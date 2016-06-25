Контроль хаоса: утопичность мечты о каноничной ИТ-архитектуре

То что хорошо для рынка, губительно для ИТ-архитектур. Речь про конкуренцию...

К сожалению, ИТ системы - это не собственная квартира, в которой живет разработчик и обустраивает ее под себя. В реалиях бизнеса это скорее съемная жил.площадь, требования к которой выставляют арендаторы-заказчики. И эти требования всегда будут стремиться к пределу одного из показателей: цены или качества (или обоих сразу). Очевидно, что до состояния, когда все ит-сообщество договорилось между собой и выбрало единый язык программирования, единую субд, и появилась технология (может квантовая, может еще какая), которая сделала ресурсы "железа" безграничными, еще очень далеко. А когда на рынке нет монополии, на нем властвует конкуренция...

Хорошо это или плохо, но мы пришли к состоянию, когда на рынке кончились "свободные клиенты". Раньше мало кого серьезно волновали проблемы адаптации систем в ИТ-архитектуру заказчика. Внедрение крупных систем обычно проводилось в формате "заменить одно на другое". По большому счету это даже не адаптация, а выкорчевывание старой архитектуры и замена ее на новую. Так вот на рынке закончились в том числе и те, кто уже не попробовал сделать это хотя бы один раз. Теперь все знают, что на самом деле означает фраза "всего лишь заменить одно на другое": пара месяцев на самом деле - это пара лет, пара миллионов бюджета - это на самом деле пара десятков миллионов, а гарантия 100% замены и отсутствия потребности в поддержании старой системы - это всего лишь "есть небольшой шанс", что старая система будет заменена именно на 100%...

Коллеги разработчики ит-систем, это не критика в чей либо адрес, это грустный опыт, распространяющийся и на мои решения в том числе. Я всего лишь констатирую факт того, что все планы по "сокращению узлов системы" и "переписыванию всех сервисов на единую языковую платформу" провалены. Последней каплей стало сначала желание начать использовать, а потом и понимание, что я не хочу и не буду это адаптировать под стандарты своей архитектуры - речь про TensorFlow (по сути первая открытая библиотека ИИ, готовая к внедрению в промышленные системы).

А что будет дальше, все догадываются... Опен-сурс будет обрастать все более и более серьезными проектами. Поставщики систем перестанут "прятать" исходники от своих заказчиков. Цена в прайсах будет снижаться. То есть поводов поменять одну систему на другую будет еще больше. А периодичность таких задач вырастет с одной в 3-5 лет, до 1-2 за год. Пытаться строить каноническую ит-архитектуру в таких условиях - это утопия...

Не считаю правильным в данной ситуации даже тратить время на обсуждение вроде "а может быть все таки можно придумать такую архитектуру, которая будет гарантированно лучше все, что появится в ближайшие 5 лет". Бизнес никогда не слушал и никогда не будет слушать ИТ. Тем боле что ИТ себя сильно дискредитирует, пытаясь удержаться в парадигме канонической системы, закрывая узкие места за счет увеличения бюджета на "железо", вместо оптимизации и замены проблемных участков ит-архитектуры. С реалиями нужно смириться - нужно думать, какими должны быть ит-архитектуры в условиях описанного выше "хаоса"...