Вход
Профиль Блог Лента Активность

Жить интересно

04.07.2013 16:50 2 2 068 просмотров
Видимо старею, раз позволяю себе давать советы по воспитанию детей. smile:)
Не знаю, как так получилось , но абсолютно не видел себя в этой роли. Тут наверное проявился талант Армена Петросяна, заставлять людей рассказывать про себя и про свои взгляды на жизнь.

Разрешите вам представить Армен Петросян и его журнал
“Жить интересно” http://petrosian.ru/category/archive/
Ну и непосредственно новый номер где я поделился своими мыслями http://issuu.com/interesno/docs/_______________________________6___d46b3f­f562e429
Тест ниже.
Хорошее воспитание детей, наверное, каждый отнесет к одной из наиболее важных целей в своей жизни. Но большинство слабо понимает, как ее добиться. Со мной похожая история. Вот уже третий ребенок на подходе, а я все еще задаю себе вопросы, правильно ли я поступаю в том или другом случае, не ленюсь ли в своем общении с детьми, не создаю ли им проблем в будущем, навязывая свои идеалы.
Не претендуя на истину, постараюсь рассказать о своих правилах воспитания.
Оговорюсь сразу, многие тезисы не мои, они были собраны мною в "копилку принципов" от разных людей: друзей, учителей, врачей, психологов, что-то я почерпнул из литературы, но все были мной протестированы и приняты на вооружение.

- Самое главное: помнить, что ваша цель- чтобы ребенок в будущем стал вам другом. Таким, общение с которым доставляет искреннюю взаимную радость, и с которым легко и просто заниматься всем на свете.

- Четкий распорядок- залог здоровой психики. Я не говорю, что придерживаясь расписания, ребенок будет идеальным, но точно уверен, что твердое расписание способствует укреплению его эмоциональной устойчивости.
Четкое понимание, что за чем следует, создают в картине мира ребенка порядок. Дети сами по себе очень консервативны и упорядочение жизненных событий успокаивает их психику.
Твердый распорядок будет способствовать и упрощению вашей жизни, вы сможете планировать события вперед.

- Дети чутко реагируют на ваши слабости. Я не знаю больших манипуляторов. Почувствовав вашу слабину, они будут давить на болевую точку без всякого зазрения совести. Чем больше сомнений в твердости вашей позиции, тем больше приемов. Не давайте им и шанса убедится, что ваша позиция не тверда и на нее можно повлиять.

- Самые трудные и сложные занятия нужно сделать привычкой. От вас потребуется колоссальный труд в начале, но затем вы будете вознаграждены за терпение убранными перед сном игрушками, почищенными вовремя зубами, собранным в школу портфелем и т.п.

- Не нужно говорить с ребенком как со слабоумным существом. Я не стараюсь подобрать другие слова, когда разговариваю со своими детьми. Это позволяет им оценить мое отношение к ним, как к равным. Они обычно чутко реагируют на смену манеры общения. Вы и не заметите, как они подобным образом будут приспосабливаться к вам по мере своего взросления и ваши с ними разговоры станут сугубо "ритуальными".

- Признавайтесь в своих ошибках. Нет нужды выглядеть святыми в глазах детей. Они все видят сами и признание в своей слабости не снизит ваш авторитет. Они будут ценить вашу откровенность.

-Всегда извиняйтесь за резкость или излишний выплеск эмоций. Не считаю, что нельзя кричать на детей или раздражаться. Они иногда заслуживают этого в полной мере. Но если вы переборщили, то самое лучшее, что можно предпринять, это просто извиниться.

-Не стоит сгорать от стыда, если обнаружите в своем ребенке пороки, которые никак не вяжутся в вашем понимании с хорошим воспитанием. Сначала, покопавшись в памяти, вы найдете две- три истории из детства, за которые вам жутко стыдно даже сейчас. Оцените, что то, что сделал ваш ребенок, вполне в духе этого. Он, как и вы в свое время, тестирует эту жизнь. Иногда понимание, что можно, а что нельзя невозможно постичь на чужом опыте.

- Бесполезно учить ребенка тому что отсутствует напрочь в культуре семьи. Если вы не читаете-ребенок вряд ли полюбит читать. Если вы курите-нет смысла читать ему лекции о вреде курения.

-Иногда то, что мы считаем заботой и вниманием, выходит боком для самого ребенка. Я до 17 лет не знал, откуда берутся чистые рубашки и носки, большое спасибо моей маме, и подозреваю, что первое время своей самостоятельной жизни выглядел не лучшим образом.

-Не пытайтесь дать возможность ребенку всегда решать за себя все самому, в попытке привить ему самостоятельность. Его психика еще не может выдержать такого груза ответственности. Но все бытовые и личные вопросы вполне можно ему доверить.
Переходить ли в другую школу с более сильным английским- однозначно ваш вопрос. Выбор одежды на праздник -только ваш совет, он сам может выразить свои предпочтения.

-Иногда непонятно, кто кого воспитывает. Желая повлиять на ребенка ,вы сами тоже должны изменять свои вредные привычки. Впору сказать-"Спасибо, сын, я стал намного лучше с появлением тебя!"

-Спорт - один из самых лучших и быстрых способов объяснить ребенку алгоритм достижения поставленных целей .

-Очень сложно просто просить ребенка тренироваться. Это достаточно утомительное мероприятие, а если у него нет интереса, то и бесполезное.
Но можно этот интерес разжечь. Участвуйте во всевозможных стартах. Демонстрируйте собственный интерес. Возможно, желание правильно воспитать ребенка, сподвигнет и вас к пробежкам и всевозможным состязаниям.

- Какими мы становимся эгоистами, пытаясь впихнуть в ребенка пять кружков, репетиторов, игру на рояле и танцы. Мы готовы идти на все , чтобы ребенок попал в престижную школу. Наши дети находятся под прессом тестов, дополнительных требований и наших ожиданий. А мы все добиваемся и добиваемся, вот только чего? Конкурентоспособности? Сомневаюсь. Скорее всего получим издерганных, усталых и морально и физически детей. Разве этого мы хотели?

- Не влезайте в душу ребенка и не выворачивайте ее наизнанку. У него должны быть от нас секреты, свое личное пространство. Все эти электронные дневники и смс-ки с оценками делают его очень уязвимым. Как сказал директор школы, где учится мой сын, критикуя эти электронные нововведения- "У ребенка должен быть шанс, получив двойку, "потерять дневник" и исправить ее в течении нескольких следующих дней."

- Не стесняйтесь своих чувств. Ерунда, что мальчишки должны
быть мужественными и не нуждаются в ласке. Слова "я тебя люблю", "ты мне очень нужен", никогда не будут лишними. А ваши объятия дадут ребенку больше, чем все ваши слова про то, что вы ежедневно заботитесь о нем.

-Наказание -самое простое действие. Но и самое коварное. Совершая проступок, ребенок оценит эквивалент наказания за него и в следующий раз примет решение в ту или иную пользу. Иногда просто понимание, что это расстроит вас, действует гораздо эффективнее.

- Всегда думайте о причинах, которые побуждают ребенка поступать так, а не иначе. Они могут быть как на поверхности, так и глубоко внутри. Но прежде чем отреагировать, проанализируйте, все ли вы поняли в мотивах его поступка. Прочитал в какой-то книге, что навык переключать внимание у маленьких детей отсутствует. Мы просим их перестать смотреть мультфильм и идти ужинать, но они не реагируют. Не обращают внимания .
Мы раздражены, начинаем повышать голос, выключаем экран. Ребенок плачет, это раздражает еще больше. Но он просто этого не умеет! Вы же не ругаете трехлетнего малыша за то, что он не читает ?

- Как мы любим сравнивать своих детей с чужими, как напрягаемся из-за того, что этот пошел раньше, тот заговорил, у соседей уже читает, одноклассник знает два языка. Не забывайте, что все сугубо индивидуально и многие навыки могут развиваться совершенно в разное время. Успокойтесь и не терроризируйте детей попытками привести их в "норму".

-Сами того не замечая, мы копируем отношение своих родителей к нам. Мне, например, ужасно скучно играть со своими детьми в машинки или ролевые игры. Отсутствие подобного в детстве не позволяет мне сегодня получить радость от этого. Я буквально заставляю себя изображать динозавра! Помните, что от нас зависит, какими будут отношения наших детей с их детьми.

- Очень понравились слова моей знакомой- "Не пытайтесь вырастить из ребенка человека, он уже человек." Нужно это просто понять!

Комментарии 2

Евгений  (Адреналин1)
#
Добрый день Виктор! Интересный у Вас список принципов, нашел в нем несколько полезных для воспитания своих детей. Спасибо!
veronika ostrovskaia  (vero19)
#
Спасибо! Согласна с автором!!!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения