Взаимная приверженность бизнеса и IT

В рамках проводимого IT-аудита в одной группе компаний мне понадобилось подобрать термин-характеристику, который, с одной стороны, не обидел бы тех, к кому он относится напрямую, а с другой, донес бы до руководства компании одну из основных проблем его IT-направления. Проблема, правда, отнюдь не их личная, а вполне себе общая для любого бизнеса. Собственно в интернете ничего подобного не нашел, так что приходится самому фиксировать его существование: назвал я его - “IT-приверженность”. Слово приверженность вообще очень хорошее со всех точек зрения, не смотря на то, что в его синонимах ходит, например, “пристрастие” (“пристрастие к наркотикам” – звучит достаточно угрожающе). Но про пристрастие нельзя сказать “умеренное”, или “взаимное”, а к “приверженности” прилагательных подобрать можно много. Собственно смысл данного термина, разделить который можно по типам на приверженность заказчика, приверженность исполнителя, и обоюдную приверженность:

- применительно к заказчику термин обозначает, что в силу продолжительности сотрудничества и/или значительных объемов используемого программно-технического обеспечения, либо в силу человеческого фактора, связанного с повышенной лояльностью ответственных исполнителей с обеих сторон, возникшей на основе личной (материальной, моральной, психологической) заинтересованности, у заказчика выработалась привычка и/или зависимость к исполнителю, которая характеризуется снижением требовательности со стороны заказчика и последующим снижением качества работ, осуществляемых исполнителем

- применительно к исполнителю термин означает, что в силу тех же факторов у исполнителя отношения с заказчиком из разряда договорных перешли в разряд панибратских, что характеризуется меньшей ответственностью за выполняемые работы и также закономерным снижением их качества

Ну и в конце необходимо разъяснить две вещи:

1. Почему речь именно об IT, хотя описанные факторы применимы к любому бизнесу?

Потому что IT сложнее всего контролировать, в силу ограниченного количества специалистов, понимающих его специфику (если грубо, то бух.учету руководитель организации может научиться, как научился когда то математике, а IT, особенно IT-разработка, для него как была, так и останется на всегда магией). Следствием этого является то, что только у IT-шников есть такой срок как “осенью” (а осень, как известно, наступает каждый год), и еще ни один заказчик не смог обосновать, что этот срок некорректный.

2. Почему просто не написать – тех.директор получает откаты от исполнителя и именно поэтому у вас 33 продукта, каждый из которых разрабатывается годами? Потому что, есть еще такое понятие, как “внутри корпоративная приверженность”, которая характеризуется наличием всякого рода связей (родственных, школьных, институтских, интимных), особенно, между сотрудниками, занимающими какие-либо руководящие должности среднего уровня и, обычно, топ-менеджментом. Так что прийти и сказать, что “твой племянник и/или любовница твоего сына занимаются вещами, вредящими бизнесу” – это все равно, что сказать: “ты человек”, - это вещь очевидная для всех. Но если от тебя ждут не просто констатацию факта, а рекомендацию по решению проблемы, и если ты хочешь чтобы ее услышали, то подобные вещи лучше преподносить не как смертный грех, от которого уже не отмоешься, а просто как определенное заболевание, которое вполне себе лечится. Собственно “IT-приверженность” – это как раз название заболевания, которые, кстати, всегда были не понятными, но всегда очевидно относящимися именно к заболеваниям.