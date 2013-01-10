О социальности

По Конституции Российская федерация является социальным государством. Т.е. заботится о немощных, слабых и обездоленных. Навроде того, в общем. Пенсии по старости, пенсии по инвалидности, дети-сироты, хосписы и проч. А что на практике? Пенсии, что по старости, что по инвалидности (несмотря на постоянную индексацию), по сути своей, как нищенскими были так нищенскими и остались. И в дальнейшем. Исходя из имеющейся тенденции, ситуация вряд ли кардинально изменится. Причем, многие уже и сами это понимают. Что, впрочем, вовсе не мешает им «голосовать сердцем». В 2011 году провел я опрос на тему: «Достанется ли Вам пенсия?». Результаты выглядят следующим образом: «Да» - 14%; «Нет» - 57%; «Не знаю» - 26%; «Достал уже своими опросами!!!!» - 2%. С пенсией по старости определились. Помощь инвалидам? Что-то не шибко заметно. Простые люди на операции собирают, детям одежду и игрушки. Госудурству это не надо абсолютно. Зато запретить усыновление детей-сирот – эт милое дело. Эт всегда пожалуйста. Пускай лучше в детдомах с голоду пухнут, да воспитатели насилуют их пускай. Зато вырастут гражданами своей страны. А то вдруг повезет и не садисты усыновят, а нормальные люди. Так ведь вырастут и будут сами жить как люди в нормальной стране. А оно надо то? Как же мы без электората то будем? Опять же надо кому-то остатки нефти и газа выкачивать же. Сами же качаться не будут. Про дома престарелых, кроме периодически случающихся там пожаров, ничего не знаю, но думаю и там дело обстоит так же как и везде. Иначе власть была бы непоследовательна в своих действияхА приюты для животных? Почему за счет частных пожертвований они содержаться? Сократить пару чиновников (а еще лучше «раскулачить») и вот вам средства. И немалые, судя по суммам последних скандалов. И собак бродячих отстреливать не надо будет тогда. Хотя насчет животных я душой конечно покривил, признаюсь. Обезьян, мячик пинающих, наше госудурство очень даже любит. Интересно было бы хоспис для футболистов, на этом фоне, посмотреть.