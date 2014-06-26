Сегодня был сделан первый управленческий отчет в новом проекте, а это значит, что спустя 4 месяца с его запуска бизнес перешел из стадии “роста во что бы то ни было”, в стадию анализа и оптимизации. То есть наступил тот этап, когда бизнес уже можно называть состоявшимся, а также подвести определенные промежуточные итоги – какова во всем произошедшем заслуга IT, и чего это стоило организации.
Итого за 4 месяца из ничего появилось вот что:
- полноценная фронт-офисная система, поддерживающая кредитный конвейер розничных кредитов
- скоринг система, с подключением к популярным бюро кредитных историй
- BI система, содержащая с десяток текущих отчетов
- ну и 3 обученных взаимозаменяемых сотрудника, способных все это дело поддерживать
Все это удовольствие стоило банку всего 2 млн.руб., 100% из которых составляет заработная плата тех самых сотрудников.
Срок реализации - 4 месяца. Пилотный проект (первые "живые" кредиты) - начиная со 2-го месяца.
Методы достижения были использованы следующие:
- опенсурсное или самописное программное обеспечение
- экстремальная разработка (agile-метод)
- свободная постановка задач (без использования ТЗ)
- пошаговое внедрение функционала (что готово – то внедряется)
- тестирование на пользователях
По трудозатратам получилось вот что:
- установка фронт-офиса – 2 недели
- настройка недостающих интерфейсов – 4 недели
- интеграция фронт-офиса с банковским АБС – 2 недели
- разработка скоринга (с интеграцией БКИ) – 6 недель
- разработка BI-модуля (+базовые отчеты) – 2 недели
Вывод: если есть выход на рынок, то при условии предоставления собственному IT-департаменту тех условий работы, которые ему требуются, розницу по любому из направлений (потреб, авто, ипотека) можно развернуть меньше чем за полгода, укладываясь по расходам в бюджет, сопоставимый с месячной зарплатой одного топ-менеджера
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