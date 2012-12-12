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Парадокс Джонсов

12.12.2012 09:27 8 978 просмотров
Высшим судом, входящим в Верховный суд Британии, принято принципиально новое решение, способное серьезно повлиять на процесс усыновления детей верующими гражданами.
Суд решил, что христианские семьи, имеющие традиционный взгляд на вопросы сексуального воспитания, не пригодны исполнить роль приемных родителей – их убеждения могут неблагоприятно повлиять на детей.

Такое решение суда нашло отражение в деле семьи Оуен и Юнис Джонс и городским советом города Дерби, расположенного в графстве Дербишир в Англии.

Супруги Джон в 2007 году обратились в городской совет с просьбой взять на воспитание ребенка. Городской совет счел необходимым не удовлетворять их ходатайство, так как не одобрил отказ Джонсов по содействию в ознакомлении ребенка с явлением гомосексуализма. В 2010 году обе стороны обратились в суд, прося вынести вердикт – разрешить Джонсам принять ребенка в семью для дальнейшего воспитания, либо запретить им это на основании закона о равенстве в связи с их религиозными убеждениями.
Решение суда оказалось неожиданным – суд встал на защиту гомосексуального мировоззрения и Джонсам отказали в просьбе взять ребенка на воспитание по причине их религиозных убеждений, несмотря на их положительную характеристику как приемной семьи.
http://www.internovosti.ru/text/?id=64948
smile:scratch: к чему бы это все?

Комментарии 8

И Денисов  (барбос)
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Гуляя с собакой по парку мой кобелек все время наровит познакомиться с какой-нибудь сучкой и никакие решения суда, защищающие гомосексуальные мировоззрения, его почему-то не волнуют. И это радует, природа возьмет свое.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D искренне рад за Вашего кобелька. Природа - это конечно главное
smile:-X только других кобельков к нему лучше не подпускать. А то вдруг, они не так чутки к зову природы smile:nightmare:
И Денисов  (барбос)
#
Иногда в таких случаях приходится ограничивать права и свободу моего кобелька, то есть брать на поводок (арестовывать) и давать команду "фу" (устное предупреждение).
Главное чтобы такая британская судебная практика не распространилась на наши суды, иначе брать на поводок и давать команды "фу" будут нам - непродвинутым гражданам с традиционной ориентацией.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D Вам то в Питере бояться нечего. Ваши законотворцы весьма традиционны smile:thumbsup:
И Денисов  (барбос)
#
Да вот, нашлась группка из 2000 чел., которая стала "чмырить" депутата Милонова. smile:o
Vlad3256  (Vlad3256)
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Прошу простить мое невежество smile:oops: А чем сей депутат знаменит?
И Денисов  (барбос)
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Извините за поздний пост. Он самый активный из всего депутатского корпуса СПб, отметился и стал более известным в борьбе с легилизацией "меньшинского" движения в СПб. Ну, Вы поняли меня - это те, кто нетрадиционно живет. (Не путать с большевиками и меньшевиками)
Вот на него и стали нападать за нетолерантность мыслей.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) ничего страшного. Вы, практически, единственный и комментируете мои блоги smile:oops:
"Вот на него и стали нападать за нетолерантность мыслей." - smile:scratch: прям троцкист какой-то....
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