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Кредит и конденсат Бозе — Эйнштейна

28.09.2012 11:02 3 1 068 просмотров
Любой, или практически любой банк встретит меня с распростертыми объятиями, если я приду брать потребкредит. Почти любой банк выдаст мне ипотечный кредит. Но как отнесется банк, если я, как частное лицо, приду брать кредит на производство ковров-самолетов, к примеру (допустим, теоретически я вполне представляю как его сделать, но практическая реализация требует определенных затрат. Скажем не совсем уж малых). Да даже не ковер-самолет, а что-нибудь попроще. К примеру, водопроводный кран, уменьшающий расход воды раз в 10. Даже при условии, что я представлю детальный бизнес-план и предложу банку процент от прибыли. Как отнесутся ко мне банки?
Владимир Владимирович урезал в бюджете часть Дмитрия Анатольевича, предусматривающуюся на инновации и модернизацию. Так почему бы за финансирование инновационных разработок не взяться банкам? Почему бы не переключиться им с развития потребкредитования, развивающего экономику Китая, на реальное развитие экономики России? Ведь у нас в стране пока еще есть люди, творящие в гаражах и подвалах вещи, не имеющие аналогов в мире. А правительство в ответ предусмотрело бы определенные льготы, для банков, поддерживающих инноваторов. Предусмотреть получения процента от прибыли, в случае успешного выполнения проекта. Предусмотреть страхование, на случай провала. Возможно тогда процесс бы пошел реальный, а не как сейчас с участие «молодых дарований» из Сколково, и чиновников, алчущих урвать «долю малую».
Как Вы думаете? smile:uncap:

Комментарии 3

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Это не банковский бизнес.
Банк покупает у заемщика будущий поток платежей. Оценивается этот будущий поток на основе исторических данных и моделирования их поведения в будущем. В случае стартапа это сделать невозможно.
По всем канонам банковского бизнеса под такую ссуду надо создавать 100% резервов и отвлекать капитал.
Это другой бизнес,следовательно другие источники финансирования, которые вместо создания резервов смогут вложиться в другой проект и тем самым повысить вероятность возврата вложенных средств.
Юрий Улитин  (menY)
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Это по теории!!!! Просто у нас неразвито проектное финансирование, не рассматривают патенты как актив и т.д.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Это практика, ооочень редко кредитуются стартапы, а вот проектное финансирование это теория....
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