Сегодня был сделан первый управленческий отчет в новом проекте, а это значит, что спустя 4 месяца с его запуска бизнес перешел из стадии “роста во что бы то ни было”, в стадию анализа и оптимизации. То есть наступил тот этап, когда бизнес уже можно называть состоявшимся, а также подвести определенные промежуточные итоги – какова во всем произошедшем заслуга IT, и чего это стоило организации.Итого за 4 месяца из ничего появилось вот что:- полноценная фронт-офисная система, поддерживающая кредитный конвейер розничных кредитов- скоринг система, с подключением к популярным бюро кредитных историй- BI система, содержащая с десяток текущих отчетов- ну и 3 обученных взаимозаменяемых сотрудника, способных все это дело поддерживатьВсе это удовольствие стоило банку всего 2 млн.руб., 100% из которых составляет заработная плата тех самых сотрудников.Срок реализации - 4 месяца. Пилотный проект (первые "живые" кредиты) - начиная со 2-го месяца.Методы достижения были использованы следующие:- опенсурсное или самописное программное обеспечение- экстремальная разработка (agile-метод)- свободная постановка задач (без использования ТЗ)- пошаговое внедрение функционала (что готово – то внедряется)- тестирование на пользователяхПо трудозатратам получилось вот что:- установка фронт-офиса – 2 недели- настройка недостающих интерфейсов – 4 недели- интеграция фронт-офиса с банковским АБС – 2 недели- разработка скоринга (с интеграцией БКИ) – 6 недель- разработка BI-модуля (+базовые отчеты) – 2 неделиВывод: если есть выход на рынок, то при условии предоставления собственному IT-департаменту тех условий работы, которые ему требуются, розницу по любому из направлений (потреб, авто, ипотека) можно развернуть меньше чем за полгода, укладываясь по расходам в бюджет, сопоставимый с месячной зарплатой одного топ-менеджера