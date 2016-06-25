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Контроль хаоса: утопичность мечты о каноничной ИТ-архитектуре

25.06.2016 17:06 4 521 просмотр
То что хорошо для рынка, губительно для ИТ-архитектур. Речь про конкуренцию...
К сожалению, ИТ системы - это не собственная квартира, в которой живет разработчик и обустраивает ее под себя. В реалиях бизнеса это скорее съемная жил.площадь, требования к которой выставляют арендаторы-заказчики. И эти требования всегда будут стремиться к пределу одного из показателей: цены или качества (или обоих сразу). Очевидно, что до состояния, когда все ит-сообщество договорилось между собой и выбрало единый язык программирования, единую субд, и появилась технология (может квантовая, может еще какая), которая сделала ресурсы "железа" безграничными, еще очень далеко. А когда на рынке нет монополии, на нем властвует конкуренция...
Хорошо это или плохо, но мы пришли к состоянию, когда на рынке кончились "свободные клиенты". Раньше мало кого серьезно волновали проблемы адаптации систем в ИТ-архитектуру заказчика. Внедрение крупных систем обычно проводилось в формате "заменить одно на другое". По большому счету это даже не адаптация, а выкорчевывание старой архитектуры и замена ее на новую. Так вот на рынке закончились в том числе и те, кто уже не попробовал сделать это хотя бы один раз. Теперь все знают, что на самом деле означает фраза "всего лишь заменить одно на другое": пара месяцев на самом деле - это пара лет, пара миллионов бюджета - это на самом деле пара десятков миллионов, а гарантия 100% замены и отсутствия потребности в поддержании старой системы - это всего лишь "есть небольшой шанс", что старая система будет заменена именно на 100%...
Коллеги разработчики ит-систем, это не критика в чей либо адрес, это грустный опыт, распространяющийся и на мои решения в том числе. Я всего лишь констатирую факт того, что все планы по "сокращению узлов системы" и "переписыванию всех сервисов на единую языковую платформу" провалены. Последней каплей стало сначала желание начать использовать, а потом и понимание, что я не хочу и не буду это адаптировать под стандарты своей архитектуры - речь про TensorFlow (по сути первая открытая библиотека ИИ, готовая к внедрению в промышленные системы).
А что будет дальше, все догадываются... Опен-сурс будет обрастать все более и более серьезными проектами. Поставщики систем перестанут "прятать" исходники от своих заказчиков. Цена в прайсах будет снижаться. То есть поводов поменять одну систему на другую будет еще больше. А периодичность таких задач вырастет с одной в 3-5 лет, до 1-2 за год. Пытаться строить каноническую ит-архитектуру в таких условиях - это утопия...
Не считаю правильным в данной ситуации даже тратить время на обсуждение вроде "а может быть все таки можно придумать такую архитектуру, которая будет гарантированно лучше все, что появится в ближайшие 5 лет". Бизнес никогда не слушал и никогда не будет слушать ИТ. Тем боле что ИТ себя сильно дискредитирует, пытаясь удержаться в парадигме канонической системы, закрывая узкие места за счет увеличения бюджета на "железо", вместо оптимизации и замены проблемных участков ит-архитектуры. С реалиями нужно смириться - нужно думать, какими должны быть ит-архитектуры в условиях описанного выше "хаоса"...

Комментарии 4

Сергей Иванов  (sergathome)
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Бизнес и не должен слушать ИТ. ИТ должно предлагать и делать, а бизнес должен понимать, подходит или нет, и платить. Причем в задачи ИТ, есстно, входит то, что платить бизнес должен как можно больше и как можно чаще. Лучше всех это поняли в 1С...

ЗЫ да, и пофиг на архитектуру. вообще.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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Цитата
Сергей Иванов пишет:
ЗЫ да, и пофиг на архитектуру. вообще.


разработчиков, которые живут на зарплату, действительно, никогда не интересовала архитектура... если он (разработчик, архитектор) имеет стабильные 200к в месяц, то ему в принципе не важно, сколько будет длиться любой следующий проект - все это время он будет получать 200к...
другое дело, проектные разработчики, которые получают, например, эти же 200к за проект... проект можно делать месяц, а можно делать неделю... тут уже разница существенная: 1 проект в месяц - доход 200к, 4 проекта в месяц - доход 800к...
собственно тех кто не хочет зарабатывать 800к в месяц и при желании масштабировать эту сумму, слушать смысла нет - у них все и так хорошо...
Сергей Иванов  (sergathome)
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про 800к. в общем случае это софизм. время не резиновое, работоспособность тоже. дурак-заказчик тоже постепенно уходит в прошлое...
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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Цитата
Сергей Иванов пишет:
про 800к. в общем случае это софизм. время не резиновое, работоспособность тоже. дурак-заказчик тоже постепенно уходит в прошлое...

я бы предложил более детально ознакомиться со своими предыдущими сообщениями в блоге, но сэкономлю Ваше время:

- если разработчик каждую новую задачу решает с нуля, не используя предыдущие наработки (прямо берет и физически пишет код с нуля), то он тратит дни-месяцы... как только но начинает создавать собственную базу кода и
делает его универсальным, то на однотипных задачах он начинает экономить недели-месяцы...

- если у разработчика нет интернета (а такие компании есть), то решая любую новую для себя задачу он будет тратить часы-недели на реализацию алгоритма, который до него уже 100 раз написали... как только разработчик получает доступ к интернету - он моментально начинает экономить дни-недели...

т.е. на пустом месте появилась куча свободного времени... согласен, что оно не стало "резиновым", просто его перестали тратить там, где можно экономить...

размышления на тему управления архитектурой в формате контроля хаоса - это логичное продолжение...

зы "дурак-заказчик" тут отсутствует... если на рынке есть услуга (например, разработка и внедрение CRM) и она стоит условные 200к, при этом среднее время внедрения составляет 4 недели, то достаточно научиться внедрять тоже самое за неделю... если платят за проект, а не за проведенное на рабочем месте время, то это - уже сегодняшние реалии... 800к в месяц, к слову, не предел smile;)
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