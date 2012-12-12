Парадокс Джонсов

Высшим судом, входящим в Верховный суд Британии, принято принципиально новое решение, способное серьезно повлиять на процесс усыновления детей верующими гражданами.Суд решил, что христианские семьи, имеющие традиционный взгляд на вопросы сексуального воспитания, не пригодны исполнить роль приемных родителей – их убеждения могут неблагоприятно повлиять на детей.Такое решение суда нашло отражение в деле семьи Оуен и Юнис Джонс и городским советом города Дерби, расположенного в графстве Дербишир в Англии.Супруги Джон в 2007 году обратились в городской совет с просьбой взять на воспитание ребенка. Городской совет счел необходимым не удовлетворять их ходатайство, так как не одобрил отказ Джонсов по содействию в ознакомлении ребенка с явлением гомосексуализма. В 2010 году обе стороны обратились в суд, прося вынести вердикт – разрешить Джонсам принять ребенка в семью для дальнейшего воспитания, либо запретить им это на основании закона о равенстве в связи с их религиозными убеждениями.Решение суда оказалось неожиданным – суд встал на защиту гомосексуального мировоззрения и Джонсам отказали в просьбе взять ребенка на воспитание по причине их религиозных убеждений, несмотря на их положительную характеристику как приемной семьи.к чему бы это все?