимо разъяснить две вещи:
1. Почему речь именно об IT, хотя описанные факторы применимы к любому бизнесу?
Потому что IT сложнее всего контролировать, в силу ограниченного количества специалистов, понимающих его специфику (если грубо, то бух.учету руководитель организации может научиться, как научился когда то математике, а IT, особенно IT-разработка, для него как была, так и останется на всегда магией). Следствием этого является то, что только у IT-шников есть такой срок как “осенью” (а осень, как известно, наступает каждый год), и еще ни один заказчик не смог обосновать, что этот срок некорректный.
2. Почему просто не написать – тех.директор получает откаты от исполнителя и именно поэтому у вас 33 продукта, каждый из которых разрабатывается годами? Потому что, есть еще такое понятие, как “внутри корпоративная приверженность”, которая характеризуется наличием всякого рода связей (родственных, школьных, институтских, интимных), особенно, между сотрудниками, занимающими какие-либо руководящие должности среднего уровня и, обычно, топ-менеджментом. Так что прийти и сказать, что “твой племянник и/или любовница твоего сына занимаются вещами, вредящими бизнесу” – это все равно, что сказать: “ты человек”, - это вещь очевидная для всех. Но если от тебя ждут не просто констатацию факта, а рекомендацию по решению проблемы, и если ты хочешь чтобы ее услышали, то подобные вещи лучше преподносить не как смертный грех, от которого уже не отмоешься, а просто как определенное заболевание, которое вполне себе лечится. Собственно “IT-приверженность” – это как раз название заболевания, которые, кстати, всегда были не понятными, но всегда очевидно относящимися именно к заболеваниям.

Комментарии 12

SoloStar  (SoloStar)
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Я считал всегда, что работа профессионала не зависит от отношений с заказчиком. Кроме того, так сказать для своих работу делают обычно лучше, чем для остальных клиентов. Вам, конечно, виднее, раз такая работа уже проделана. Неужели действительно получены такие результаты? Может, это просто неправильные пчёлы?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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работа профессионала в германии, сша или японии - может быть... но в РФ есть свои особенности, которые проявляются во всех сферах бизнеса, и в IT в том числе - как в одной из наиболее доходной... глупо думать, что если чиновники у нас взяточники, то бизнесмены и IT-шники, которые ходили в те же детские сады и школы - ангелы... просто "агентские вознаграждения" почему то к взятке не приравниваются, хотя по факту являются легализированной ее формой...
для своих - согласен, когда речь идет про первые 2-3 раза... а когда это постоянная работа, то тут скорее расслабляешься... это как ремонт делать для любимых родственников - первая комната обоями будет обклеена лучше чем у себя дома, но если вас на каждые выходные будут звать, пусть даже за деньги - это уже совсем другое...
результат получен не сам собой - один из пунктов анализа был как раз "проверка на взаимозависимость заказчика и исполнителя", и этот пункт включен скорее из практики, чем для проформы... в 9-ти из 10-ти организаций, с которыми я сталкиваюсь, такая проблема наблюдается...
Дмитрий Синев  (astartsky)
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Не очень понятна общая мысль.

Сроки разработки чаще всего затягиваются из-за изменения требований заказчика к разрабатываемой системе. Самые важные вопросы следует проработать до начала работ, а на небольшие закладываться в процессе. Не гнать разработчиков скорее реализовывать новые и новые бизнес-задачи, а давать им время оглядеться и погасить технический долг. Делать сначала MVP, а потом майлстоунами добирать до нужного функционала. И все будет хорошо =)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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первое ТЗ исполняется именно так, как Вы и описали, а вот на реализацию каждого последующего уже накладывает отпечаток фактор человеческих отношений между исполнителем и заказчиком... и сроки начинают становиться более расплывчатыми, и задачи менее конкретными - это выгодно всем (ответственным на стороне и заказчика, и исполнителя), кроме владельца бизнеса, который за все это платит...

а общая мысль в том, что есть проблема, связанная с коррупционной составляющей при реализации бизнес проектов... а моя заметка, помимо того, что в ней публично зафиксирован термин "IT-приверженность" (и я теперь смело могу им распоряжаться в любых официальных документах smile;) ), дает повод задуматься об этой проблеме тем, кто этого хочет smile;)
Дмитрий Синев  (astartsky)
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Не ясно при чем тут ИТ, коррупция по такой схеме бывает в любых отношениях.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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при этом коррупцию во власти видят все, потому что, оказывается, во власти у нас все разбираются... а вот коррупцию в IT не видят большинство - как раз потому, что элементарно в IT разобраться гораздо сложнее, чем во власти smile;)
Антон Карпенко  (KageDono)
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Действительно большинству людей за 40 разобраться в IT крайне сложно. Но, как мне кажется, IT тут не объект, на котором нужно заострять внимание. Да в IT часто возникает проблема со сроками, но опять же она часто возникает из-за переменчивости желаний заказчика. Главная проблема статьи - кумовство в России. Всегда на лучшее место люди стремились( и будут стремиться) взять своих родственников/друзей не взирая на возможную профнепригодность кондидата. Это основной инстинкт - обеспечить выживаемость рода, близких людей. В описанной в статье компании руководителю нужно обратить внимание на истему отбора персонала. smile:)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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просто у меня специализация такая smile:) вот и обрисовал проблему "кумовства", как Вы правильно пишете, на примере IT...
Макс Толстов  (Maxtol)
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С "кумоством" сам неоднократно сталкивался. Но в сфере IT она выражена не так актуально, так как классных специалистов даже в наше время не так еще и много. А задаром деньги платить не хотят.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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в том то и дело, что специалистов не так много, следствием чего является постоянный срыв сроков и увеличение сметы... к этому настолько все привыкли, что уже даже не разбирают - сорваны ли сроки потому что исполнитель не слишком профессиональный, либо они сорваны сознательно, чтобы увеличить количество чел./часов и соответствующих расходы...
Валерий Коршунов  (valeri2kite)
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А мне хочется верить, что те "не_так_ещё_и_многие классные специалисты", о которых Вы говорите - ни сном, ни духом - не ведают никакой приверженности smile:) потому что им некогда smile;)
Но если IT-приверженность в группе компаний налицо - если покопать - может вскрыться и любая другая XYZ-приверженность ... но это уже другая тема.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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еще бы эти "специалисты" сами решали как они работают, для кого и над чем - это можно было бы расценивать как белое пятно на общем фоне... а в действительности получается, что специалисты работают, а кому именно достаются результаты их труда, решают, к сожалению, не они... либо они решают ровно до тех пор, пока их не купит более крупная компания, где они уже перестанут решать, а останутся просто работать...
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