О продуктовых магазинах, и не только.

Для тех кто надеется не на себя, а на диеты.



Встретился с одним очень интересным человеком. Преподает разные науки в вузе.

Описал мне наглядно процесс обмена веществ в организме .



Попробую пересказать своими словами, надеюсь будет полезно.



Все мы ходим в продуктовые магазины. Кто-то предпочитает Азбуку вкуса, кто - Пятерочку, Перекресток и прочие Ашаны . Магазинов сейчас достаточно, разнообразных форматов. Но приходим мы домой, как правило, с одинаковыми по назначению продуктами.

Вот сумки доставлены в квартиру . Что-то прячется в морозилку, что-то кладется на верхнюю полку холодильника, что-то в шкафчик, чтоб быть под рукой, ну, а самые свежие мы выкладываем на стол - скоро ужинать и они будут как нельзя кстати.

Это происходит несколько раз в неделю и повторяется уже не один год, Состав продуктов может меняться, но действия мы совершаем одни и те же. Долго хранимые продукты убираем подальше , все свежее и скоропортящееся рядом. Помните, кстати, в советские времена антресоли со стратегическим запасом гречки и тушенки? Думаю, такие были в каждой квартире , забитые настолько, что можно было в автономке месяц находиться.

И вот вдруг вы обнаружили, что магазины перестали работать.

Скоро откроются, посещает вас первая мысль. Не перестаете питаться как привыкли, день- два и все вернется, это не влияет на ваш рацион. Дальше –хуже. Достаются замороженные ножки, в ход идут запасы крупы. Интуиция подсказывает , что определенности теперь уже нет никакой, день открытия неизвестен и нужно экономить. Съедается все из шкафа, холодильник уже пустой , только морозилка еще говорит, что продержаться теоретически еще можно.

И вот радостная весть. Заработали супермаркеты, бегом за «продуктовой корзиной»!

Заметили, как она потяжелела? Это вы формируете стратегические запасы. Кто его знает , может, скоро опять придется сидеть на одних запасах. В наше время, оказывается, перебои с продуктами тоже случаются, и очень не хочется быть к ним неготовым.





Я так живо представил себе эту картину , что теперь объяснить , что происходит в нашем организме, когда мы садимся на диету , легко и просто.

Только не подумайте , что я противник ограничений в еде. Съесть лишнего у нас всегда найдется повод, но вот будет ли это лишнее полезным, большой вопрос. Но в то же время, я видел очень мало людей, которые жесткими ограничениями смогли сбросить лишние килограммы и при этом были бы в хорошем настроении, а потерянный вес не вернулся бы в самое ближайшее время.



Спорт -вот тот рецепт хорошей фигуры и такого же настроения, без всяких издевательств над организмом ☺