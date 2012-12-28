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Какой ценой?

28.12.2012 21:03 4 1 374 просмотра
Продолжая тему краж хотелось бы коснуться такого аспекта. Все мы видели контрольные «ворота» противокражной системы в магазинах и торговых центрах. Мало того что видели, но еще и неоднократно проходили через оные. В принцип действия данных устройств влезать не буду. Да и неинтересно это для честного человека smile;-).Но хотелось бы прояснить следующее. Ворота эти по сути своей антенна, работающая на частоте 58 кГц, излучающая импульсы амплитудой 40 В, длительностью 1,5 – 1,7 мс с периодом повторения 650-750 мс. И вот мне интересно, кто-нибудь задавался вопросом, как данное излучение влияет на здоровье человека? Про возможные помехи кардиостимуляторам опущу, т.к. про случаи смерти в воротах не слышал, да и не настолько у нас в стране кардиостимуляторы распространены. А те, кто может их себе позволить, как правило, по торговым центрам не шляются ; -) . Как быть в отношении прочих, день за днем проходящих через рамки? И уж тем более тех, кто на кассе сутками сидит рядом с рамкой? Получается, что честный человек своим здоровьем расплачивается за ворюгу какого-нибудь? Так что ли? Почему продавец риск кражи перекладывает с себя на мое здоровье? Производители, как всегда, заявляют о безопасности данных устройств. Но где результаты достаточно длительных исследований по теме воздействия данного вида излучения на организм человека? Про мобильные телефоны врачи говорят, что излучение вредно. А тут как, если учесть что системы данные могут взаимные помехи на расстоянии до 100 метров оказывать? Может все-таки по старинке от краж «страховаться»? Капканами там, ямами ловчими….Надписями типа: «Не воруй!!!Убьет!!!»?
Ну и на последок для конспирологов. А может с помощью данного излучения «зомбируется» население? Всякое же может быть. Научно-технический прогресс он такой, противоречивый по сути своей. Или эффект привыкания вырабатывается к конкретному магАзину? В этом мире ни чему уже удивляться нельзя.

Комментарии 4

И Денисов  (барбос)
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Мы все уже давно, с времен Попова и Маркони, опутаны этими электро-магнитными полями, кто в меньшей степени, кто в большей. Главное не облысеть от них и чтоб все остальное мужское не погасло. smile;)
С наступающим Новым Годом!
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o ОНО (мужское) еще и светиться должно? smile:scratch:
И Денисов  (барбос)
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Ну хотя бы как "огни святого Эльма", чтоб визуально напоминало о долге должном. smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:rofl: "ну Вы, блин, даете" (с) smile:D
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