Миллион программистов для России

Наш министр не устает повторять, что это всех спасет. Как я к этому отношусь – никак. На то он и министр, чтобы заниматься политпропагандой. Искать же конкретное практическое решение будут другие, но, видимо, до сих пор ищут…

Вообще лишние пару миллионов человек – это хорошо для проектов типа БАМ-2, где все на природе, все заняты физическим трудом… сплошная польза… А принудительно сажать молодежь в душные серверные, где они будут ближайшие лет 20 тратить зрение – как то не гуманно. На том же БАМ-2, к слову, скорее всего, закупят автоматических шпалоукладчиков…

Да и тенденции текущие говорят о том, что миллион программистов для России – это скорее еще миллион для США, пара сотен тысяч в японию, ну и по мелочи в европу, австралию и прибалтику. Не то делаем…

Современный IT рынок РФ – это такой огород, где кушает тот, у кого есть лопата. Лопат этих несколько, каждую из них сподобились в свое время сотворить действительно выдающиеся личности (жаль, что по большей части для индустрии остающиеся безымянными), но после их под свое крыло взяли предприимчивые бизнесмены, которых, как раз, уже все знают. После этого в нашем огороде появились новые правила жизни: секретом изготовления лопат не делиться, сдавать можно только в аренду, при попытке установить на лопату новый черенок, лопата должна биться током, ну и так далее…

Теперь же посмотрите, что происходит в свободном от попечительства бизнеса IT мире: исходные коды открываются, программные продукты начинают создавать сообщества, да и код писать по сути больше не нужно – достаточно копипастить готовые примеры из интернета (и не надо сейчас говорить, что это дилетантский подход, “копипаст и допил” чужого кода – это самый что ни на есть хардкор, на который, в отличии от банального “Hello world”, способны как раз только десятки, а не тысячи).



Собственно тут же и решение проблемы… Хотя я еще проблему не сформулировал, вот:

1. Из 350 тысяч программистов в РФ как минимум 340 тысяч пишут код, который до них уже был написан, т.е. все они, по сути, занимаются изобретением колес.

2. В РФ нет практики превращения программистов в менеджеров и менеджеров в программистов – первые (программисты) слишком пассивные (все активные уже уехали), а вторые слишком уверенны в собственной значимости. Друг друга они само собой не понимают, а итогом всего этого является появление очередной “прослойки для зарабатывания денег”, которая делает вид, что помогает им договориться.

3. IT рынок идейно, а значит и на уровне реализации, зависим от запада. Ничего самостоятельно не придумывается, за то копирование чужих идей поставлено на поток. И проблема тут не в отсутствии идей, а в том, что решение о реализации той или иной идеи принимает не программист, а менеджер, который ориентируется на что? Правильно, на западный опыт – лучше повторить то что “там” уже сделано и принесло денег, чем то, что еще не сделано никем, а значит, денег может и не принести.



Теперь про решение:

1. Государству необходимо изъять из личного пользования весь инновационный контент и передать его в пользование сообществу. Там где нельзя изъять юридически, нужно за свой счет разработать и все так же отдать в массы. Единственным ограничением на использование, которое может существовать, должно быть обязательное требование по нахождению хозяйствующего субъекта в юрисдикции РФ.

2. Государству необходимо не обучать дополнительно миллион программистов, а дать дополнительное образование тем, кто сейчас программирует (лучше всего экономическое), а из текущего кадрового резерва менеджеров выбрать наиболее способных к IT-наукам, и точно также обучить (только уже основам IT).

3. Нужно создавать механизмы генерации IT-идей, которые позволяли бы доводить до реализации то, что есть в головах у программистов, а не то, что им в голову “вкладывают” менеджеры.