Это стоит того, чтобы повторить снова

Посмотрел отличный ролик про Айронмен.Очень захотелось, чтобы 18 августа наступило завтра:). Мысли о старте заставили вибрировать какие-то струны в душе. Но впереди еще 4 месяца тренировок. В этом сезоне длинную дистанцию я запланировал в Швеции, в городке Кальмар.История старта очень интересна. 20 лет он проводился в формате long-distance триатлон ( те же 3.8 км плыть, 180 велосипедная гонка и 42.199 километра бег ) . Это был старт для местных жителей, и отличался он очень теплой атмосферой.Вообще, по моим наблюдениям, самые лучшие старты на железную дистанцию проходят в небольших городках. Все местные жители , все работники гостиниц, официанты, таксисты, полицейские, заметив на вашей руке браслет участника, начинают интересоваться вашей подготовкой, количеством стартов на личном счету ( а часто и сообщают о своих!) и обязательно пожелают удачи. Все местные жители в день старта на дистанции. Они подбадривают, кричат, в жару обливают водой , дают напитки. Словом, переживают этот день вместе с тобой и это что-то невероятное по ощущениям . Я, например, был очень удивлен, когда на беговом этапе в Клагенфурте мне протянула пакетик со льдом какая-то дачница. Я сначала не поверил , обернулся, думал, она для своего знакомого приготовила. В 38- градусную жару это был невероятный жест доброй воли.Год назад старт в Кальмаре провели под брендом Ironman. Провели настолько удачно, что в этом году слоты ( это регистрация на старт) выкупили за три дня. Дополнительный спрос был такой, что устроители, поломав голову над изменением велотрассы, выпустили дополнительно 350 слотов. Их выкупили за 10 секунд!Поразительная, конечно, вещь. Народ платит 650 евро за возможность пострадать через год , часов 10-12, а иногда и больше. Непосвященному это сложно понять. Но зрелище тысячи атлетов, по пояс в воде поющих гимн Швеции, производит настолько неизгладимое впечатление, что заставляет нас ждать этого старта целый год.10 дней назад мне пришла наша новая форма . На ней уже размещен новый лого ММВБ, спонсора первой российской профессиональной команды в серии Ironman. Я уже мысленно представил, как буду плыть в ней по Балтийскому морю , и опять ощутил легкое нетерпение.Кальмар- старинный скандинавский город, по словам очевидцев, очень спокойный весь летний сезон. 18 августа он превращается в триатлонную мекку. Все гостиницы, хостелы и близлежащие кемпинги забиты под завязку триатлетами и их друзьями и родственниками. На эти несколько дней в городе становится необычайно шумно и людно.Второй Айронмен, говорят сложнее первого. Ты уже знаешь ,как будет трудно и мозг пытается застраховать себя от повторения прошлого. Но в тоже время ты помнишь и все те ощущения, которые испытал на финише. Это как наркотик, ты уже не можешь отказаться от того, чтобы испытать это снова . Этот взрыв эмоций, когда ты одновременно плачешь и смеешься, стонешь от боли и кричишь от радости.P.S. Кстати , может и не Айронмен, но когда- то и с чего- то нужно начинать. Предлагаю пробежать 7- го апреля пять километров в Лужниках. Старт серии Московского марафона. Приходите , попробуйте. Уверен , будете очень довольны собой!