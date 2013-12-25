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55 процентов, это очень много

25.12.2013 09:34 10 1 832 просмотра
В Москве прошла “Российская неделя здравоохранения ”.
На этом форуме академик РАМН Николай Герасименко озвучил два тезиса , которые меня заставили задуматься:
- 60% процентов российских студентов не доживет до пенсии;
- согласно исследованиям, на 55% здоровье человека зависит от него самого, его отношения к своему здоровью, на 20% — от генетики, на 10–15% — от здравоохранения и на 15% — от окружающей среды и работы.
Уважаемые читатели блога, те, кто никак не решается начать борьбу за себя , борьбу за свое здоровье , скажите - почему так трудно для вас начать допустим, бегать по утрам?
По выходным, по праздникам, на каникулах, в отпусках?
Почему не попытаться помочь себе ?

Помните мой пост в преддверии прошлого Нового года?
Может новый, 2014 год способен вас подтолкнуть к действию, которое станет отправной точкой вашей новой жизни?
Давайте начнем! Круто же осознавать, что не ты один, а масса народу первого января, осознанно не злоупотребив вчера , пробежит морозным утром или днем несколько километров! Возможно , именно в этот момент изменится ваш взгляд на жизнь?
Хорошо, если трудно, и никак не начать, давайте обсуждать, что мешает? Может, вместе разберемся и сообща получится?
А пока приведу вам пример , как люди объединяются, чтобы реализовать разнообразные беговые идеи :

Ночной забег с 21 по 22 декабря


Зимняя кросс эстафета «Снегобег-IRC».


Забег " Садовое кольцо "


Желающие присоединиться к акции прошу отмечать это в блоге и возможно , если опыт прошлого года был , делитесь пожалуйста своими впечатлениями.

сайт акции ПОБЕГАЙ 1 ЯНВАРЯ

Комментарии 10

Ольга Курочкина  (kha)
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Виктор, я написала в блог, почему мне трудно бегать по утрам. smile:)
http://www.banki.ru/blog/kha/4643.php
Мне тут Семён Семёнович по другому поводу написал, чтобы я лёгких путей не искала. Если трудно, значит правильно! smile:D
Сергей Крюков  (Крюков С.)
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Раньше бегать любил. Каждое утро... Если дождя нет. Пока в школу ходил ... И не в каникулы...
Потом "военные" отбили охоту. smile:cry:
Natalya  (bocharik)
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Наш друг-Бег! smile:)
Natalya  (bocharik)
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Кроме бега, рада новым и интересным друзьям smile;)
Я поклонник биатлона. Сейчас сезон, за которым я пристально слежу.
Встать на лыжи самой мешает отстутствие снега в Москве в этом сезоне smile:D
XIIX  (XIIX)
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1 января я не могу - выхожу на работу... smile:(
Михаил Афанасенков  (afanas)
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Мы традиционно семьёй с утра 1января на лыжах выбираемся. Про сайт "1января" узнал в прошлом году и даже отметился там 1.01.2013 (по указанной ссылке я под нумером 1688). В 2014 году подумываю начать новый год с тридцаточки, а десятилетнего пацана вдохновить на двенашку... вот только бы снег совсем не стаял...
Евгений  (Адреналин1)
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Бегать не трудно, по мне, бегать безумно скучно. Я лично предпочитаю тренажерный зал.
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, если пробежать определённую дистанцию, то наступает эйфория! smile;)
А я, наоборот, предпочитаю свежий воздух. Как-то шла в районе Кунцевской по парку. Там тренажёрный зал с окнами на этот парк. Внутри люди занимаются. И мне их прям жалко стало. Парятся там внутри бедные, вместо того чтобы здесь на природе фитнесом заняться.
Но кому что нравится, не спорю. Если Вам нравится - главное двигаться! Моих проблем с грязью, льдом и собаками опять же нет. smile:)
Sergey Shevtsov  (7909)
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Я в Кунцевском МРЦ почти всем пациентам рекомендую аэробные нагрузки (бег в частности), но при радикулите они противопоказаны, к сожалению. Если же говорить более абстрактно, то очень важно организовать дозированные марафоны "Для клерков", "Для пенсионеров", "Для гипертоников", "Для аритмиков" и т.д., тогда народ пойдёт, если будет знать, что бег не чрезмерный для них и подходит. А пока многие боятся бегать, ибо Минздрав не организует ЗОЖ реально
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