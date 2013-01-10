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О социальности

10.01.2013 22:14 2 1 052 просмотра
По Конституции Российская федерация является социальным государством. Т.е. заботится о немощных, слабых и обездоленных. Навроде того, в общем. Пенсии по старости, пенсии по инвалидности, дети-сироты, хосписы и проч. А что на практике? Пенсии, что по старости, что по инвалидности (несмотря на постоянную индексацию), по сути своей, как нищенскими были так нищенскими и остались. И в дальнейшем. Исходя из имеющейся тенденции, ситуация вряд ли кардинально изменится. Причем, многие уже и сами это понимают. Что, впрочем, вовсе не мешает им «голосовать сердцем». В 2011 году провел я опрос на тему: «Достанется ли Вам пенсия?». Результаты выглядят следующим образом: «Да» - 14%; «Нет» - 57%; «Не знаю» - 26%; «Достал уже своими опросами!!!!» - 2%. С пенсией по старости определились. Помощь инвалидам? Что-то не шибко заметно. Простые люди на операции собирают, детям одежду и игрушки. Госудурству это не надо абсолютно. Зато запретить усыновление детей-сирот – эт милое дело. Эт всегда пожалуйста. Пускай лучше в детдомах с голоду пухнут, да воспитатели насилуют их пускай. Зато вырастут гражданами своей страны. А то вдруг повезет и не садисты усыновят, а нормальные люди. Так ведь вырастут и будут сами жить как люди в нормальной стране. А оно надо то? Как же мы без электората то будем? Опять же надо кому-то остатки нефти и газа выкачивать же. Сами же качаться не будут. Про дома престарелых, кроме периодически случающихся там пожаров, ничего не знаю, но думаю и там дело обстоит так же как и везде. Иначе власть была бы непоследовательна в своих действиях smile;-)
А приюты для животных? Почему за счет частных пожертвований они содержаться? Сократить пару чиновников (а еще лучше «раскулачить») и вот вам средства. И немалые, судя по суммам последних скандалов. И собак бродячих отстреливать не надо будет тогда. Хотя насчет животных я душой конечно покривил, признаюсь. Обезьян, мячик пинающих, наше госудурство очень даже любит. Интересно было бы хоспис для футболистов, на этом фоне, посмотреть.

Комментарии 2

Client507  (Client507)
#
Автору только один вопрос. Вы лично все налоги платите? Если да, то а)сколько лет и б)на какую "помощь" этих "средствов" хватит?
Цитата
А приюты для животных? Почему за счет частных пожертвований они содержаться?
потому, что не все налогоплательщики хотят, чтобы выброшенные на улицу "любителями животных" тузики, содержались за их счет. Кто хочет - welcome на пожертвования. Иначе получается как у Макаревича, который защищает права собак в городе, но сам живет в охраняемом поселке, где бродячими собаками занимается охрана. Естественно, не на глазах зоозащитников. Живая иллюстрация пословицы о законе и колбасе.
Vlad3256  (Vlad3256)
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Я лично, в отличии от столь любимого нашей политической элитой Депардье, плачу все налоги smile:pardon:
и какая связь между моими налогами и средствами, полученными в результате реализации "всеобщего достояния"? smile:scratch:
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