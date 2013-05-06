Вход
Профиль Блог Лента Активность

О продуктовых магазинах, и не только.

06.05.2013 23:34 21 4 147 просмотров
Для тех кто надеется не на себя, а на диеты.

Встретился с одним очень интересным человеком. Преподает разные науки в вузе.
Описал мне наглядно процесс обмена веществ в организме .

Попробую пересказать своими словами, надеюсь будет полезно.

Все мы ходим в продуктовые магазины. Кто-то предпочитает Азбуку вкуса, кто - Пятерочку, Перекресток и прочие Ашаны . Магазинов сейчас достаточно, разнообразных форматов. Но приходим мы домой, как правило, с одинаковыми по назначению продуктами.
Вот сумки доставлены в квартиру . Что-то прячется в морозилку, что-то кладется на верхнюю полку холодильника, что-то в шкафчик, чтоб быть под рукой, ну, а самые свежие мы выкладываем на стол - скоро ужинать и они будут как нельзя кстати.
Это происходит несколько раз в неделю и повторяется уже не один год, Состав продуктов может меняться, но действия мы совершаем одни и те же. Долго хранимые продукты убираем подальше , все свежее и скоропортящееся рядом. Помните, кстати, в советские времена антресоли со стратегическим запасом гречки и тушенки? Думаю, такие были в каждой квартире , забитые настолько, что можно было в автономке месяц находиться.
И вот вдруг вы обнаружили, что магазины перестали работать.
Скоро откроются, посещает вас первая мысль. Не перестаете питаться как привыкли, день- два и все вернется, это не влияет на ваш рацион. Дальше –хуже. Достаются замороженные ножки, в ход идут запасы крупы. Интуиция подсказывает , что определенности теперь уже нет никакой, день открытия неизвестен и нужно экономить. Съедается все из шкафа, холодильник уже пустой , только морозилка еще говорит, что продержаться теоретически еще можно.
И вот радостная весть. Заработали супермаркеты, бегом за «продуктовой корзиной»!
Заметили, как она потяжелела? Это вы формируете стратегические запасы. Кто его знает , может, скоро опять придется сидеть на одних запасах. В наше время, оказывается, перебои с продуктами тоже случаются, и очень не хочется быть к ним неготовым.


Я так живо представил себе эту картину , что теперь объяснить , что происходит в нашем организме, когда мы садимся на диету , легко и просто.
Только не подумайте , что я противник ограничений в еде. Съесть лишнего у нас всегда найдется повод, но вот будет ли это лишнее полезным, большой вопрос. Но в то же время, я видел очень мало людей, которые жесткими ограничениями смогли сбросить лишние килограммы и при этом были бы в хорошем настроении, а потерянный вес не вернулся бы в самое ближайшее время.

Спорт -вот тот рецепт хорошей фигуры и такого же настроения, без всяких издевательств над организмом ☺

Комментарии 21

Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Спорт -вот тот рецепт хорошей фигуры и такого же настроения


Точно. Только я марафоны не бегаю, только небольшие пробежки совершаю по утрам. И про диеты мой собственный опыт подтверждает Ваши слова. Надо найти свою систему здорового питания и придерживаться её на постоянной основе. Без всяких издевательств над организмом.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Ольга, все мы начинали с легких пробежек. Так что все еще впереди, это очень захватывающая штука, пробежать 42 км.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Виктор, я не буду про банковские продукты, я буду про марафон. Поскольку личного опыта нет, процитирую одного марафонца. "Вот, скажем, вы бежите и думаете: "Тяжело-то как. Всё, больше не могу". То, что вам тяжело, - это факт, от него никуда не деться. А вот можете вы больше или не можете, решаете только вы сами". "Страдание - личный выбор каждого". Я бегаю утром 2 км. Не страдаю, а получаю удовольствие. У меня даже от бега зависимость. Если не бегаю, чувствую, что не хватает движения. А на добровольное страдание нет желания себя обрекать. Даже лишний километр не добавлю - зачем мне это? Хотя верю Вам на 100%, что захватывающе. Кстати, Вы мне тоже идею для поста дали, так что спасибо! smile:)
Екатерина Ахматова  (ЦветокВишни)
#
Мне нравится ко-брендинг: представьте совместное предложение сети фитнес клубов и Банка по приобретению годового абонемента. smile:D и всем будет счастье а если это грамотно обыграть в сми...
Помню как-то в банке брала как раз небольшой кредит и в заявлении честно написала цель кредита - приобретение годового абонемента. При подаче документов у кредитного сотрудника была неподдельная ухмылка, дескать цель очень экзотичная, однако кредит одобрили... Который я точно в срок выплатила, в итоге у меня было несколько плюсов:
1) посещение фитнес центра, с минимальной стоимостью годового абонемента (успела приобрести в период действия акции самого фитнес центра);
2) минимальная переплата по кредиту по причине небольшой суммы и срока;
3) положительная кредитная история(!)
nokiaman  (nokiaman)
#
Екатерина, добрый день!
Надеюсь Виктор не будет против, если я тоже пару строк про ко-бренд напишу. А если будет против, то попробую потом удалить этот пост. Виктор -простите.

Занимался я такого рода программами, да и сейчас периодически занимаюсь, и общался со многими фитнес сетями.
С точки зрения потребителя Вы абсолютно правы -удобно было бы и даже чипом или полосой зашить как клубную/банковскую, чтобы по ней в клуб входить можно, но вот с точки зрения Банка возникает несколько моментов требующих решения- таких как:
-На какую аудиторию рассчитывать эмиссию? Сколько членов клубов захотят иметь банковскую карту, учитывая что на дебетовой карте бонусной экономики особо не построишь, а кредитная имеет свойство быть не всем одобренной.
-Какова региональная аудитория? Делать на один город бессмысленно...
-Все любят разные клубы, что не позволяет сделать универсальность, а в рамках одной сети очень ограниченна аудитория.
-Банку регистрация ко-бренда стоит определенных денег, эмиссия карт небольшим количеством тоже по цене не оптимальна, поддержка бонусной составляющей требует определенного софта, если карта не просто "дисконтная на предъявителя" и т.д.
-Продвижение столь узкого продукта в сети банка и клуба не даст большого результата, а делать продвижение во вне может не позволить экономика. Получится что по сути мы каннибализируем аудиторию клуба на карту с бонусом+кредитом, но не сильно увеличим и приведем новую аудиторию, а это один из основных моментов-привлечь на новый продукт, новых клиентов.

т.е идея как идея очень даже интересная, но с точки зрения операционного обслуживания и бизнеса не всегда очевидная. Карта Трилайф Веста Банк сделана врядли для бизнеса -больше как идеология и спец.проект Виктора, а делать как идеологию какрту для фитнес сети/сетей...

По большому счету нужен просто POS кредит на фитнес услуги, а такое на рынке есть smile:)

еще раз прошу прощения если сей пост не уместен.
Всем хорошего дня.
@mike  (@mike)
#
(да простит меня хозяин блога, но обсуждение кажется интересным)
Навскидку 2 пути. Первый - совместный проект с какой-нибудь крупной сетью. Так например World Gym работает по франчайзинговым лицензиям, и у нас печатал много карт для разных городов. Второй путь - пойти по пути банков, которые позволяют клиенту копить условные баллы, которые можно использовать для полного или частичного возврата средтсв для определенной категории торговых точек. Примеры (с ТСП путешествий - Авангард World, Русский Стандарт Travel, Tinkoff - All Airlines). Здесь аналогичное - но для спорта. МСС спортивных клубов, а возможно и магазинов спорттоваров - основание для возмещения стоимости покупки из накопленных бонусов.

@.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Екатерина ,
говорил себе, что в моем блоге про банковские продукты говорить не буду. Но про ко-бренд видимо напишу, обещаю. Чуть позже.
Алексей Живилов  (primalscream)
#
Сам на этом обжегся, поэтому после активными занятиями спортом или месячным постом стараюсь сразу на еду не наваливаться. Лучше просто выпить соку, слегка перекусить и лечь отдыхать.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, сначала надо сок, потом фрукты-овощи и постепенно прибавлять другие продукты, мясные в последнюю очередь. Если нет сил, то полежать, а если есть, то двигаться полюбому полезно, насколько сил хватает.
Анатолий К  (Рома Ромашкин)
#
Спорт - вот тот рецепт хорошей фигуры и такого же настроения, без всяких издевательств над организмом ☺
Занимаюсь спортом! - все в жизни хорошо (дисциплина) - много не ем, не ленюсь встать перед работой на пробежку, нет апатии и т.д. Как только перехожу к спороту на ВЫ - начинаю есть как сумасшедший (по вечерам) весят 4 рубашки не одна не застегивается) вечное желание полежать с ноутбуком позалипать в интернете.
PS: С 1 мая начал бегать в Лосиноостровском парке (живу рядом) Опять появился вкус к жизни, после работы много сил, хорошее настроение! Так что госпада занимайтесь тем что Вам нравиться!!!)))
XIIX  (XIIX)
#
На велике по Лосиному острову и приятней и интересней: я его весь объехал и внутри города да и за МКАДом, вот сейас период гнезования у водоплавющих и картину, которую можно увидеть у Верхне-Яузских болот, что у плотины за поселком Дружба, многого стоит, тем более для жителей такого мегаполиса как Москва... Настоящий птичий базар. smile;)
Анатолий К  (Рома Ромашкин)
#
Велика нет. Так что кеды стираю!)))
DrAwesome  (DrAwesome)
#
"Преподает разные науки в вузе".

После такого смело говорю "давай до свиданья".
Превед описанным на пальцах процессам обмена веществ в организьме.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
"Преподает разные науки в вузе".


Это образное выражение из разговорной речи. Литературный приём. В общем стиль такой у автора, это не рассчитано на буквальное восприятие.

Или, может быть, это какая-то реинкарнация Ломоносова? smile:scratch:
Александр Маламудман  (stilcom)
#
У кого много денег и питание ресторанное - понятно в спортзал бегом марш!
Но всё это фигня , количество потребляемых калорий надо считать, съёл пирожок , посчитай 300к.кал уже внутри, ещё что то прибавь к калориям , потратил больше , значит не поправишся, но если съел , и ещё раз съел, и бутерброт и, жаренное мясо, и кусочек сала, и 50 грам, всё ....... она останется большой и толстой.
Даю рецепт 100% похудения.
Тарелку уменьшить вдвое, жаренное не кушать, мучное не кушать, солёное не кушать, жирное не кушать, СЛАДКОЕ не кушать .! 2 недели 3 кг. как и не было..
Ольга Курочкина  (kha)
#
Надо ещё учитывать, КОГДА съедено. То, что съедено утром, не так страшно, как то, что съедено вечером. Действовать по принципу "Завтрак съешь сам ..." и так далее.

Жареное не кушаю, во всяком случае сама не готовлю, мучное и сладкое кушаю - не отказываю себе в удовольствии, соли кладу минимум, жирное не люблю. Питание в основном домашнее. А утром бегом марш на пробежку на улицу!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Описал мне наглядно процесс обмена веществ в организме ." smile:D наглядно это как? Закатал свитер и вскрыл эпидермис свой?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
гречка и тущенка для многих стали роскошью...... smile;)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения