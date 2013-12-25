55 процентов, это очень много

В Москве прошла “Российская неделя здравоохранения ”.
На этом форуме академик РАМН Николай Герасименко озвучил два тезиса , которые меня заставили задуматься:
- 60% процентов российских студентов не доживет до пенсии;
- согласно исследованиям, на 55% здоровье человека зависит от него самого, его отношения к своему здоровью, на 20% — от генетики, на 10–15% — от здравоохранения и на 15% — от окружающей среды и работы.
Уважаемые читатели блога, те, кто никак не решается начать борьбу за себя , борьбу за свое здоровье , скажите - почему так трудно для вас начать допустим, бегать по утрам?
По выходным, по праздникам, на каникулах, в отпусках?
Почему не попытаться помочь себе ?
Помните мой пост в преддверии прошлого Нового года?
Может новый, 2014 год способен вас подтолкнуть к действию, которое станет отправной точкой вашей новой жизни?
Давайте начнем! Круто же осознавать, что не ты один, а масса народу первого января, осознанно не злоупотребив вчера , пробежит морозным утром или днем несколько километров! Возможно , именно в этот момент изменится ваш взгляд на жизнь?
Хорошо, если трудно, и никак не начать, давайте обсуждать, что мешает? Может, вместе разберемся и сообща получится?
А пока приведу вам пример , как люди объединяются, чтобы реализовать разнообразные беговые идеи :
Ночной забег с 21 по 22 декабря
Зимняя кросс эстафета «Снегобег-IRC».
Забег " Садовое кольцо "
Желающие присоединиться к акции прошу отмечать это в блоге и возможно , если опыт прошлого года был , делитесь пожалуйста своими впечатлениями.
сайт акции ПОБЕГАЙ 1 ЯНВАРЯ
Комментарии 10
http://www.banki.ru/blog/kha/4643.php
Мне тут Семён Семёнович по другому поводу написал, чтобы я лёгких путей не искала. Если трудно, значит правильно!
Потом "военные" отбили охоту.
Я поклонник биатлона. Сейчас сезон, за которым я пристально слежу.
Встать на лыжи самой мешает отстутствие снега в Москве в этом сезоне
А я, наоборот, предпочитаю свежий воздух. Как-то шла в районе Кунцевской по парку. Там тренажёрный зал с окнами на этот парк. Внутри люди занимаются. И мне их прям жалко стало. Парятся там внутри бедные, вместо того чтобы здесь на природе фитнесом заняться.
Но кому что нравится, не спорю. Если Вам нравится - главное двигаться! Моих проблем с грязью, льдом и собаками опять же нет.