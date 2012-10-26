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Красные начинают, и?

26.10.2012 18:49 2 1 150 просмотров
Английские исследователи, проанализировав результаты состязаний во время Олимпийских игр в Афинах, пришли к выводу, что присутствие красного цвета в одежде спортсмена повышает шансы на успех. Прежде всего ученые рассматривали результаты в боксе, борьбе, а также таэквондо. В этих видах участникам по жребию доставалась либо красная, либо голубая форма. Выяснилось, что «красные» взяли верх в 55% схваток. Еще более существенным оказался цвет спортивной обуви: в 60% случаев выигрыш выпадал спортсменам, обутым в красное. По мнению ученых, красный цвет хорош и для побед в командных видах спорта. На ЧЕ по футболу 2004 года в Португалии победу в матчах чаще одерживали те, в чьей форме он присутствовал.
Вот тут было бы интересно провести состязание между представителями политических партий, одетых в традиционные партийные цвета. А еще лучше между лидерами. Конечно, первенство Владимира Владимировича в области дзюдо подтвердится, я думаю, даже и без одежды (и даже босого). А вот состязание Геннадия Андреевича в кимоно красного цвета и Владимира Вольфовича в голубом, по моему скромному мнению, смотрелось бы весьма и весьма зрелищно smile:oops: . По рейтингу затмило бы даже выступление «Саmedi Clab» smile:crazy: . Опять же – вот это истинное проявление политической борьбы smile;-) .
Никаких «грязных» предвыборных технологий, никакого «черного пиара». Команды представителей политических партий, сражающиеся на ринге (татами) по территориальному признаку. Тогда и посмотрим, в какой партии крепче «командный дух» и воля к победе. И гораздо дешевле, чем выборы развертывать полномасштабные, что на фоне прогнозируемого дефицита бюджета тоже немаловажный фактор. Единственно, что исключить из состязаний бывших (нынешних) спортсменов (к примеру Н. Валуева) – для уравнивания шансов. Конечно, для полного «уравнивания шансов», по мнению полковника Кольта, неплохо бы дать кандидатам «кольты», но боюсь получится как в «Горце»: «в конце останется только один» (с). smile:crazy:
Р.S. Опять же интересно, посмотреть сработает ли наличие красного цвета на одежде спортсменов в Сочи smile:scratch: .

Комментарии 2

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Обычно английских исследователей называют гораздо узнаваемее: британские учёные smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D не всякий узнает британских ученых то. а про англицкую блоху все с детства помнят smile:D
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