Песков отверг обвинения в кампанейщине при расследовании дел о коррупции
В интервью агентству «Интерфакс» пресс-секретарь президента заявил: «Некоторые утверждения о том, что последние громкие коррупционные дела направлены на отвлечение внимания населения, смешны и трудно объяснимы. Владмир Путин последовательно подчёркивает приоритет темы борьбы с коррупцией». «Намёки на кампанейщину абсолютно не состоятельны. Это последовательная ежедневная работа», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. http://www.rusnovosti.ru/news/231785/
Хотелось бы верить, что и правда начали бороться с коррупцией-то , а не очередной передел собственности (сфер влияния) начался. Тут если посчитать : 3 млрд+93 млн+ 6,3 млрд - неплохой резерв для исполнения соцобязательств вырисовывается а сколько еще после Олимпиады в Сочи найдется? вот интересно, как эта антикоррупционная компания совпадает с запланированным оттоком капитала из РФ? И куда денутся изьятые деньги (ценности, собственность)? И в конце концов - будут ли посадки? И так ли плохо положение с ВС нашими, что их к чрезвычайной ситуации приравняли?
Р.S. А еще хотелось бы послушать г-на Суркова, ОН и сейчас думает, что «Чиновники — это люди, работающие много, выполняющие сложную работу», — сказал он. По его мнению, обвинения в коррупции, которые в настоящее время очень часто можно услышать в адрес чиновников, оскорбительны для этого «класса очень умных, высокого качества людей».http://www.banki.ru/blog/Vlad3256/3234.php
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