Последнее время какое происшествие не посмотришь обязательно сотрудники «правоохранительных органов» (иначе как в кавычках и написать это не могу) всплывут. То сотрудник ГИБДД, находясь в отпуске, попадет в ДТП с 15 килограммами амефетамина (воно как оказывается сотрудники ГИБДД стресс снимают на заслуженном отдыхе). То в столице нашей Родины сотрудники служебные автомобили со спецсигналами в аренду сдают (вот он долгожданный хозрасчет!!!!). То сотрудники ГУИНА из заключенных деньги выколачивают (не стесняясь при этом снимать и выкладывать в интернет – вот, кстати, и еще одна причина по которой законодатели нашей чудесной страны хотят ютуб запретить). То омоновцы решают бизнесмена ограбить, а ихние же товарищи их же самих и закладывают (воно как бывает). То автомобиль на штрафстоянку прямо с ребенком эвакуируют. Возникает ощущение что большинство преступлений самими правоохранителями и совершается (во всяком случае в области ДТП). Это результат реформы милиции в полицию или просто набирают людей с определенными чертами характера? А может идет естественный процесс самоочищения рядов? Может таким образом система правоохранительная сама собой очистится, все «оборотни в погонах» «столыпинскими» вагонами будут отправлены в «места не столь отдаленные» и останутся только «с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками»? А пришедшие молодые сотрудники будут руководствоваться проверенными временем идеалами: дядей Степой, участковым Анискиным и майором Прониным (ну и для самых одаренных – Штирлицем)?Искренне хотелось бы в это верить. Если же не произойдет подобного, и по прежнему органы вышеуказанные будут представлять собой средоточие криминальных элементов и асоциальных типов то пора подумать о создании народной милиции. Для защиты от полиции….Р.S. И когда в рядах «стражей» этого самого правопорядка исчезнут персонажи с огромными животами? Для кого НФП то пишутся?