Не знаю, как так получилось , но абсолютно не видел себя в этой роли. Тут наверное проявился талант Армена Петросяна, заставлять людей рассказывать про себя и про свои взгляды на жизнь.
Разрешите вам представить Армен Петросян и его журнал
“Жить интересно” http://petrosian.ru/category/archive/
Ну и непосредственно новый номер где я поделился своими мыслями http://issuu.com/interesno/docs/_______________________________6___d46b3f
Тест ниже.
Хорошее воспитание детей, наверное, каждый отнесет к одной из наиболее важных целей в своей жизни. Но большинство слабо понимает, как ее добиться. Со мной похожая история. Вот уже третий ребенок на подходе, а я все еще задаю себе вопросы, правильно ли я поступаю в том или другом случае, не ленюсь ли в своем общении с детьми, не создаю ли им проблем в будущем, навязывая свои идеалы.
Не претендуя на истину, постараюсь рассказать о своих правилах воспитания.
Оговорюсь сразу, многие тезисы не мои, они были собраны мною в "копилку принципов" от разных людей: друзей, учителей, врачей, психологов, что-то я почерпнул из литературы, но все были мной протестированы и приняты на вооружение.
- Самое главное: помнить, что ваша цель- чтобы ребенок в будущем стал вам другом. Таким, общение с которым доставляет искреннюю взаимную радость, и с которым легко и просто заниматься всем на свете.
- Четкий распорядок- залог здоровой психики. Я не говорю, что придерживаясь расписания, ребенок будет идеальным, но точно уверен, что твердое расписание способствует укреплению его эмоциональной устойчивости.
Четкое понимание, что за чем следует, создают в картине мира ребенка порядок. Дети сами по себе очень консервативны и упорядочение жизненных событий успокаивает их психику.
Твердый распорядок будет способствовать и упрощению вашей жизни, вы сможете планировать события вперед.
- Дети чутко реагируют на ваши слабости. Я не знаю больших манипуляторов. Почувствовав вашу слабину, они будут давить на болевую точку без всякого зазрения совести. Чем больше сомнений в твердости вашей позиции, тем больше приемов. Не давайте им и шанса убедится, что ваша позиция не тверда и на нее можно повлиять.
- Самые трудные и сложные занятия нужно сделать привычкой. От вас потребуется колоссальный труд в начале, но затем вы будете вознаграждены за терпение убранными перед сном игрушками, почищенными вовремя зубами, собранным в школу портфелем и т.п.
- Не нужно говорить с ребенком как со слабоумным существом. Я не стараюсь подобрать другие слова, когда разговариваю со своими детьми. Это позволяет им оценить мое отношение к ним, как к равным. Они обычно чутко реагируют на смену манеры общения. Вы и не заметите, как они подобным образом будут приспосабливаться к вам по мере своего взросления и ваши с ними разговоры станут сугубо "ритуальными".
- Признавайтесь в своих ошибках. Нет нужды выглядеть святыми в глазах детей. Они все видят сами и признание в своей слабости не снизит ваш авторитет. Они будут ценить вашу откровенность.
-Всегда извиняйтесь за резкость или излишний выплеск эмоций. Не считаю, что нельзя кричать на детей или раздражаться. Они иногда заслуживают этого в полной мере. Но если вы переборщили, то самое лучшее, что можно предпринять, это просто извиниться.
-Не стоит сгорать от стыда, если обнаружите в своем ребенке пороки, которые никак не вяжутся в вашем понимании с хорошим воспитанием. Сначала, покопавшись в памяти, вы найдете две- три истории из детства, за которые вам жутко стыдно даже сейчас. Оцените, что то, что сделал ваш ребенок, вполне в духе этого. Он, как и вы в свое время, тестирует эту жизнь. Иногда понимание, что можно, а что нельзя невозможно постичь на чужом опыте.
- Бесполезно учить ребенка тому что отсутствует напрочь в культуре семьи. Если вы не читаете-ребенок вряд ли полюбит читать. Если вы курите-нет смысла читать ему лекции о вреде курения.
-Иногда то, что мы считаем заботой и вниманием, выходит боком для самого ребенка. Я до 17 лет не знал, откуда берутся чистые рубашки и носки, большое спасибо моей маме, и подозреваю, что первое время своей самостоятельной жизни выглядел не лучшим образом.
-Не пытайтесь дать возможность ребенку всегда решать за себя все самому, в попытке привить ему самостоятельность. Его психика еще не может выдержать такого груза ответственности. Но все бытовые и личные вопросы вполне можно ему доверить.
Переходить ли в другую школу с более сильным английским- однозначно ваш вопрос. Выбор одежды на праздник -только ваш совет, он сам может выразить свои предпочтения.
-Иногда непонятно, кто кого воспитывает. Желая повлиять на ребенка ,вы сами тоже должны изменять свои вредные привычки. Впору сказать-"Спасибо, сын, я стал намного лучше с появлением тебя!"
-Спорт - один из самых лучших и быстрых способов объяснить ребенку алгоритм достижения поставленных целей .
-Очень сложно просто просить ребенка тренироваться. Это достаточно утомительное мероприятие, а если у него нет интереса, то и бесполезное.
Но можно этот интерес разжечь. Участвуйте во всевозможных стартах. Демонстрируйте собственный интерес. Возможно, желание правильно воспитать ребенка, сподвигнет и вас к пробежкам и всевозможным состязаниям.
- Какими мы становимся эгоистами, пытаясь впихнуть в ребенка пять кружков, репетиторов, игру на рояле и танцы. Мы готовы идти на все , чтобы ребенок попал в престижную школу. Наши дети находятся под прессом тестов, дополнительных требований и наших ожиданий. А мы все добиваемся и добиваемся, вот только чего? Конкурентоспособности? Сомневаюсь. Скорее всего получим издерганных, усталых и морально и физически детей. Разве этого мы хотели?
- Не влезайте в душу ребенка и не выворачивайте ее наизнанку. У него должны быть от нас секреты, свое личное пространство. Все эти электронные дневники и смс-ки с оценками делают его очень уязвимым. Как сказал директор школы, где учится мой сын, критикуя эти электронные нововведения- "У ребенка должен быть шанс, получив двойку, "потерять дневник" и исправить ее в течении нескольких следующих дней."
- Не стесняйтесь своих чувств. Ерунда, что мальчишки должны
быть мужественными и не нуждаются в ласке. Слова "я тебя люблю", "ты мне очень нужен", никогда не будут лишними. А ваши объятия дадут ребенку больше, чем все ваши слова про то, что вы ежедневно заботитесь о нем.
-Наказание -самое простое действие. Но и самое коварное. Совершая проступок, ребенок оценит эквивалент наказания за него и в следующий раз примет решение в ту или иную пользу. Иногда просто понимание, что это расстроит вас, действует гораздо эффективнее.
- Всегда думайте о причинах, которые побуждают ребенка поступать так, а не иначе. Они могут быть как на поверхности, так и глубоко внутри. Но прежде чем отреагировать, проанализируйте, все ли вы поняли в мотивах его поступка. Прочитал в какой-то книге, что навык переключать внимание у маленьких детей отсутствует. Мы просим их перестать смотреть мультфильм и идти ужинать, но они не реагируют. Не обращают внимания .
Мы раздражены, начинаем повышать голос, выключаем экран. Ребенок плачет, это раздражает еще больше. Но он просто этого не умеет! Вы же не ругаете трехлетнего малыша за то, что он не читает ?
- Как мы любим сравнивать своих детей с чужими, как напрягаемся из-за того, что этот пошел раньше, тот заговорил, у соседей уже читает, одноклассник знает два языка. Не забывайте, что все сугубо индивидуально и многие навыки могут развиваться совершенно в разное время. Успокойтесь и не терроризируйте детей попытками привести их в "норму".
-Сами того не замечая, мы копируем отношение своих родителей к нам. Мне, например, ужасно скучно играть со своими детьми в машинки или ролевые игры. Отсутствие подобного в детстве не позволяет мне сегодня получить радость от этого. Я буквально заставляю себя изображать динозавра! Помните, что от нас зависит, какими будут отношения наших детей с их детьми.
- Очень понравились слова моей знакомой- "Не пытайтесь вырастить из ребенка человека, он уже человек." Нужно это просто понять!
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