О продуктовых магазинах, и не только.

Для тех кто надеется не на себя, а на диеты.
Встретился с одним очень интересным человеком. Преподает разные науки в вузе.
Описал мне наглядно процесс обмена веществ в организме .
Попробую пересказать своими словами, надеюсь будет полезно.
Все мы ходим в продуктовые магазины. Кто-то предпочитает Азбуку вкуса, кто - Пятерочку, Перекресток и прочие Ашаны . Магазинов сейчас достаточно, разнообразных форматов. Но приходим мы домой, как правило, с одинаковыми по назначению продуктами.
Вот сумки доставлены в квартиру . Что-то прячется в морозилку, что-то кладется на верхнюю полку холодильника, что-то в шкафчик, чтоб быть под рукой, ну, а самые свежие мы выкладываем на стол - скоро ужинать и они будут как нельзя кстати.
Это происходит несколько раз в неделю и повторяется уже не один год, Состав продуктов может меняться, но действия мы совершаем одни и те же. Долго хранимые продукты убираем подальше , все свежее и скоропортящееся рядом. Помните, кстати, в советские времена антресоли со стратегическим запасом гречки и тушенки? Думаю, такие были в каждой квартире , забитые настолько, что можно было в автономке месяц находиться.
И вот вдруг вы обнаружили, что магазины перестали работать.
Скоро откроются, посещает вас первая мысль. Не перестаете питаться как привыкли, день- два и все вернется, это не влияет на ваш рацион. Дальше –хуже. Достаются замороженные ножки, в ход идут запасы крупы. Интуиция подсказывает , что определенности теперь уже нет никакой, день открытия неизвестен и нужно экономить. Съедается все из шкафа, холодильник уже пустой , только морозилка еще говорит, что продержаться теоретически еще можно.
И вот радостная весть. Заработали супермаркеты, бегом за «продуктовой корзиной»!
Заметили, как она потяжелела? Это вы формируете стратегические запасы. Кто его знает , может, скоро опять придется сидеть на одних запасах. В наше время, оказывается, перебои с продуктами тоже случаются, и очень не хочется быть к ним неготовым.
Я так живо представил себе эту картину , что теперь объяснить , что происходит в нашем организме, когда мы садимся на диету , легко и просто.
Только не подумайте , что я противник ограничений в еде. Съесть лишнего у нас всегда найдется повод, но вот будет ли это лишнее полезным, большой вопрос. Но в то же время, я видел очень мало людей, которые жесткими ограничениями смогли сбросить лишние килограммы и при этом были бы в хорошем настроении, а потерянный вес не вернулся бы в самое ближайшее время.
Спорт -вот тот рецепт хорошей фигуры и такого же настроения, без всяких издевательств над организмом ☺
Комментарии 21
Точно. Только я марафоны не бегаю, только небольшие пробежки совершаю по утрам. И про диеты мой собственный опыт подтверждает Ваши слова. Надо найти свою систему здорового питания и придерживаться её на постоянной основе. Без всяких издевательств над организмом.
Помню как-то в банке брала как раз небольшой кредит и в заявлении честно написала цель кредита - приобретение годового абонемента. При подаче документов у кредитного сотрудника была неподдельная ухмылка, дескать цель очень экзотичная, однако кредит одобрили... Который я точно в срок выплатила, в итоге у меня было несколько плюсов:
1) посещение фитнес центра, с минимальной стоимостью годового абонемента (успела приобрести в период действия акции самого фитнес центра);
2) минимальная переплата по кредиту по причине небольшой суммы и срока;
3) положительная кредитная история(!)
Надеюсь Виктор не будет против, если я тоже пару строк про ко-бренд напишу. А если будет против, то попробую потом удалить этот пост. Виктор -простите.
Занимался я такого рода программами, да и сейчас периодически занимаюсь, и общался со многими фитнес сетями.
С точки зрения потребителя Вы абсолютно правы -удобно было бы и даже чипом или полосой зашить как клубную/банковскую, чтобы по ней в клуб входить можно, но вот с точки зрения Банка возникает несколько моментов требующих решения- таких как:
-На какую аудиторию рассчитывать эмиссию? Сколько членов клубов захотят иметь банковскую карту, учитывая что на дебетовой карте бонусной экономики особо не построишь, а кредитная имеет свойство быть не всем одобренной.
-Какова региональная аудитория? Делать на один город бессмысленно...
-Все любят разные клубы, что не позволяет сделать универсальность, а в рамках одной сети очень ограниченна аудитория.
-Банку регистрация ко-бренда стоит определенных денег, эмиссия карт небольшим количеством тоже по цене не оптимальна, поддержка бонусной составляющей требует определенного софта, если карта не просто "дисконтная на предъявителя" и т.д.
-Продвижение столь узкого продукта в сети банка и клуба не даст большого результата, а делать продвижение во вне может не позволить экономика. Получится что по сути мы каннибализируем аудиторию клуба на карту с бонусом+кредитом, но не сильно увеличим и приведем новую аудиторию, а это один из основных моментов-привлечь на новый продукт, новых клиентов.
т.е идея как идея очень даже интересная, но с точки зрения операционного обслуживания и бизнеса не всегда очевидная. Карта Трилайф Веста Банк сделана врядли для бизнеса -больше как идеология и спец.проект Виктора, а делать как идеологию какрту для фитнес сети/сетей...
По большому счету нужен просто POS кредит на фитнес услуги, а такое на рынке есть
еще раз прошу прощения если сей пост не уместен.
Всем хорошего дня.
Навскидку 2 пути. Первый - совместный проект с какой-нибудь крупной сетью. Так например World Gym работает по франчайзинговым лицензиям, и у нас печатал много карт для разных городов. Второй путь - пойти по пути банков, которые позволяют клиенту копить условные баллы, которые можно использовать для полного или частичного возврата средтсв для определенной категории торговых точек. Примеры (с ТСП путешествий - Авангард World, Русский Стандарт Travel, Tinkoff - All Airlines). Здесь аналогичное - но для спорта. МСС спортивных клубов, а возможно и магазинов спорттоваров - основание для возмещения стоимости покупки из накопленных бонусов.
@.
говорил себе, что в моем блоге про банковские продукты говорить не буду. Но про ко-бренд видимо напишу, обещаю. Чуть позже.
Занимаюсь спортом! - все в жизни хорошо (дисциплина) - много не ем, не ленюсь встать перед работой на пробежку, нет апатии и т.д. Как только перехожу к спороту на ВЫ - начинаю есть как сумасшедший (по вечерам) весят 4 рубашки не одна не застегивается) вечное желание полежать с ноутбуком позалипать в интернете.
PS: С 1 мая начал бегать в Лосиноостровском парке (живу рядом) Опять появился вкус к жизни, после работы много сил, хорошее настроение! Так что госпада занимайтесь тем что Вам нравиться!!!)))
После такого смело говорю "давай до свиданья".
Превед описанным на пальцах процессам обмена веществ в организьме.
Это образное выражение из разговорной речи. Литературный приём. В общем стиль такой у автора, это не рассчитано на буквальное восприятие.
Или, может быть, это какая-то реинкарнация Ломоносова?
Но всё это фигня , количество потребляемых калорий надо считать, съёл пирожок , посчитай 300к.кал уже внутри, ещё что то прибавь к калориям , потратил больше , значит не поправишся, но если съел , и ещё раз съел, и бутерброт и, жаренное мясо, и кусочек сала, и 50 грам, всё ....... она останется большой и толстой.
Даю рецепт 100% похудения.
Тарелку уменьшить вдвое, жаренное не кушать, мучное не кушать, солёное не кушать, жирное не кушать, СЛАДКОЕ не кушать .! 2 недели 3 кг. как и не было..
Жареное не кушаю, во всяком случае сама не готовлю, мучное и сладкое кушаю - не отказываю себе в удовольствии, соли кладу минимум, жирное не люблю. Питание в основном домашнее. А утром бегом марш на пробежку на улицу!