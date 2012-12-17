Опять же о коррупции разговор. Куда уж без неё то? Хотелось бы, а не получается. Трудно в нашем обществе без коррупции. На фоне последних громких скандалов коррупционных возникает у меня вопрос, а какова мера наказания сих удачливых освоителей бюджета государства Российского ожидает? Конечно, в случае, если вина ИХ доказана будет…Насчет «доказания» вины возникает интересная ситуация. Те, кто вину признает сидят в СИЗО, а те, кто не признает – под домашним арестом. Вот что здесь причина, а что следствие? Толи ОНИ вину признают потому что в СИЗО, толи потому в СИЗО, что признают? Или так еще. Те, к кому у органов следствия есть доступ (не важно с шампанским или другими средствами «души облегчения») – те признают, а к кому (пока) нет – те упираются? Впрочем оставим вопрос на совести тех, кто следствие оное осуществляет. Меня в данный момент больше волнует наказание, которое должны понести виновные. А то пошумят, пошумят в СМИ – борьбу с коррупцией явив «обчеству», а потом по-тихому фигуранты вместо нар на Канары отправятся? Или посидят пару годочков в камерах, соперничающих по уровню комфорта с номерами люкс пятизвездочных отелей? А для нас состряпают репортажик как ОНИ на общем режиме «чалятся» (технически совсем не сложно - как говаривал еще О. Бендер «При нынешнем уровне развития….»). Или специально отмытых (и откормленных) бомжей подрядят сидельцев сих изможденных подменить лет этак на 5 – 7?Дабы всего этого не произошло, да и прочим «освоителям» и «покорителям» бюджета в назидание, предлагаю следующее. Надо проворовавшихся чиновников возить по городам и весям. В клетках. Благо клеток на фоне упадка зоопарков передвижных как жанра хватает. Не хватит – сделаем. Опять же и для промышленности польза будет. Можно даже на платной основе (со скидкой для пенсионеров и многодетных семей. Для коллективов школьников бесплатно – хороший педагогический экскурс получится.). Для чиновников местных посещение строго обязательно. «Только смерть или тяжелый недуг» (с) могут освободить чиновника от посещения. Для прочих же категорий рубликов этак по 50 за билет. Я лично готов с такой суммой расстаться, дабы увидеть бывшего чиновника, пару-тройку миллиардов «освоившего» в клетке.возможно даже сухарик ЕМУ дам….Я не жадный