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О конкурсах красоты

21.12.2012 21:14 4 1 253 просмотра
Не понимаю я конкурсов красоты. «Мисс Урюпинск», «Мисс Россия», «Мисс мира» и иже с ними. Совершенно не понимаю. Не ну с точки зрения поисков любовниц для властьпридержащих и пополнения элитных домов терпимости это понятно. Проводите тогда данные мероприятия в «закрытом режиме». Чего всем на показ выносить? Мало того, что это пошло и безнравственно. Какой пример подрастающему поколению? Вместо того, чтобы учиться и работать, достаточно вставить силиконовые имплантаты и все. И сразу же «жизнь удалась» (с). Какое общество можно на конкурсах красоты воспитать? Только такое, которое мы имеем в настоящий момент. Или может это для индустрии моды нужны конкурсы эти? Так кому онО нужнО этО индустрия моды? (Пишу в среднем роде, так в этой самой индустрии не поймешь, кто какой ориентации). Стране, где 90% населения (а может и больше) одевается в одежду китайского производства? Сомневаюсь. Если таким путем пойдем то скоро конкурсы доноров внутренних органов будем проводить. Больше нечего на экспорт поставлять будет.
Конкурсы бодибилдеров тоже мне совершенно не понятны. Нет, ну с одной стороны, конечно, люди штанги тягают. Все же не клей по подвалам нюхать и не пиво на лавочках лакать. Вроде как хорошо. Нос другой стороны, как-то знаете ли по-женски это - стараться понравиться посредством внешнего вида. Тем более, что для жизни мышечные объемы совершенно бесполезны, если не сказать более. Так что опять возникает вопрос. Кому это надо? Не ну с точки зрения поисков любовников для властьпридержащих (там ведь всякие встречаются. Иной раз такие «шалунишки» попадаются;-)) и пополнения еще более элитных домов терпимости это, опять же, понятно. Спорт индустрии опять же поддержка. Но кому нужна эта спортиндустрия в нищей стране? Опять же не понятно.
На основании вышеизложенного предлагаю конкурсы красоты любого уровня запретить. Либо, при невозможности полного запрета на оные, проводить их только в закрытом режиме, для строго ограниченного круга зрителей.

Комментарии 4

И Денисов  (барбос)
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Да нет, пускай будет, на симпатичных наших "герл" тоже хочется посмотреть. А то, не дай бог, на "симпатишных" мужичков принудят смотреть". smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) "каждому свое..."(с)
И Денисов  (барбос)
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Извините за поздний пост, но опять "мысля" с опазданием, и это не плохо, перемысливаешь прошлое. "Каждому свое" - это верно? Мы все получаем по заслугам, по своим заслугам, по заслугам, которые зарабатываем на протяжении всей жизни. А справедливо ли мы зарабатываем это "свое"? - неизвестно. Вот сейчас, слушая радио "шансон" идет песня в исполнении автора-исполнителя Дмитрия Василевского "Мужичек за 50", который так же написал песни "Сука-разлука", "Передай мне привет на дорожное радио" и тд. Так вот, Дима умер несколько месяцев назад в возрасте 48 лет в бедности (не хочу писать - в нищите). Похоронили его на кладбище во Всеволожске под СПб в скромной обстановке. Так как же здесь может звучать фраза "каждому свое"? или здесь есть потаенный смысл?
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:pardon: ну как Вам сказать, уважаемый? так и звучит, в свете Ваше первого поста smile;)
smile:-X а вообще, думаю, не надо напоминать над воротами какого заведения эта фраза была написана smile:(
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