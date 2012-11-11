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О коррупции

11.11.2012 19:45 2 980 просмотров
Песков отверг обвинения в кампанейщине при расследовании дел о коррупции
В интервью агентству «Интерфакс» пресс-секретарь президента заявил: «Некоторые утверждения о том, что последние громкие коррупционные дела направлены на отвлечение внимания населения, смешны и трудно объяснимы. Владмир Путин последовательно подчёркивает приоритет темы борьбы с коррупцией». «Намёки на кампанейщину абсолютно не состоятельны. Это последовательная ежедневная работа», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. http://www.rusnovosti.ru/news/231785/
Хотелось бы верить, что и правда начали бороться с коррупцией-то smile:bonk: , а не очередной передел собственности (сфер влияния) начался. Тут если посчитать smile:scratch: : 3 млрд+93 млн+ 6,3 млрд - неплохой резерв для исполнения соцобязательств вырисовывается smile:vnature: а сколько еще после Олимпиады в Сочи найдется? smile:-x вот интересно, как эта антикоррупционная компания совпадает с запланированным оттоком капитала из РФ? И куда денутся изьятые деньги (ценности, собственность)? И в конце концов smile:wall: - будут ли посадки? smile:dramatics: И так ли плохо положение с ВС нашими, что их к чрезвычайной ситуации приравняли? smile:scratch:
Р.S. А еще хотелось бы послушать г-на Суркова, ОН и сейчас думает, что «Чиновники — это люди, работающие много, выполняющие сложную работу», — сказал он. По его мнению, обвинения в коррупции, которые в настоящее время очень часто можно услышать в адрес чиновников, оскорбительны для этого «класса очень умных, высокого качества людей».http://www.banki.ru/blog/Vlad3256/3234.php

Комментарии 2

XIIX  (XIIX)
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очередной передел собственности (сфер влияния) - скорее так, нежели планомерная и постоянная работа. Если бы не кампанейщина, то уж за 12 лет нашли бы способы прекратить отток капитала из страны. А не нашли - значит это кому-то(а этот список думаю нехилый!) выгодно.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:omg: ну так и знал, так и знал
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