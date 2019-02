Как мотивировать IT-отдел на достижение общего бизнес-результата (в банке)

Так сложилось, что в бизнесе, который не зарабатывает непосредственно разработкой и продажей IT-продуктов, соответствующие подразделения оказываются в ситуации, оторванной от общекорпоративных задач. Ярче всего это выражается в материальной мотивации: бизнес-подразделения могут привязать свою работу и к процентам от прибыли, и к уровню выполнения плана, а в отношении IT сложно реализовать не только первое, но и даже второе (планы в разработке ПО – это вещь очень специфичная). Приводит это к тому, что IT начинает жить своей жизнью, а организация (в нашем случае банк) – своей.



Выглядит это так:

Ситуация №1 – компания за год активно растет и утраивает свою прибыль

Что происходит в бизнес подразделениях:

- “продавцы” замотивированы процентами от продаж

- “бэк-офис” замотивирован большим количеством операций, которые держат выполнение плана выше 100%

- топ-менеджеры со стороны бизнеса, равно как и акционеры, замотивированы бонусами от прибыли

Тем временем в IT:

- основная задача, которая дала N% эффективности и соответствующий рост – выполнена, но так как бонусы были завязаны на выполнение задачи, а не на результат от ее внедрения, то соотношение между бонусами IT и бизнеса несоизмеримо (в худшую для IT сторону)

- если бизнес может делать и 200%, и 300% плана, увеличивая свои доходы, то у IT таких возможностей нет – 2-3 раза решать одну задачу не получится, и за просто так платить тоже никто не будет



Но бывает и по другому:

Ситуация №2 – бизнес компании сокращается и требуется урезание расходов

Что происходит в бизнес подразделениях:

- все остаются на голом окладе, но имеют вполне конкретную мотивацию на результат, так как имеют возможность своей работой повлиять на результат

Тем временем в IT:

- разработчики, архитекторы и аналитики становятся обузой для банка, так как их чистая ЗП значительно превышает средний уровень по банку (а все потому, что в нее изначально было сложно включить зависимость от результата)

- сотрудники находятся в неопределенной стагнации, пусть и с хорошим доходом, но с совершенно непонятными перспективами – на сколько это продлится… и самое неприятное для них, что они не могут как то ускорить процесс выхода из стагнации, ибо напрямую на результат не влияют



Я долго думал над решением, и планирую в качестве эксперимента реализовать следующую схему:

1. В рамках бюджетирования IT- подразделений вводится такое понятие как “инвестиционный бюджет”, который индексируется раз в квартал и строго привязан к показателям бизнеса банка (например, к его чистой прибыли)

2. Вне зависимости от текущих потребностей во внедрении новых разработок, данный бюджет выделяется на ежемесячной основе, а подразделение IT обязуется его осваивать на 100%

3. Под освоение бюджета формируются проектные команды, доходы участников которой состоят из двух частей (50/50) – оклада и инвестиционного вклада. Каждая команда берет на себя обязательства по реализации одного или нескольких проектов.

4. Проекты имеют срок выполнения, после которого бюджет на их поддержку уменьшается в два раза (грубо, если команда, которая его разрабатывала, не берет на себя новых задач, то она остается на поддержке внедренного проекта, получая только окладную часть зарплаты)

5. Если же показатели бизнеса банка падают, то урезается и инвестиционный бюджет IT – все проекты переводятся в статус поддержки, тем самым сокращаются расходы на содержание команды IT. При этом команда как таковая не распадается, как было бы, если бы пришлось урезать белую часть ЗП или увольнять сотрудников, но сотрудники получают возможность тратить высвободившееся время либо на внедрение авральных проектов, которые позволят вытянуть бизнес, либо на подработку на стороне.

6. Само собой бюджет выделяется не в пустоту, а на конкретные проекты, пул которых готовит IT, а бизнес выделяет из них наиболее перспективные (грубо, если бюджет +1 млн.руб. в месяц, то IT должно предложить проектов минимум на 2-3 млн.руб.). Тем самым создается ситуация, когда заготовки под перспективные проекты появляются не тогда, когда их уже внедрил конкурент, а когда физически появилась технология – у IT появляется заинтересованность в мониторинге рынка и поиске полезных для бизнеса разработок, т.е. IT получает определенный инструмент влияния на бизнес результат.