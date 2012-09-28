Кредит и конденсат Бозе — Эйнштейна

Любой, или практически любой банк встретит меня с распростертыми объятиями, если я приду брать потребкредит. Почти любой банк выдаст мне ипотечный кредит. Но как отнесется банк, если я, как частное лицо, приду брать кредит на производство ковров-самолетов, к примеру (допустим, теоретически я вполне представляю как его сделать, но практическая реализация требует определенных затрат. Скажем не совсем уж малых). Да даже не ковер-самолет, а что-нибудь попроще. К примеру, водопроводный кран, уменьшающий расход воды раз в 10. Даже при условии, что я представлю детальный бизнес-план и предложу банку процент от прибыли. Как отнесутся ко мне банки?Владимир Владимирович урезал в бюджете часть Дмитрия Анатольевича, предусматривающуюся на инновации и модернизацию. Так почему бы за финансирование инновационных разработок не взяться банкам? Почему бы не переключиться им с развития потребкредитования, развивающего экономику Китая, на реальное развитие экономики России? Ведь у нас в стране пока еще есть люди, творящие в гаражах и подвалах вещи, не имеющие аналогов в мире. А правительство в ответ предусмотрело бы определенные льготы, для банков, поддерживающих инноваторов. Предусмотреть получения процента от прибыли, в случае успешного выполнения проекта. Предусмотреть страхование, на случай провала. Возможно тогда процесс бы пошел реальный, а не как сейчас с участие «молодых дарований» из Сколково, и чиновников, алчущих урвать «долю малую».Как Вы думаете?