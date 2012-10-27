Глава думского комитета по информполитике Алексей Митрофанов готовит поправки к закону «О рекламе», в которых будут прописаны ограничения, в том числе запрет на критику партий.
Как пишет «Коммерсант» в своем субботнем номере, за распространение информации, которая наносит вред репутации партийцев, можно будет получить срок до пяти лет, а контроль за политической рекламой и в межвыборный период будет возложен на Центризбирком.
В ЦИК «Коммерсанту» заявили, что вопрос о политрекламе «давно назрел». В КПРФ уверены, что под определение рекламы будет подгоняться «вся политическая деятельность партий» и это грозит «тотальным запретом» на критику партии власти.
Как пояснил изданию Митрофанов, «все, что касается использования политической рекламы во время избирательной кампании, отрегулировано законом, а то, что вне избирательной кампании, — это пустота, лакуна в законодательстве».
Поправки, которые ликвидируют этот пробел, он уже подготовил, но вносить в Госдуму до обсуждения с другими депутатами не торопится. Проект предполагает появление в законе «О рекламе» отдельной главы «Особенности использования политической рекламы» и термина «политической рекламы» как специфического «вида агитации» — распространение сведений «о политических взглядах и концепциях» с целью «формирования общественного мнения» в пользу политических партий или избирательных объединений. http://news.rambler.ru/16113514/
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