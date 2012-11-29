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О милиции

29.11.2012 19:41 3 1 047 просмотров
Последнее время какое происшествие не посмотришь обязательно сотрудники «правоохранительных органов» (иначе как в кавычках и написать это не могу) всплывут. То сотрудник ГИБДД, находясь в отпуске, попадет в ДТП с 15 килограммами амефетамина (воно как оказывается сотрудники ГИБДД стресс снимают на заслуженном отдыхе). То в столице нашей Родины сотрудники служебные автомобили со спецсигналами в аренду сдают (вот он долгожданный хозрасчет!!!!). То сотрудники ГУИНА из заключенных деньги выколачивают (не стесняясь при этом снимать и выкладывать в интернет – вот, кстати, и еще одна причина по которой законодатели нашей чудесной страны хотят ютуб запретить). То омоновцы решают бизнесмена ограбить, а ихние же товарищи их же самих и закладывают (воно как бывает). То автомобиль на штрафстоянку прямо с ребенком эвакуируют. Возникает ощущение что большинство преступлений самими правоохранителями и совершается (во всяком случае в области ДТП). Это результат реформы милиции в полицию или просто набирают людей с определенными чертами характера? А может идет естественный процесс самоочищения рядов? Может таким образом система правоохранительная сама собой очистится, все «оборотни в погонах» «столыпинскими» вагонами будут отправлены в «места не столь отдаленные» и останутся только «с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками»? А пришедшие молодые сотрудники будут руководствоваться проверенными временем идеалами: дядей Степой, участковым Анискиным и майором Прониным (ну и для самых одаренных – Штирлицем)? smile;-) Искренне хотелось бы в это верить. Если же не произойдет подобного, и по прежнему органы вышеуказанные будут представлять собой средоточие криминальных элементов и асоциальных типов то пора подумать о создании народной милиции. Для защиты от полиции…. smile:achtung:
Р.S. И когда в рядах «стражей» этого самого правопорядка исчезнут персонажи с огромными животами? Для кого НФП то пишутся?

Комментарии 3

И Денисов  (барбос)
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Совет обывателям - увидел, навстречу идет наряд милиции (теперь полиции) - перейди на другую сторону.
Хочу расстроить, это было всегда, а ваши мечты пока не могут сбыться, нужна реформа, а не смена вывески. Через СМИ мы видим только тонкий слой негатива, многое (внутреннее) не выносится "из избы". Если бы Вы "залезли" в их головы, то ужаснулись бы еще больше - исправлять надо милицейскую психику... Посмотрите фильм "Ментовские войны" - сценарий писали бывшие опера из своей бывшей жизни.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:pardon: к сожалению, не только через СМИ приходилось с НИМИ общаться
так что, примерно, представляю, что у НИХ в головах smile:crazy:
И Денисов  (барбос)
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Выражаясь словами нашего любимого сатирика Жванецкого "может что-нибудь в консерватории подправить".
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