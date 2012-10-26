Красные начинают, и?

Английские исследователи, проанализировав результаты состязаний во время Олимпийских игр в Афинах, пришли к выводу, что присутствие красного цвета в одежде спортсмена повышает шансы на успех. Прежде всего ученые рассматривали результаты в боксе, борьбе, а также таэквондо. В этих видах участникам по жребию доставалась либо красная, либо голубая форма. Выяснилось, что «красные» взяли верх в 55% схваток. Еще более существенным оказался цвет спортивной обуви: в 60% случаев выигрыш выпадал спортсменам, обутым в красное. По мнению ученых, красный цвет хорош и для побед в командных видах спорта. На ЧЕ по футболу 2004 года в Португалии победу в матчах чаще одерживали те, в чьей форме он присутствовал.Вот тут было бы интересно провести состязание между представителями политических партий, одетых в традиционные партийные цвета. А еще лучше между лидерами. Конечно, первенство Владимира Владимировича в области дзюдо подтвердится, я думаю, даже и без одежды (и даже босого). А вот состязание Геннадия Андреевича в кимоно красного цвета и Владимира Вольфовича в голубом, по моему скромному мнению, смотрелось бы весьма и весьма зрелищно. По рейтингу затмило бы даже выступление «Саmedi Clab». Опять же – вот это истинное проявление политической борьбыНикаких «грязных» предвыборных технологий, никакого «черного пиара». Команды представителей политических партий, сражающиеся на ринге (татами) по территориальному признаку. Тогда и посмотрим, в какой партии крепче «командный дух» и воля к победе. И гораздо дешевле, чем выборы развертывать полномасштабные, что на фоне прогнозируемого дефицита бюджета тоже немаловажный фактор. Единственно, что исключить из состязаний бывших (нынешних) спортсменов (к примеру Н. Валуева) – для уравнивания шансов. Конечно, для полного «уравнивания шансов», по мнению полковника Кольта, неплохо бы дать кандидатам «кольты», но боюсь получится как в «Горце»: «в конце останется только один» (с).Р.S. Опять же интересно, посмотреть сработает ли наличие красного цвета на одежде спортсменов в Сочи