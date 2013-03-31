Это стоит того, чтобы повторить снова

Посмотрел отличный ролик про Айронмен.
http://www.youtube.com/watch?v=tiDb--kwnmw
Очень захотелось, чтобы 18 августа наступило завтра:). Мысли о старте заставили вибрировать какие-то струны в душе. Но впереди еще 4 месяца тренировок. В этом сезоне длинную дистанцию я запланировал в Швеции, в городке Кальмар.
История старта очень интересна. 20 лет он проводился в формате long-distance триатлон ( те же 3.8 км плыть, 180 велосипедная гонка и 42.199 километра бег ) . Это был старт для местных жителей, и отличался он очень теплой атмосферой.
Вообще, по моим наблюдениям, самые лучшие старты на железную дистанцию проходят в небольших городках. Все местные жители , все работники гостиниц, официанты, таксисты, полицейские, заметив на вашей руке браслет участника, начинают интересоваться вашей подготовкой, количеством стартов на личном счету ( а часто и сообщают о своих!) и обязательно пожелают удачи. Все местные жители в день старта на дистанции. Они подбадривают, кричат, в жару обливают водой , дают напитки. Словом, переживают этот день вместе с тобой и это что-то невероятное по ощущениям . Я, например, был очень удивлен, когда на беговом этапе в Клагенфурте мне протянула пакетик со льдом какая-то дачница. Я сначала не поверил , обернулся, думал, она для своего знакомого приготовила. В 38- градусную жару это был невероятный жест доброй воли.
Год назад старт в Кальмаре провели под брендом Ironman. Провели настолько удачно, что в этом году слоты ( это регистрация на старт) выкупили за три дня. Дополнительный спрос был такой, что устроители, поломав голову над изменением велотрассы, выпустили дополнительно 350 слотов. Их выкупили за 10 секунд!
Поразительная, конечно, вещь. Народ платит 650 евро за возможность пострадать через год , часов 10-12, а иногда и больше. Непосвященному это сложно понять. Но зрелище тысячи атлетов, по пояс в воде поющих гимн Швеции, производит настолько неизгладимое впечатление, что заставляет нас ждать этого старта целый год.
10 дней назад мне пришла наша новая форма . На ней уже размещен новый лого ММВБ, спонсора первой российской профессиональной команды в серии Ironman. Я уже мысленно представил, как буду плыть в ней по Балтийскому морю , и опять ощутил легкое нетерпение.
Кальмар- старинный скандинавский город, по словам очевидцев, очень спокойный весь летний сезон. 18 августа он превращается в триатлонную мекку. Все гостиницы, хостелы и близлежащие кемпинги забиты под завязку триатлетами и их друзьями и родственниками. На эти несколько дней в городе становится необычайно шумно и людно.
Второй Айронмен, говорят сложнее первого. Ты уже знаешь ,как будет трудно и мозг пытается застраховать себя от повторения прошлого. Но в тоже время ты помнишь и все те ощущения, которые испытал на финише. Это как наркотик, ты уже не можешь отказаться от того, чтобы испытать это снова . Этот взрыв эмоций, когда ты одновременно плачешь и смеешься, стонешь от боли и кричишь от радости.
P.S. Кстати , может и не Айронмен, но когда- то и с чего- то нужно начинать. Предлагаю пробежать 7- го апреля пять километров в Лужниках. Старт серии Московского марафона. Приходите , попробуйте. Уверен , будете очень довольны собой!
Комментарии 5
Я уже ранее отмечался в вашем блоге, в частности предложил Вам описывать соревнования
в которых Вы принимаете участие. Вы начали тогда с марафона Пушкин -Питер.
Ну дальше больше. Как непосредственный участник событий, пишете Вы очень реалистично, с
полезными замечаниями. Я начитался и теперь хочу попробовать 19 мая в Спб пробежать
Сестрорецкий полумарафон. Хотя раньше 20 км. я не бегал. В основном бегаю 5 км, реже 10 км.
На 10 км. сейчас моё лучшее время 44 мин. Мне 46 лет. На, что особо посоветуете обратить внимание при подготовке?
Спасибо большое за добрый слова
Результат 44 это очень хорошее время на 10 км. Вопрос ,как вы себя чувствовали на финише? Какой был пульс?
Для участия в беге на 20 км я бы вам посоветовал выбрать правильный темп. Это залог комфортного прохождения дистанции. На тренировках упор сделать на аэробную выносливость
В идеале вы должны иметь способность долго бежать в аэробной зоне . Самый простой способ определить эту зону это та частота пульса при которой вы можете разговаривать на бегу и не задыхаться. Эта способность называется аэробной выносливостью . Ее уровень определяется следующим образом
Замерьте отношение среднего темпа первой половины дистанции ( желательно выбрать длинную тренировку километров на 10 в вашем случае ) к средней частоте пульса за этот же период . Можете прямо на вашем устройстве которое замеряет пульс засечь средний пульс за первую половину дистанции , ну а темп вычислить несложно зная время и расстояние .
Далее делаете тоже самое со второй половиной дистанции средний темп к пульсу
Ну и теперь рассчитываете насколько второй показатель в процентах вырос по отношению к первому. Если выше семи процентов то выносливость недостаточная ,если ниже то отлично. Таким образом определяем именно ваш темп когда ваше сердце не реагирует на длительную нагрузку резким ростом частоты сокращений.
Простите если очень просто объясняю, судя по вашему времени вы не новичок в беге.
Триатлон для меня пока мечта на будущее, планы на ближайшее время это все основные маленькие забеги, длинная тренировка на питерском марафоне "Эрго Белые Ночи" и то, собственно к чему готовлюсь - это BMW Berlin Marathon. Присматриваюсь к велосипеду, а плавать еще нужно учится... Затягивает это все. С вами лично не знаком но есть оказывается уже много знакомых знакомых с вами. Мир спорта, даже любительского удивительный. Чтобы быть в тонусе заказал во втором транше лицензию ФТР. Членом Трилайф уже являюсь, над картой думаю. Удачи вам во всех стартах и отличного настроение и результатов!
С Уважением,
Леонид
Вы правы, и затягивает и люди кругом удивительные.
Рад что мы одноклубники!
До встречи на стартах!