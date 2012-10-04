О педагогах

Вчера Владимир Владимиров вновь явил себя народу. На сей раз на церемонии награждения педагогов. Много говорил о «традициях школы» и т.д. и т.п. А вот какие они, для современных педагогов традиции то? (насколько я помню, слово «педагог» вообще-то изначально употреблялось в Древнем Риме для обозначения образованного раба-грека, обучающего молодую поросль римскую). Как только речь с родителями, у которых есть учащиеся в школах дети заходит, так сразу начинают жаловаться на многочисленные поборы6 то на ремонт школы, то на охранника, то на обеды, то еще на что-то. Это традиция? Когда я учился в школе (при всех недостатках советской системы образования в целом и тех школ, где я обучался, в частности) ничего подобного не было. Да приходилось работать на практике на полях, принадлежащих школе. Но деньги вырученные от продажи плодоовощеводческой продукции шли на те самые обеды для школьников, на создание компьютерного класса, а не в карман какому-то педагогу (директору там, или завучу, или завхозу).

А отношение современных педагогов к учащимся? Мат в процессе обучения стал нормой. Отношение к ученикам испуганно-презрительное. Взять хотя бы тот случай. Когда дети в младшем классе подарили учительнице на 8 марта кружку. Так ОНА швырнула эту кружку в детей и сказала, «я не настолько нищая, чтобы ваши кружки брать». И это отнюдь не единичный случай. Отнюдь. Ощущение возникает, что если бы педагоги не боялись своих учеников то возродили бы телесные наказания (хотя тут могли бы в принципе толерасты возмутиться. А могли бы и не возмутиться). Поэтому Они просто унижают учеников. Сеют, так сказать, «доброе, разумное, вечное…». Какие только «плоды» при таком «посеве» получим? Тут хотелось бы вспомнить классика:

«А по утру Они неизбежно проснулись,

Не простудились, не замарались

Называли вещи своими именами

Сеяли доброе, разумное, вечное.

Все посеяли, все назвали

Кушать подано честь по чести

На первое были плоды просвещения

А на второе кровавые мальчики» (с)

При всем вышесказанном, у них хватает совести требовать повышения заработной платы. Повышают. От этого качество преподавания меняется в лучшую сторону? По моему мнению, человек привыкший работать плохо, работать плохо будет вне зависимости от того, повышают ему зарплату или нет. Он просто не может по другому. Да и вообще, если человек в наше время становится учителем, то это в лучшем случае из корыстных побуждений (жилье, «откосить от армии», денежек подрубить), но есть ведь еще и люди, таким образом компенсирующие свои комплексы, а есть и того хлеще – лица, испытывающие сексуальное влечение к детям. Впрочем, это совсем другая тема.